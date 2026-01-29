Στάση εργασίας χτες στη «Γευσήνους» όπου ακρωτηριάστηκε εργάτρια

Με στάση εργασίας απάντησαν χτες οι εργαζόμενοι της κεντρικής μονάδας της «Γευσήνους» στο Κρυονέρι, στον σοβαρό τραυματισμό εργαζόμενης, η οποία έχασε μάλιστα τα δάχτυλά της στη μηχανή των λαχανικών το περασμένο Σάββατο.

Στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που οργανώθηκε από το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων στην επιχείρηση, πραγματοποιήθηκε και Γενική Συνέλευση, όπου αναδείχθηκαν μια σειρά προβλήματα και ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής, σε όλα τα πόστα της εταιρείας, με αποτέλεσμα τα συνεχή «ατυχήματα».

Το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής άλλωστε εδώ και βδομάδες προειδοποιούσε για τον κίνδυνο, λόγω έλλειψης μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Μέσα από τη ζωντανή συζήτηση που έγινε, τόσο με τις τοποθετήσεις και τους προβληματισμούς των εργαζομένων, όσο και με την παρέμβαση του Συνδικάτου, αναδείχθηκαν ακόμα πιο έντονα όλα αυτά τα ζητήματα και η ανάγκη της αγωνιστικής διεκδίκησης για να επιστρέφουν όρθιοι από το μεροκάματο.

Στο πλαίσιο αυτό, με τη συνέλευσή τους οι εργαζόμενοι αποφάσισαν και έδωσαν εντολή στο ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων της «Γευσήνους ΑΒΕΕ» - που δεσμεύτηκε με νέα Γενική Συνέλευση την ερχόμενη εβδομάδα - να οργανωθεί ο αγώνας τους ώστε να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ελλείψεις, η εντατικοποίηση, η πολυαπασχόληση από πόστο σε πόστο, σε συνδυασμό με την επιμήκυνση του εργάσιμου χρόνου. Αυτά, όπως μεταφέρθηκε, είναι πάγια τακτική της εταιρείας και όλων των εργοδοτών του κλάδου, με τις πλάτες της κυβέρνησης στο κυνήγι του κέρδους, κάτι που πολλαπλασιάζει τα εργατικά «ατυχήματα».

Οι εργαζόμενοι, εκτός από τα απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλα τα τμήματα, απαιτούν να προσληφθεί Τεχνικός Ασφαλείας σε όλες τις βάρδιες, να υπάρχει γιατρός εργασίας και νοσηλευτικό προσωπικό με όλη την απαραίτητη υποδομή. Επίσης, ουσιαστική εκπαίδευση των εργαζομένων στην παραγωγή με ευθύνη της εταιρείας, εξασφαλίζοντας μετάφραση σε όλες τις γλώσσες που μιλάνε και διαβάζουν οι εργαζόμενοι σε όλες τις βάρδιες. Ξεχωρίζουν ακόμα την απαίτηση για άμεση πρόσληψη με συμβάσεις αορίστου χρόνου όλων των εργαζομένων που τώρα δουλεύουν μέσω εργολάβων, αλλά και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, 5ήμερο - 8ωρο, 2 συνεχόμενες μέρες ανάπαυσης. Για τα παραπάνω να υπογραφεί Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που θα διασφαλίζει όλα τα αιτήματα.

Νέο επικίνδυνο συμβάν στην «Wolt»

Δεν έχει προλάβει να «στεγνώσει το αίμα» των 5 εργατριών στα Τρίκαλα, και κάθε μέρα οι εργάτες ζουν με τον κίνδυνο στο μεροκάματο, από κάθε λογής συμβάντα.

Χαρακτηριστικά είναι όσα συνέβησαν χτες στις εγκαταστάσεις της «Wolt», όπου φίλτρο κλιματιστικού αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε γραφείο, σε σημείο όπου από καθαρή τύχη δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή η εργαζόμενη στη θέση της.

Δεν είναι όμως και η πρώτη φορά, καθώς όπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων «Wolt» Αττικής, «μόλις το καλοκαίρι του '25 είχε πέσει φίλτρο σε άλλο σημείο του γραφείου. Τα ρολά σκίασης πέφτουν το ένα μετά το άλλο και δεν τολμάμε ούτε να τα ακουμπήσουμε μην έρθουν στο κεφάλι μας, ενώ είχε ανοίξει κυριολεκτικά το δάπεδο, με αποτέλεσμα σε έναν χώρο με πάνω από 200 εργαζόμενους να έχει αποκλειστεί η μία από τις δύο εξόδους».

Ολα τα παραπάνω την ώρα που η εταιρεία ανακοινώνει ρεκόρ κερδών, οι εργαζόμενοι είναι αφημένοι στο έλεος. Το Σωματείο απαιτεί να γίνει έλεγχος συντήρησης όλων των εγκαταστάσεων και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και προσθέτει ότι «το γεγονός πως αντιμετωπίζουμε ξανά και ξανά παρόμοια περιστατικά επιβεβαιώνει πως η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων λογίζεται ως κόστος για την εργοδοσία. Και με τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας και ασφάλειάς μας αυξάνει τα κέρδη της! Ως εδώ!».