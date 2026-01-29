ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ

Ολα τα σφυριά βαράνε για την επιτυχία της απεργίας στις 6 Φλεβάρη

Πληθαίνουν κάθε μέρα οι αποφάσεις για την απεργία στις 6 Φλεβάρη σε Πειραιά και Ελευσίνα - Δυτική Αττική, με τα συνδικάτα να δίνουν τη μάχη της επιτυχίας της, με τις ίδιες τις εξελίξεις μετά και το μακελειό στα Τρίκαλα να επιβεβαιώνουν την ανάγκη κάθε σωματείο και κάθε χώρος δουλειάς να γίνει «κάστρο αγώνα» για τη ζωή και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης.

Στο στόχαστρο της μεγάλης απεργιακής αναμέτρησης που προκηρύχθηκε από τα Εργατικά Κέντρα σε Πειραιά και Ελευσίνα - Δυτική Αττική, δύο περιοχές με μεγάλους χώρους δουλειάς, με χιλιάδες εργαζόμενους, βαριά βιομηχανία και στρατηγικούς κλάδους μεταφορών - αποθήκευσης - Ενέργειας, βρίσκεται η πολιτική που λεηλατεί το εισόδημα και χτυπά τα δικαιώματα των εργαζομένων για να στηρίξει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και την πολεμική προετοιμασία.

Η πολιτική που θυσιάζει ζωές εργατών στα μεροκάματα του θανάτου, όπως αποδείχθηκε και στη βιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Σε ένα τέτοιο φόντο, πληθαίνουν καθημερινά οι απεργιακές αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στις οποίες προστίθενται το Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια.

Από τη Δυτική Αττική, σωματεία σε επιχειρήσεις και χώρους δουλειάς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που παίρνουν θέση στο απεργιακό μέτωπο είναι μεταξύ άλλων: Το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτου», η Α' ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας - Ειδυλλίας, το Σωματείο Εργαζομένων ΓΝΕ «Θριάσιο».

Αλλωστε, απεργία για το Δημόσιο στη Δυτική Αττική έχει αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.





Αποφάσεις πήραν από την πρώτη στιγμή τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και τη Δυτική Αττική.

Στον Πειραιά θα πραγματοποιηθεί απεργιακή συγκέντρωση τη μέρα της απεργίας στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, και στην Ελευσίνα στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Ηρώων.

«Νεκρώνει» το λιμάνι του Πειραιά!

Υπενθυμίζεται ότι η Παρασκευή 6η Φλεβάρη έχει οριστεί ως Κοινή Μέρα Δράσης των λιμενεργατών στις χώρες Ιταλία, Ελλάδα, Χώρα των Βάσκων, Τουρκία και Μαρόκο, με σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».

Με βάση τις απεργιακές αποφάσεις, λοιπόν, στις 6 Φλεβάρη «νεκρώνει» το λιμάνι του Πειραιά, αφού απεργούν ναυτεργάτες, λιμενεργάτες, μεταλλεργάτες, και, αντίστοιχα, μεγάλα εργοστάσια στη Δυτική Αττική.

«Στις 6 Φεβρουαρίου απεργούμε γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Δεν θα δεχτούμε να ζούμε χειρότερα από τον προηγούμενο αιώνα. Απεργούμε γιατί δεν αποδεχόμαστε αυτήν την ανασφάλεια και τους τεράστιους κινδύνους που μας επιβάλλουν ως "κανονικότητα"», αναφέρει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, αναδεικνύοντας ότι «η μετατροπή της οικονομίας σε πολεμική, τα 800 δισ. ευρώ που μαζεύει η ΕΕ, τα 27 δισ. ευρώ που θα κλέψει από τον δικό μας κόπο και ιδρώτα η κυβέρνηση της ΝΔ από τα ασφαλιστικά ταμεία, με την ουσιαστική συμφωνία των άλλων αστικών κομμάτων, θα πάνε για να μπορέσει το κεφάλαιο να ξεπεράσει την κρίση που βλέπει ότι έρχεται και να τρέξει την πολεμική προετοιμασία. Θα πάνε για τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και σχεδιασμούς στην κούρσα του ανταγωνισμού ανάμεσα σε ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ από τη μία και Κίνα - Ρωσία από την άλλη. Τα παραπάνω καμία σχέση δεν έχουν με την ασφάλεια των λαών που επικαλούνται. Το αντίθετο!

