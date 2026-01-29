«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΑ

Ψήφος αγώνα και διεκδίκησης για σύγχρονα δικαιώματα, για την ενημέρωση που έχει ανάγκη ο λαός

Απόμέχριπραγματοποιούνται οιγια την εκλογή νέου ΔΣ και αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΠΟΕΣΥ (της Ομοσπονδίας όλων των δημοσιογραφικών ενώσεων).

Μπροστά στη σημαντική αυτή μάχη η «Δημοσιογραφική Συνεργασία», το ψηφοδέλτιο των συνδικαλιστών που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, καλεί τους μισθωτούς δημοσιογράφους σε κάθε Μέσο να κάνουν επιλογή αγώνα και διεκδίκησης, κόντρα στον εργοδοτικό - κυβερνητικό συνδικαλισμό των δυνάμεων ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ, που ηγούνται στο ΔΣ, βάζοντας πλάτη στην επίθεση εκδοτών - καναλαρχών και κυβέρνησης.

Στο κάλεσμα - διακήρυξη που διακινεί πλατιά η «Δημοσιογραφική Συνεργασία» σε κρατικά και ιδιωτικά ΜΜΕ θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη που έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι του κλάδου για ένα σωματείο που θα παλεύει για την ενημέρωση στην υπηρεσία του λαού, και όχι να γίνεται απολογητής της πολιτικής που τον εξοντώνει. Που θα οργανώνει την πάλη για ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, που θα δίνει τη μάχη για σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα, ενάντια στα εξοντωτικά ωράρια και στην εντατικοποίηση.

Κάνοντας αναφορά στις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες της περιόδου, ξεχωρίζει τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τη στροφή στην πολεμική οικονομία, τις επιδιώξεις της αστικής τάξης να εντείνει την εκμετάλλευση και τη χειραγώγηση των εργαζομένων. Γι' αυτό και καλεί σε ψήφο στη «Δημοσιογραφική Συνεργασία», τονίζοντας πως «με τον αγώνα μας μπορούμε να ενισχύσουμε τη δύναμή μας, τη δύναμη της οργανωμένης διεκδίκησης για τα δικαιώματά μας!

- Για ενημέρωση στην υπηρεσία του λαού και όχι απολογητή της πολιτικής που τον εξοντώνει!

- Για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας! Για σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα, ενάντια στα εξοντωτικά ωράρια και στην εντατικοποίηση!

- Για Σωματείο στα χέρια των εργαζομένων του κλάδου, μαζικό, διεκδικητικό, που θα οργανώνει την πάλη, και όχι "ιμάντα" της εργοδοσίας και της κυβέρνησης!».

Στέκεται επίσης στις μάχες στις οποίες πρωτοστάτησαν οι εκλεγμένοι της στο ΔΣ και στο «μεικτό», όπως και συνολικά οι υποψήφιοί της στους χώρους δουλειάς, κόντρα μάλιστα στην αδράνεια που επιχειρεί να επιβάλει η συμβιβασμένη ηγεσία ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ: Στην έκφραση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, ενάντια στη γενοκτονία από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και στα fake news. Στην πάλη για απεμπλοκή της Ελλάδας από κάθε ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Για τη διεκδίκηση ΣΣΕ που να καλύπτει τις απώλειες και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Για την κοινή πάλη όλων των εργαζομένων ενάντια στον «νόμο Κεραμέως» για το 13ωρο, που η συμβιβασμένη ηγεσία έλεγε ότι δεν αφορά τους δημοσιογράφους.

Καταλήγοντας η διακήρυξη, για το τι κίνημα χρειάζεται σήμερα ώστε να αντιμετωπιστεί η αντιλαϊκή επίθεση, επισημαίνει: «Εχουμε ανάγκη από ένα συνδικαλιστικό κίνημα μαζικό, οργανωμένο, δυνατό, που:

Δεν θα "βάζει πλάτη" στην εργασιακή ζούγκλα, στο τσάκισμα των δικαιωμάτων μας, λειτουργώντας συνειδητά σαν "πυροσβέστης" κάθε σπίθας αγώνα και διεκδίκησης. Που δεν θα συναινεί στις επιδιώξεις των αφεντικών και των κυβερνήσεων.

Θα αντεπιτίθεται σε μια πολιτική που εξοντώνει τους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ.

Θα βαδίσει στον ίδιο δρόμο με τους εργάτες, με τις πανελλαδικές πανεργατικές απεργίες για την ικανοποίηση των αναγκών τους (...)

Θα πατάει γερά στους χώρους δουλειάς, βλέποντας τον κλάδο ενιαία, ανεξάρτητα από ειδικότητες, και αντιμετωπίζοντας τα προβλήματά μας με κριτήριο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Θα συνδέει τους καθημερινούς αγώνες με την πάλη για ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα.

Θα σημαδεύει τον πραγματικό εχθρό, που είναι το κεφάλαιο και οι μονοπωλιακοί όμιλοι, η εξουσία τους».