ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Οι καταγγελίες του επιβεβαιώνουν ότι το έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο

Το ότι ο θάνατος των πέντε εργατριών στο μπισκοτάδικο της «Βιολάντα» είναι ένα ακόμα προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα επιβεβαιώνεται από μια σειρά από αποκαλυπτικά στοιχεία που προκύπτουν αυτές τις μέρες.

Είναι στοιχεία που ταυτόχρονα επιβεβαιώνουν τις επίμονες καταγγελίες και παρεμβάσεις του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και του Συνδικάτου Τροφίμων - Γάλακτος - Ποτών του νομού, τα οποία διεκδικούσαν να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι σε αυτό και σε άλλα εργοστάσια του κλάδου.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιούλη του 2025 η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου είχε επισκεφτεί με την Επιθεώρηση Εργασίας το συγκεκριμένο εργοστάσιο, έπειτα από δικό του αίτημα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται τα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Μάλιστα, η εν λόγω επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο καταγγελιών που είχαν γίνει από εργαζόμενους για τις συνθήκες εργασίας στο εργοστάσιο λόγω του καύσωνα που επικρατούσε εκείνη την περίοδο στην περιοχή.

Τότε λοιπόν είχαν εντοπιστεί αφόρητες συνθήκες στις οποίες οι εργαζόμενοι αναγκάζονταν να δουλέψουν σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Κατά την ίδια επίσκεψη το μεικτό κλιμάκιο είχε εντοπίσει προβλήματα με τις εξόδους διαφυγής των εργαζομένων, το σύστημα ανίχνευσης πιθανών διαρροών αερίων που χρησιμοποιούνται στους φούρνους κ.λπ.

Το δελτίο ελέγχου όφειλε να συντάξει και να κοινοποιήσει στους εμπλεκόμενους η Επιθεώρηση Εργασίας. Ομως, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις και παρεμβάσεις του Εργατικού Κέντρου η υπηρεσία επικαλείται σαθρά επιχειρήματα και αρνείται να το παραδώσει, τη στιγμή που συμπληρώνονται τρεις μέρες από τον στυγνό εργοδοτικό έγκλημα.

Σε μία ακόμα πρωτοβουλία, το Εργατικό Κέντρο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της περσινής απεργιακής Πρωτομαγιάς είχε οργανώσει και σχετική εκδήλωση με θέμα «Εργατικά Ατυχήματα - Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους δουλειάς».

Εκεί είχαν αναδειχθεί από τις παρεμβάσεις μια σειρά κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε χώρους δουλειάς σε διάφορους κλάδους από την ανυπαρξία μέτρων υγείας και ασφαλείας. Ακόμα είχε επισημανθεί ότι δεν πρόκειται για «κάποια μεμονωμένα περιστατικά», αφού είχαν παρουσιαστεί στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για έναν ακήρυχτο πόλεμο στη ζωή της εργατικής τάξης, στον οποίο δίνουν το αίμα τους για τα κέρδη της εργοδοσίας.

Είχε παρουσιαστεί ότι «συγκεκριμένα στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας τα στοιχεία λένε 172 εργατικά "ατυχήματα", εκ των οποίων τα 7 ήταν εν δυνάμει σοβαρά, ένα θανατηφόρο και 7 τροχαία», όπως καταγράφονται εργατικά «ατυχήματα» που σημειώθηκαν κατά την αποχώρηση από την εργασία, για να κουκουλωθούν.

Οπως είχε σημειωθεί στην εκδήλωση, οι κλάδοι που αναφέρθηκαν είναι εκείνοι στους οποίους καταγράφεται μεγάλη κερδοφορία για το κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, 44 από τα «ατυχήματα» έγιναν στον κλάδο των Τροφίμων (!), όπως και το έγκλημα στη «Βιολάντα». Επίσης, 25 στις Κατασκευές, 33 στο Εμπόριο, 12 σε υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, 6 στις Ταχυμεταφορές, 13 σε Επισιτισμό - Τουρισμό, 8 στην αγροτική παραγωγή κ.ο.κ.

Στην ίδια εκδήλωση είχε αναδειχθεί η διαχρονική αποψίλωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, οι οποίες με τους νόμους τους θωρακίζουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων και τους αφήνουν να ξεσαλώνουν, μέσα από την εντατικοποίηση, τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς και τους μηδαμινούς ελέγχους.

Ετσι, από τότε το Εργατικό Κέντρο αναδείκνυε ότι το τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας στα Τρίκαλα λειτουργεί με 4 επιθεωρητές και διαθέτει ένα μόνο αυτοκίνητο, το οποίο μοιράζονται και τα δύο τμήματα για δύο νομούς!