«PHARMATHEN»

Εκατοντάδες εργαζόμενοι σπρώχνονται στην ανεργία

Σε απολύσεις με τον «φερετζέ» των εθελούσιων αποχωρήσεων προχωρά η εργοδοσία στην «Pharmathen ABEE», προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις, σύμφωνα με νέες καταγγελίες του Σωματείου εργαζομένων στην επιχείρηση.

Συγκεκριμένα, οι σχεδιασμοί για συρρίκνωση του προσωπικού επιβεβαιώθηκαν από τις ανακοινώσεις του διευθύνοντος συμβούλου στις 20 Γενάρη, που εξήγγειλε «εθελούσιες αποχωρήσεις», δηλαδή απολύσεις, για τα τμήματα του RND (ερευνητικού) και τις διοικητικές υπηρεσίες του κτιρίου στο Μαρούσι. «Οι εθελούσιες αφορούν 450 - 500 εργαζόμενους, το 25% δηλαδή περίπου του συνόλου του εργατικού δυναμικού», αναφέρει το Σωματείο. Και μπορεί προς το παρόν να εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του εργοστασίου της Παλλήνης και των Σαπών, των αποθηκών, οι εργαζόμενοι της CBL στην Πάτρα, αλλά το Σωματείο εκτιμά ότι αργά ή γρήγορα αυτό το κύμα θα φτάσει και στα υπόλοιπα τμήματα και εγκαταστάσεις.

Κι αυτό, γιατί «οι αρχικές διαρροές έλεγαν για εθελούσια σε όλο τον όμιλο της "Pharmathen" και το ξεκίνησαν για αρχή στα συγκεκριμένα τμήματα, κάτω από τη δραστηριότητα και τις κινητοποιήσεις του σωματείου». Παράλληλα, όπως σημειώνει το Σωματείο, η εργοδοσία μπαίνει στη διαδικασία της συρρίκνωσης και άλλων τμημάτων όπως των ενέσιμων προϊόντων (LAI).

Το Σωματείο ξεκαθαρίζει πως μπροστά σε όλα αυτά δεν θα κρατήσει στάση αναμονής κι εφησυχασμού και προχωρά σε 3ωρες στάσεις εργασίας για σήμερα Πέμπτη σε Αττική και Ροδόπη, ενώ προετοιμάζεται για αγωνιστική απάντηση με 24ωρη απεργία την πρώτη εβδομάδα του Φλεβάρη.

Ακόμη, το Σωματείο καταγγέλλει ότι ήδη από τις αρχές του χρόνου είναι σε εξέλιξη συνολικότερη επίθεση της εργοδοσίας με απολύσεις εργαζομένων σε καθαριότητα και γραμματεία που εργάζονταν μέσω εργολαβικών εταιρειών, με τη μη ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, με κατάργηση επιπλέον παροχών που προσέφερε η εταιρεία στους εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν πως όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που δεν έχει ολοκληρωθεί η αναπροσαρμογή της παραγωγής της εταιρείας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Εχουμε δηλαδή από την μία το χτύπημα στα δικαιώματα των εργαζομένων και την επισφάλεια των θέσεων εργασίας (συμβασιούχων και αορίστου) κι από την άλλη το FUND στην ιδιοκτησία του οποίου βρίσκεται η "Pharmathen" που κυριολεκτικά "παίζει" με τα δισεκατομμύρια σε παγκόσμιο επίπεδο».