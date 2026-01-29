Νέα στοιχεία κάνουν ακόμα πιο αμείλικτα τα ερωτήματα

Με την έρευνα του «Ριζοσπάστη» να συνεχίζεται για το τι οδήγησε στο μακελειό στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», τα κομμάτια του «παζλ» που ενώνονται όλο και περισσότερο φανερώνουν τις εγκληματικές ευθύνες κράτους και εργοδοσίας.

Συνδυάζοντας τα στοιχεία από την Πυροσβεστική και άλλες υπηρεσίες, αλλά και από συγκεκριμένες καταγγελίες και μαρτυρίες εργαζομένων για τις συνθήκες υπό τις οποίες δούλευε το εργοστάσιο, τα ερωτήματα γίνονται ακόμα πιο αμείλικτα.

Προφανώς, βασικό ερώτημα είναι τι έλεγχοι γίνονταν και από ποιους. Επίσης: Γιατί αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων για τις μυρωδιές αερίου που «έπνιγαν» το εργοστάσιο; Τι μέτρα πήρε η εργοδοσία για να το ερευνήσει;

Οπως φαίνεται όμως από τα νέα στοιχεία του ρεπορτάζ, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο εργοστάσιο ήταν τραγική, και τα νέα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:

- Πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος από πιστοποιημένο και εξωτερικό μηχανικό στις δεξαμενές, στο σύστημα διανομής αερίου και στους λέβητες;

- Γινόταν η προβλεπόμενη ετήσια συντήρηση στους καυστήρες, όπως επιβάλλεται για κάθε τέτοια εγκατάσταση;

- Αν έγινε τέτοιος έλεγχος πρόσφατα, τι έδειξε; Υπήρξαν συγκεκριμένες συστάσεις που αγνοήθηκαν στο όνομα του «κόστους»; Και αν υπήρξαν τέτοιες συστάσεις, τις είχε υπόψη του ο τεχνικός Ασφαλείας; Επιπλέον, υπήρξαν συστάσεις για παρεμβάσεις που για να γίνουν απαιτούνταν η διακοπή της παραγωγής; Και αν ναι, κατά πόσο «συνεκτιμήθηκε» η «ζημιά» της επιχείρησης από μια τέτοια διακοπή, οπότε «αφέθηκε για αργότερα», με ολέθρια αποτελέσματα;

- Ηταν εγκατεστημένα τα υποχρεωτικά συστήματα ασφαλείας, όπως ανιχνευτές διαρροής στα κατάλληλα σημεία, φαροσειρήνες έγκαιρης ειδοποίησης ή οι κατάλληλοι αυτοματισμοί (ηλεκτροβάνες) που προβλέπονται για να διακόπτουν την παροχή υγραερίου από τις δεξαμενές μόλις εντοπιστεί διαρροή;

- Λειτούργησε την ώρα της πυρκαγιάς το σύστημα πυρόσβεσης (ψύξης) των δύο δεξαμενών, που θα έπρεπε να είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό; Να σημειωθεί ότι οι δεξαμενές, σύμφωνα και με την Πυροσβεστική, ήταν μερικά μέτρα μακριά από τον χώρο παραγωγής, επομένως από τη θερμότητα θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί το εν λόγω σύστημα.

- Ακολουθούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές για τους βιομηχανικούς χώρους από τους οποίους περνούν σωληνώσεις προπανίου, σε ό,τι αφορά τον αερισμό, ώστε ακόμα κι αν υπάρξει διαρροή να αποφευχθεί η συγκέντρωση εκρηκτικού μείγματος;

- Πότε ελέγχθηκαν οι σωληνώσεις που τροφοδοτούσαν με προπάνιο τους λέβητες, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους, αν είχαν την κατάλληλη διατομή για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση κ.λπ.; Αν ελέγχθηκαν, πώς εξηγούνται ο διάτρητος σωλήνας και η τεράστια διαρροή που οδήγησε στην έκρηξη; Επίσης, η πίεση στην παροχή του προπανίου ελεγχόταν και ήταν στα προβλεπόμενα όρια;

- Είχε εξασφαλιστεί η στεγανότητα στους φούρνους, ώστε να μη διαφεύγουν καυσαέρια / αέρια στον χώρο παραγωγής;