Για τους εργαζόμενους σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση, ένταση της εκμετάλλευσης, ευελιξία στις συμβάσεις, 13 ώρες δουλειάς, με σακατεμένους εργάτες και ολόκληρο τον λαό μας χωρίς πρόσβαση σε Υγεία και Παιδεία. Με την επίθεση στα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα και την ένταση της καταστολής, επιδιώκουν να μη σηκώνεται κεφάλι απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική.

Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να παίζει τη ζωή μας στα "ζάρια" για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τον πόλεμό τους!».

Ξεκαθαρίζοντας πως οι εργαζόμενοι του Πειραιά έχουν «το δικό τους κάστρο αγώνα, το Εργατικό Κέντρο», στέλνει το μήνυμα ότι «δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια! Δεν περιμένουμε από κανέναν "μεσσία", παλιό ή νεότερο, να μας σώσει. Απαντάμε με ακόμα μεγαλύτερη οργάνωση του αγώνα μας! Με τα σωματεία μας, σε κάθε χώρο δουλειάς, ώστε κανένας να μη μείνει μόνος του και εκτεθειμένος στις ορέξεις της εργοδοσίας! Για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια εμείς και οι οικογένειές μας, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες μας. Για να βγάζουμε το μεροκάματο χωρίς να φοβόμαστε αν θα γυρίσουμε σπίτι σώοι και αβλαβείς».

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά διεκδικεί: 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Προστασία της λαϊκής περιουσίας από τους πλειστηριασμούς. Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία και την Παιδεία. Επαναλειτουργία του ΚΥ Περάματος, 24ωρη λειτουργία του ΚΥ στο Κερατσίνι. Να απομακρυνθούν τώρα τα καζάνια μέσα από τον οικιστικό ιστό του Περάματος και της Δραπετσώνας. Καμία χρήση του λιμανιού του Πειραιά, των εμπορικών πλοίων, των υποδομών, για τη μεταφορά πολεμικού και στρατιωτικού υλικού.

Σωματεία στο Θριάσιο: Καθημερινά τα εγκλήματα στον βωμό του κέρδους

Στο μεταξύ, με αφορμή το εργοδοτικό έγκλημα στη «Βιολάντα» συνδικαλιστικές οργανώσεις εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο των 5 εργατριών. «Τέτοια εγκλήματα, που στον βωμό του κέρδους δεν λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή, ζούμε καθημερινά στο Θριάσιο Πεδίο. Είναι αποτελέσματα της εντατικοποίησης της εργασίας, της 13ωρης δουλειάς για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, για τους στόχους της πολεμικής προετοιμασίας και οικονομίας που μετατρέπουν όλο το Θριάσιο σε Ειδική Οικονομική Ζώνη», αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα καταγγέλλουν τις ακραίες συνθήκες εντατικοποίησης, όπως σε μεγάλες αποθήκες και logistics, όπου οι υπερωρίες δεν δηλώνονται καν στην Επιθεώρηση Εργασίας. Αντίστοιχα στα ΕΛΠΕ, που την περίοδο συντήρησής τους οι εργαζόμενοι δούλεψαν 65.000 ώρες επιπλέον του νόμιμου χρόνου. «Η έλλειψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και υγείας στους χώρους δουλειάς, η υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών και η ανυπαρξία ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές είναι η αιτία των καθημερινών εργοδοτικών εγκλημάτων. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το Σώμα Επιθεώρησης στη Δυτική Αττική έχει μόλις 8 εργαζόμενους για τους εκατοντάδες εργασιακούς χώρους της περιοχής», τονίζει η ανακοίνωση. Και καταλήγει:

«Συμμετέχουμε στην απεργία στις 6 Φλεβάρη, σε κοινό απεργιακό μέτωπο με τον Πειραιά, με τα λιμάνια στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, με τους συναδέλφους μας στα Τρόφιμα, που στις 3 Φλεβάρη απεργούν για μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, για να μπει τέρμα στο μακελειό».