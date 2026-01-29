Πέμπτη 29 Γενάρη 2026
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καταγγέλλει την ανυπαρξία μέτρων πρόληψης

Η πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς δεν μετριέται με επικοινωνιακές δηλώσεις, αλλά με ανθρώπινες ζωές, τραυματισμούς και οικογένειες που πληρώνουν το κόστος της ανυπαρξίας ουσιαστικής πρόληψης, τονίζει ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Αναδεικνύει μάλιστα ότι οι θάνατοι αυτοί είναι αποτέλεσμα της εντατικοποίησης, της εξάντλησης των εργαζομένων, της υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών, της μετατροπής των ελέγχων σε εξαίρεση.

Γι' αυτό και ξεκαθαρίζει ότι οι εργαζόμενοι του φορέα δεν αποδέχονται την κανονικοποίηση των εργατικών «ατυχημάτων» ως «αναπόφευκτων περιστατικών». «Η καθημερινή μας εμπειρία στους χώρους δουλειάς» επιβεβαιώνει ότι οι τραυματισμοί και οι απώλειες ανθρώπινων ζωών δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα, αλλά συνέπεια συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών.

Αναφέρει ακόμα ότι στηρίζει τις πρωτοβουλίες του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται γρήγορη και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.

Δραματική αύξηση των εργατικών «ατυχημάτων»

Επίσης, σε δηλώσεις της η Παναγιώτου Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας, σημειώνει τη δραματική αύξηση των εργατικών «ατυχημάτων» και ότι «τα πραγματικά νούμερα είναι πολύ μεγαλύτερα, αφού πολλά ατυχήματα δεν δηλώνονται ποτέ». Τονίζει πως η βασική ευθύνη για την ασφάλεια ανήκει στον εργοδότη, και πως δεν τον απαλλάσσει από αυτήν η ύπαρξη τεχνικού Ασφαλείας και γιατρού Εργασίας, ενώ ξεχωρίζει την εντατικοποίηση, την κόπωση και την πίεση στους χώρους δουλειάς ως παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο «ατυχημάτων».

Τέλος, υπογραμμίζει ως επιτακτική την ανάγκη μαζικών προσλήψεων στην Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
