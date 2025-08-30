Καθημερινά στους χώρους δουλειάς με το κάλεσμα του ξεσηκωμού

Στο επίκεντρο ο εργάσιμος χρόνος, η μάχη για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα

Eurokinissi

Με καθημερινές εξορμήσεις και περιοδείες στους χώρους δουλειάς, με συσκέψεις και συνελεύσεις, τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, αλλά και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν ριχτεί στη μάχη για την επιτυχία του συλλαλητηρίου που θα πραγματοποιηθεί στα εγκαίνια της ΔΕΘ, το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στις 5.30 μ.μ., στην πλατεία ΧΑΝΘ.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στους χώρους δουλειάς μπαίνει η οργάνωση της μαχητικής μαζικής απάντησης στην κλιμάκωση της επίθεσης από κυβέρνηση και εργοδοσία. Για να απορρίψουν πλατιά οι εργαζόμενοι το «καλάθι» της ΔΕΘ που διαφημίζει η κυβέρνηση και περιλαμβάνει νέα αντεργατικά μέτρα και νέα «δώρα» για το μεγάλο κεφάλαιο. Να γυρίσουν την πλάτη στην προσπάθεια «ανασύστασης» παλιών «σωτήρων» που επιχειρείται μέσα και από παρεμβάσεις στη ΔΕΘ, δυνάμεων δηλαδή που έχουν βάλει ανεξίτηλη σφραγίδα στο ξήλωμα εργατικών κατακτήσεων, στο τσάκισμα δικαιωμάτων.

Στο επίκεντρο ο εργάσιμος χρόνος

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, το Συνδικάτο Μετάλλου και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιεί εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς με ειδικό υλικό για τον εργάσιμο χρόνο, που αναλύει τι σημαίνει κάθε ώρα δουλειάς για τον εργαζόμενο και τι βγάζει από την εργασία του η εργοδοσία. Ενα υλικό που γίνεται ανάρπαστο, πυροδοτώντας πολλές συζητήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκε δίπλα στους εργαζόμενους της, που αποτελεί την καρδιά του κλάδου του μετάλλου στη Θεσσαλονίκη. Οπου, όπως αναφέρει και ο«η εκμετάλλευση χτυπάει κόκκινο, οι εργαζόμενοι δουλεύουν με μισθούς πολύ χαμηλούς, οι υπερωρίες πάνε σύννεφο. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μας λέει ότι από εδώ και πέρα έχουμε το ελεύθερο να δουλεύουμε 13 ώρες. Τους λέμε 13 ώρες να έρθουν να δουλέψουν αυτοί στο χαλυβουργείο, να δούνε πώς βγαίνει το μεροκάματο, σε τέτοιες αντίξοες συνθήκες. Τους λέμε δεν θα περάσει το νομοσχέδιο».

Το Συνδικάτο με το ειδικό έντυπο εξηγεί ότι ο χρόνος είναι χρήμα για τα αφεντικά... Αναφέρει συγκεκριμένα:

«Από την έναρξη της βάρδιας μέσα στα πρώτα 15 λεπτά έχει καλυφθεί το μεροκάματο και το ένσημό σου.

Στο επόμενο 20λεπτο καλύπτεις το κόστος Ενέργειας που θα ξοδευτεί.

Μέσα στις επόμενες 5 ώρες καλύπτεις το κόστος των πρώτων υλών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσεις κατά τη διάρκεια της βάρδιάς σου.

45 λεπτά θα δουλέψεις για να πληρωθούν τα έξοδα διοίκησης, οι μισθοί των στελεχών και το κόστος διάθεσης του τελικού προϊόντος που θα παραχθεί σε μια βάρδια στον πελάτη ή το σημείο πώλησης.

Στα τελευταία 20 λεπτά η δουλειά σου θα καταλήξει σε αποσβέσεις αγορών εξοπλισμού και μηχανημάτων. Και θα περισσέψουν και κάτι ψιλά για τις θυγατρικές του ομίλου.

Για κάθε παραπάνω ώρα που δουλεύεις υπερωρία, η αμοιβή σου καλύπτεται στα πρώτα 5 λεπτά και τα υπόλοιπα 55 λεπτά δουλεύεις για να μεγαλώνει ο τζίρος και τα κέρδη του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ.

Ετσι γεμίζει το 8ωρό σου...

Ετσι εσύ και συνάδελφοί σου μετράτε τα ρέστα σας για να βγάλετε τον μήνα, ενώ οι μέτοχοι της ΒΙΟΧΑΛΚΟ μοιράζονται μερίσματα 30-40 εκατ. τον χρόνο χωρίς να κουνήσουν το μικρό τους δαχτυλάκι.

Μη χαραμίσουμε τις ζωές μας για τα κέρδη τους! Ηρθε ο καιρός να αλλάξουμε ρότα, να δυναμώσουμε το σωματείο μας, να παλέψουμε για λιγότερες ώρες δουλειάς με αυξήσεις μισθών!».

