ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ

Την Τρίτη 3 Φλεβάρη η κλαδική απεργία για το φονικό στη «Βιολάντα»

Με την πανελλαδική απεργία για όλο τον κλάδο των Τροφίμων - Ποτών που κήρυξε η Ομοσπονδία για τις 3 Φλεβάρη κλιμακώνεται ο αγώνας των συνδικάτων για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για να μπει τέρμα στο μακελειό, «να γυρίζουμε ζωντανοί και υγιείς στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας» όπως αναφέρει η Ομοσπονδία.

Με αφορμή το νέο εργοδοτικό έγκλημα στα Τρίκαλα, η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι «κυβερνήσεις και εργοδοσία είναι οι κατά συρροή δολοφόνοι, οι οποίοι, για να μη θιγούν ούτε στο ελάχιστο η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, θυσιάζουν ακόμα και την ανθρώπινη ζωή».

Οι αιτίες και του πρόσφατου εργατικού δυστυχήματος - επισημαίνει - είναι η έλλειψη των αναγκαίων μέτρων υγείας και ασφάλειας, η αποψίλωση των ελεγκτικών μηχανισμών και η ανυπαρξία ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

Στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις μπροστά στην απεργία

Το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων «Tastyfood ΑΒΓΕ» καταδικάζει την εγκληματική πολιτική των κυβερνήσεων και των εργοδοτών, και καλεί σε δίωρες στάσεις εργασίας σε όλες τις βάρδιες αύριο Παρασκευή.

Το Σωματείο Εργαζομένων «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΕ» Αττικής καλεί σε στάσεις εργασίας σε όλες τις βάρδιες σήμερα Πέμπτη.

Το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Ηρακλείου οργανώνει σύσκεψη του ΔΣ σήμερα Πέμπτη, στις 6 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

Το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης καλεί τη μέρα της κλαδικής απεργίας σε συγκέντρωση στις 6 μ.μ. στην πλατεία Καπνεργάτη.

Το Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Αχαΐας οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 3/2 στις 11 π.μ. στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Το Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Μεσσηνίας καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 3/2 στις 11 π.μ. στην Επιθεώρηση Εργασίας.