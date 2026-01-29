Πέμπτη 29 Γενάρη 2026
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Η ΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 33o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Στην ενότητα η δύναμη - Η οργάνωση είναι το όπλο μας, στον αγώνα της ανατροπής η ελπίδα

Στις 7 και 8 Φλεβάρη η μάχη στο μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας

Ζυγώνουν οι μέρες για το 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, με το διακύβευμα να είναι το αν το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας θα αλλάξει πραγματικά σελίδα, θα γίνει το αποκούμπι και ο οργανωτής της πάλης για σύγχρονα δικαιώματα.

Οι συνδικαλιστές που συγκροτούν το ψηφοδέλτιο της «Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας» (ΔΑΣ) ήδη οργανώνουν πλατύ άνοιγμα στους χώρους δουλειάς, απευθύνοντας κάλεσμα μάχης στην εργατική τάξη, στα σωματεία και τους αντιπροσώπους τους, θέτοντας το βασικό δίλημμα: «Τι Εργατικό Κέντρο χρειαζόμαστε και ποιους θα στηρίξει».

Και, όπως σημειώνει η ΔΑΣ, σήμερα απαιτείται «ένα Εργατικό Κέντρο που δεν θα προσαρμόζεται στις "αντοχές της οικονομίας", δεν θα αποδέχεται ως όριο στις διεκδικήσεις του την κερδοφορία των ομίλων και δεν θα λειτουργεί ως βαλβίδα εκτόνωσης της αγανάκτησης για να ανεβοκατεβαίνουν στην κυβέρνηση οι επίδοξοι "σωτήρες", αλλά θα στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό των εργαζομένων και των σωματείων, θα βάζει μπροστά τις ανάγκες μας, θα οργανώνει τη σύγκρουση με την πολιτική που θυσιάζει τη ζωή μας για τα κέρδη των ομίλων.

Ενα Εργατικό Κέντρο που θα μπει μπροστά στην πάλη ενάντια στη συρρίκνωση των μισθών και των κοινωνικών παροχών για λογαριασμό της πολεμικής οικονομίας. Που δεν θα αποδέχεται τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στα σφαγεία του ιμπεριαλιστικού πολέμου των ΗΠΑ - ΕΕ - ΝΑΤΟ μετατρέποντας τη χώρα και τον λαό μας σε στόχο. Που δεν θα υποταχτεί στην καταστολή και στον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων μας, στην ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών.

Ενα Εργατικό Κέντρο που θα είναι ΑΝΟΙΚΤΟ για τα σωματεία και τα προβλήματα των εργαζομένων και όχι όπως το κατάντησαν σήμερα με ευθύνη τους η πλειοψηφία όλων των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ (ΠΑΣΚΕ, ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΑΚΕ, ΕΜΕΙΣ, ΕΑΚ) φτάνοντας στο σημείο να μην μπορεί να φιλοξενήσει ούτε τις εκλογές του Συνεδρίου του».

Ο «Ριζοσπάστης» ξεκινά από σήμερα να δημοσιεύει δηλώσεις συνδικαλιστών, εκλεγμένων αντιπροσώπων με τη ΔΑΣ, μπροστά στο 33ο Συνέδριο, που καλούν σε μαζική στήριξη του ψηφοδελτίου της.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Ψηφίζουμε με βάση τις ανάγκες μας και όχι τα θέλω των εργοδοτών
Η ενίσχυση της ΔΑΣ θα δώσει κουράγιο στους χιλιάδες εργαζόμενους στο αεροδρόμιο
Η ΔΑΣ είναι η μόνη δύναμη που δεν έκανε ποτέ «εκπτώσεις» στις ανάγκες μας