Μονιμοποίηση των συμβασιούχων στην αστική συγκοινωνία

Σε έναν άλλο μεγάλο και νευραλγικό χώρο δουλειάς για τη Θεσσαλονίκη, τις Αστικές Συγκοινωνίες, τη δική τους μάχη δίνουν οι εργαζόμενοι μέσα από την Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων ΟΑΣΘ, ξεχωρίζοντας αυτές τις μέρες τη διεκδίκηση για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Γι' αυτό και η Επιτροπή Αγώνα καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά στα γραφεία του ΟΑΣΘ την Πέμπτη 4 Σεπτέμβρη, στις 10 π.μ. και σε κλιμάκωση της πάλης με τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων στις 6/9.

Αναδεικνύει ότι όλοι μαζί οι εργαζόμενοι, συμβασιούχοι και μόνιμοι, πρέπει να δώσουν τη μάχη για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Αμεσα διεκδικούν μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων με μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Λένε όχι σε πιθανό νέο διαγωνισμό που μπορεί να αποφασίσει η κυβέρνηση, διότι οι εργαζόμενοι ήδη έχουν προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες εδώ και ενάμιση χρόνο. Εβαλαν και βάζουν πλάτη να βγει το συγκοινωνιακό έργο και δεν δέχονται να τους πετάξουν σαν στυμμένες λεμονόκουπες!

Οπως αναφέρει: «Οι περίπου 170 συμβασιούχοι οδηγοί συνεχίζουν να ζουν την κοροϊδία και την ομηρία με την προσθήκη ακόμα 171 συναδέλφων εργαζομένων Β' Κατηγορίας χωρίς αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους από τον ιδιωτικό τομέα. Μετά τις νέες προσλήψεις ο ένας στους τρεις ενεργούς οδηγούς του ΟΑΣΘ θα είναι συμβασιούχος!».

Παράλληλα διεκδικούν άμεση απόδοση των κλεμμένων από τις προσωπικές διαφορές των παλαιότερων εργαζομένων από το 2017. Απαιτούν από τον ΟΑΣΘ, που έχει αναγνωρίσει την κλοπή, να επιστρέψει τα οφειλόμενα πληρώνοντας άμεσα τα δυο τελευταία έτη και προγραμματίζοντας τις επιστροφές για τα υπόλοιπα.

Την ίδια στιγμή μάλιστα που μόλις προχθές ο πρωθυπουργός διαφήμιζε έργα υποδομών και άλλες παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ, η Επιτροπή Αγώνα αναδεικνύει την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στον ΟΑΣΘ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως αναφέρει, «ο νέος ανάδοχος των περιαστικών και αστικών γραμμών του διαγωνισμού του ΟΣΕΘ θα τσεπώσει σχεδόν 1 δισ. για 10+5 χρόνια! Ενώ δόθηκαν 37 εκατ. ευρώ για το νέο σύστημα της νέας τηλεματικής, το λογισμικό και τα μηχανήματα εντός των λεωφορείων είτε υπολειτουργούν, είτε δεν λειτουργούν καθόλου!

Ομως, παρά την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, συνεχίζουν να φέρνουν μεταχειρισμένα σαπάκια (από την Πολωνία αυτήν τη φορά), τα οποία θα χρυσοπληρώσει ξανά ο λαός, για να συνεχίσει να ταλαιπωρείται από ακύρωση δρομολογίων λόγω βλαβών, μη σωστή λειτουργία διαφόρων συστημάτων κ.λπ.».

Συνεχίζεται η πολύμορφη δράση των σωματείων

Το ΣΕΤΕΠΕ οργανώνει κινητοποίηση την Τρίτη 2 Σεπτέμβρη, στις 11 π.μ., στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης για επαναφορά των ΒΑΕ και του εφάπαξ στους ξενοδοχοϋπαλλήλους, καθώς και του επιδόματος ΔΕΘ. Την ίδια μέρα οργανώνει σύσκεψη με εργαζόμενους στα παρασκευαστήρια των «Plaisir».

Επίσης την Τρίτη 2/9, στις 7.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Πιερίας.

Τις επόμενες μέρες τα σωματεία προγραμματίζουν επίσης περιοδείες στη Θεσσαλονίκη:

Το ΣΕΤΕΠΕ, το Σάββατο 30/8, σε επισιτιστικά καταστήματα της Λαμπράκη (Ανω Τούμπα). Την Τρίτη 2/9, στα παρασκευαστήρια της Ραιδεστού. Την Παρασκευή 5/9 στα ξενοδοχεία στις Καλύβες Χαλκιδικής.

