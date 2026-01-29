Μάνος Μυλωνάς, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών και του Συλλόγου Εργαζομένων στη «Swissport Hellas»
Ετσι λοιπόν είναι επιτακτική η ανάγκη να δυναμώσει ο συντονισμένος ταξικός αγώνας απέναντι στο κράτος και την εργοδοσία, που αποδεικνύεται καθημερινά ότι είναι τα καλύτερα φιλαράκια.
Η ενίσχυση της ΔΑΣ στο μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα για να πάρουν κουράγιο οι συνδικαλιστές και οι εργαζόμενοι που δίνουμε τη μάχη για καλύτερες συνθήκες εργασίας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθήνας.
Εξάλλου η δυσαρέσκεια και η ανησυχία των επιχειρήσεων και των παρατρεχάμενών τους, κάθε φορά που προκηρύσσει απεργία ή κινητοποίηση το ΕΚΑ, είναι ενδεικτική της πίεσης που μπορεί να επιφέρει ο αγώνας μας για πραγματικές αυξήσεις και ανθρώπινα ωράρια. Στο φόντο της πολεμικής οικονομίας, που μας ρίχνουν ξανά το παραμύθι «βάλτε πλάτη» και «σφίχτε το ζωνάρι» - πάντα για τα συμφέροντα των μεγαλοεργοδοτών - να απαντήσουμε με ακόμα πιο ενισχυμένη ΔΑΣ, για Εργατικό Κέντρο Αθήνας εργαλείο στα χέρια των εργαζομένων.