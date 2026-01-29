Η ενίσχυση της ΔΑΣ θα δώσει κουράγιο στους χιλιάδες εργαζόμενους στο αεροδρόμιο

Οι εργαζόμενοι στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει να εφαρμόζεται στις πλάτες μας όλο το αντιλαϊκό οπλοστάσιο. Οι κυβερνήσεις, η μία μετά την άλλη, έφεραν μια σειρά αντεργατικών μέτρων φωτογραφικά για τις αερομεταφορές, όπως τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που κρατάνε ομήρους τους εργαζόμενους μέχρι και 10 χρόνια ακόμα και με μηνιαίες ή 15ήμερες συμβάσεις, ενώ έχουν καθηλώσει μισθούς και ΣΣΕ στα όρια των «αντοχών» των ρεκόρ κερδοφορίας, επιφέροντας την ανέχεια σε χιλιάδες συναδέλφους.

Ετσι λοιπόν είναι επιτακτική η ανάγκη να δυναμώσει ο συντονισμένος ταξικός αγώνας απέναντι στο κράτος και την εργοδοσία, που αποδεικνύεται καθημερινά ότι είναι τα καλύτερα φιλαράκια.

Η ενίσχυση της ΔΑΣ στο μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα για να πάρουν κουράγιο οι συνδικαλιστές και οι εργαζόμενοι που δίνουμε τη μάχη για καλύτερες συνθήκες εργασίας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθήνας.

Εξάλλου η δυσαρέσκεια και η ανησυχία των επιχειρήσεων και των παρατρεχάμενών τους, κάθε φορά που προκηρύσσει απεργία ή κινητοποίηση το ΕΚΑ, είναι ενδεικτική της πίεσης που μπορεί να επιφέρει ο αγώνας μας για πραγματικές αυξήσεις και ανθρώπινα ωράρια. Στο φόντο της πολεμικής οικονομίας, που μας ρίχνουν ξανά το παραμύθι «βάλτε πλάτη» και «σφίχτε το ζωνάρι» - πάντα για τα συμφέροντα των μεγαλοεργοδοτών - να απαντήσουμε με ακόμα πιο ενισχυμένη ΔΑΣ, για Εργατικό Κέντρο Αθήνας εργαλείο στα χέρια των εργαζομένων.