ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Βιομήχανοι - «εμπροσθοφυλακή» στο ξεζούμισμα

Στην εμπροσθοφυλακή της αντεργατικής επίθεσης: Εκεί τοποθετείται και ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός όμιλος που μακέλεψε την εργατική τάξη στα Τρίκαλα, ως μέλος διαφόρων συνδέσμων βιομηχάνων που διαχρονικά απαιτούν περισσότερα μέτρα έντασης της εκμετάλλευσης.

Μόλις τον περασμένο Νοέμβρη, άλλωστε, ψήφισε η κυβέρνηση το 13ωρο, που ήταν παραγγελιά της εργοδοσίας για περισσότερη εκμετάλλευση, ανταγωνιστικότητα και κέρδη. Στην παραγγελιά αυτή είχε βάλει το χέρι της και η «Βιολάντα», όπως φαίνεται από τις τοποθετήσεις των εργοδοτικών φορέων στους οποίους εκπροσωπείται. Γι' αυτό μάλιστα στα εργοστάσιά της είναι κανονικότητα τα 6ήμερα, οι διπλές βάρδιες, τα 13ωρα, τα νυχτέρια στις εργάτριες. Ετσι χτίζονται οι θεαματικοί της τζίροι και οι «επιχειρήσεις - πρότυπο».

Αξίζει να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι οι σύνδεσμοι των βιομηχάνων, μέλος των οποίων είναι και η μπισκοτοποιία «Βιολάντα», χαιρέτισαν το νομοσχέδιο ως θετικό, ενώ ορισμένες προτάσεις επιβεβαίωσαν ότι όχι μόνο δεν τους έφταναν τα νέα δώρα που τους έκανε και αυτή η κυβέρνηση, αντίθετα είχε ανοίξει για τα καλά η όρεξή τους.

«Ωρα για ξεσάλωμα»

Κατά τη διάρκεια λοιπόν της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο για το 13ωρο, στις 19 Σεπτέμβρη 2025 η Πρωτοβουλία «Ελλα-Δικά μας» (στην οποία εντάσσεται και η «Βιολάντα» μαζί με άλλους βιομηχάνους) απαίτησε να δοθεί η δυνατότητα ανάρτησης της οικειοθελούς αποχώρησης χωρίς την υπογραφή του μισθωτού (όπως στο παρελθόν). Κι αυτό γιατί, όπως εντόπιζε, «το οπλοστάσιο των μισθωτών αναφορικά με την οφειλή νόμιμης αποζημίωσης είναι τεράστιο». Δηλαδή ήθελαν πιο εύκολες απολύσεις και με μικρότερο κόστος.

Επίσης απαιτούσαν να καταργηθεί η υποχρέωση της εργοδοσίας για προαναγγελία τροποποιήσεων στο ωράριο εργασίας, δηλαδή να διευκολύνεται ακόμα περισσότερο η δουλειά - λάστιχο και να μπορούν να κάνουν τα απαιτούμενα «μαγειρέματα» στην «Εργάνη».

Την ίδια μέρα (19 Σεπτέμβρη) ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, μέλος του ΣΕΒ, όπου επίσης εντάσσεται η «Βιολάντα», κατέθεσε τις δικές του προτάσεις: Για το άρθρο που αφορούσε τη 13ωρη εργασία και τη «διευθέτηση» του εργάσιμου χρόνου τόνιζαν ότι «το ανώτατο ετήσιο όριο των 150 ωρών υπερωριακής απασχόλησης δεν είναι επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες επιχειρήσεων με μεγάλες ανάγκες στην παραγωγή». Και απαιτούσαν την επέκταση των υπερωριών μέχρι και 250 ώρες ετησίως (!), ώστε να μη χρειάζονται «συνεχείς αιτήσεις για έγκριση επιπλέον υπερωριών» και να αποφεύγεται η «γραφειοκρατία».

Στη δε ακρόαση των φορέων στις 10 Οκτώβρη 2025 στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι με ομοβροντία στήριξαν το νομοσχέδιο.

Χαρακτηριστικά, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) - όπου επίσης είναι μέλος η «Βιολάντα» - καλωσόρισε το νομοσχέδιο, εκτιμώντας ότι «βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση». Σχετικά με το άρθρο της «ευέλικτης προσέλευσης» στην εργασία, μάλιστα, ζήτησε επιπλέον ευελιξία «στο ωράριο πριν από την επίσημη έναρξη της εργασίας, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν αρκετοί συνάδελφοι που ως τακτική το έχουνε αυτό».

Ενώ παρακάτω, στο άρθρο για τον κατακερματισμό της άδειας, είπε ότι οι βιομήχανοι «θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα με απόφαση του εργοδότη να κατατμήσουν τον χρόνο αδείας του εργαζομένου κατ' εξαίρεση...».


Γ. Παπ.

    
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