Το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κ. Μακεδονίας την Τρίτη 2/9 εξόρμηση στις επιχειρήσεις Φάρμα Κουκάκη, Φαίδων, Εurimac. Την Τετάρτη 3/9 στις επιχειρήσεις Αραμπατζής, hellenic catering. Την Πέμπτη 4/9 στα εργοστάσια ΜΕΒΓΑΛ, ΒΙΤΟΜ, ΟΗΟΝΟS και την Παρασκευή 5/9 στις επιχειρήσεις ΚΟΛΙΟΣ, ΤΖΑΝΗΣ, ΚΟΝΒΑ και στη ΒΙΠΕ Σίνδου στις επιχειρήσεις ΔΕΛΤΑ, Μπάρμπα-Στάθης, Παπαδόπουλος, Ολυμπιακή Ζυθοποιία.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 30/8, στο εργοτάξιο του FLYOVER.

Η Ενωση Εμποροϋπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 1/9 στο εμπορικό κέντρο «COSMOS», την Τρίτη 3/9 σε εμπορικά καταστήματα στην Τσιμισκή και την Τετάρτη 4/9 στο εμπορικό κέντρο «ONE SALONICA».

Παράλληλα τα επιχειρησιακά σωματεία του «Μασούτη» και του «Σκλαβενίτη» οργανώνουν καθημερινά συσκέψεις με εργαζόμενους και πραγματοποιούν περιοδείες στα καταστήματα και τις αποθήκες των επιχειρήσεων.

Το Σωματείο εργαζομένων Γυμναστών - Προπονητών Ν. Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 2/9 εξόρμηση σε γυμναστήρια της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και την Πέμπτη 4/9 σε γυμναστήρια της Δυτικής Θεσσαλονίκης και στο «Μακεδονικό» στην Ευκαρπία.

Το Σωματείο Γραφικών Τεχνών Τύπου και Χάρτου Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη 2/9 σε Unipack, Nova Packaging, DS Smith, Χατζόπουλος, την Τετάρτη 3/9 στη ΜΕΛ και την Πέμπτη 4/9 σε Smurfit kappa.

Το Συνδικάτο Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας, τη Δευτέρα 1/9 στην Εlectrovam, την Τρίτη 2/9 σε Χρωμεταλ, ΕΚΜΕ, την Τετάρτη 3/9 σε ΠΥΡΑΜΙΣ, ΜΙΛΚ ΠΛΑΝ, ΚΥΒΑ, την Πέμπτη 4/9 στη Θεσσαλονίκη κατασκευαστική και την Παρασκευή 5/9 σε ΕΤΗΛΑΕ, ΝΤΟΜΠΡΟΣ.

Στους άλλους νομούς

Το Σάββατο 30/8, στις 11 π.μ., σε Super Market του νομού Πιερίας.

Την Κυριακή 31/8 στις 4 μ.μ., σε Ξενοδοχεία της παραλίας Κατερίνης.

Τη Δευτέρα 1/9 στις 11 π.μ. σε καταστήματα επισιτισμού στο κέντρο της Κατερίνης, σε Super Market στο κέντρο των Γαννιτσών και στην ΠΑΝΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ στις Σέρρες.

Την Τρίτη 2/9, στο εργοστάσιο τροφίμων ΚΡΙ-ΚΡΙ στις Σέρρες, σε πολυκαταστήματα και Super Market σε Σέρρες και Γιαννιτσά, σε δημόσιες υπηρεσίες στην Εδεσσα.

Την Τετάρτη 3/9, σε εργοστάσια της ΒΙΠΕ Σερρών, στην επιχείρηση «Παυλίδης» στα Γιαννιτσά, σε υπηρεσίες του δήμου Πέλλας και σε καταστήματα επισιτισμού και εμπορίου στο κέντρο της Εδεσσας.

Την Πέμπτη 4/9, στο εργοστάσιο FIBRAN στις Σέρρες και στην εταιρεία «Alterra» στα Γιαννιτσά.

Σύσκεψη σωματείων στον Εβρο

Στη μάχη ρίχνονται, μπροστά στο μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού των εργατικών σωματείων στα εγκαίνια της ΔΕΘ, και σωματεία εργαζομένων του Ν. Εβρου.

Συγκεκριμένα, τα σωματεία Εμποροϋπαλλήλων - Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», το Σωματείο Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας, το Σωματείο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Θράκης, το Σωματείο Τουριστικών Επαγγελμάτων Ν. Εβρου και το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Εβρου καλούν τη Δευτέρα 1η Σεπτέμβρη στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Εβρου όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της περιοχής σε σύσκεψη για την οργάνωση της παρέμβασης των σωματείων στους χώρους δουλειάς και τη μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ.

Οι ΕΒΕ

Στη μάχη μπαίνουν και οι αυτοαπασχολούμενοι, μπροστά στη ΔΕΘ, προετοιμάζοντας τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 1η Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στα γραφεία του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (Εγνατία 5), στην οποία καλούν ο Σύνδεσμος κατασκευαστών Δερμάτινων και Γουναρικών νομού Θεσσαλονίκης, το Σωματείο βαφείων - καθαριστηρίων και συναφών επαγγελμάτων νόμου Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος επιπλοποιών βιοτεχνών νομού Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Μικρών Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων Θεσσαλονίκης και ο Εμπορικός Σύλλογος Τούμπας.