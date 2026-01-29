Η ΔΑΣ είναι η μόνη δύναμη που δεν έκανε ποτέ «εκπτώσεις» στις ανάγκες μας

Ως εργαζόμενοι στην ΕΥΔΑΠ, βιώνουμε καθημερινά μια ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματα και τις ζωές μας. Η διοίκηση, υλοποιώντας την πολιτική της κυβέρνησης, έχει μετατρέψει τον χώρο δουλειάς σε ένα πεδίο στυγνής εκμετάλλευσης, απαξιώνοντας την προσφορά μας και θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την ασφάλειά μας. Δεν πάει άλλο! Σήμερα στην ΕΥΔΑΠ βρισκόμαστε αντιμέτωποι με:

Πλήρη εντατικοποίηση και υποστελέχωση: Η παντελής έλλειψη προσλήψεων έχει οδηγήσει σε μια επικίνδυνη γήρανση του προσωπικού, με αποτέλεσμα οι ελάχιστοι εργαζόμενοι να καλούνται να βγάλουν δουλειά για διπλάσιους και τριπλάσιους.

Κλοπή του ελεύθερου χρόνου: Στοιβάζονται δεκάδες χιλιάδες χρωστούμενα ρεπό, τα οποία η διοίκηση αρνείται να αποδώσει, εξοντώνοντάς μας σωματικά και ψυχικά.

Εργατικά ατυχήματα: Τα ελλιπή μέτρα προστασίας, η υποστελέχωση και η πίεση για «αποτέλεσμα» με κάθε κόστος μετατρέπουν την εργασία σε ρώσικη ρουλέτα.

Καταπάτηση των Συλλογικών Συμβάσεων: Οι όροι των ΣΣΕ που κατακτήθηκαν με αγώνες συχνά γίνονται «κουρελόχαρτο» από την εργοδοσία.

Επίθεση στους Κανονισμούς: Βρισκόμαστε μπροστά στην απροκάλυπτη προσπάθεια κατάργησης των Κανονισμών Προσωπικού και της Υγειονομικής, με στόχο την πλήρη ασυδοσία της διοίκησης και την κατάργηση κάθε εργασιακής δικλίδας ασφαλείας. Στο επερχόμενο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ), η ψήφος μας είναι το όπλο μας.

Η ΔΑΣ είναι η μόνη δύναμη που δεν έκανε ποτέ «εκπτώσεις» στις ανάγκες μας. Είναι η παράταξη που: 1. Δεν συμβιβάζεται: Στέκεται απέναντι στα σχέδια για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση του νερού και την υποβάθμιση της εργασίας μας. 2. Οργανώνει την αντίσταση: Παλεύει για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να σταματήσει η γήρανση και η εξόντωση των εργαζομένων. 3. Υπερασπίζεται τις κατακτήσεις μας: Δίνει τη μάχη για την τήρηση των ΣΣΕ και την προστασία των Κανονισμών μας ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία.

Ωρα ευθύνης για κάθε συνδικαλιστή και εργαζόμενο.

Δεν έχουμε ανάγκη από ένα ΕΚΑ που λειτουργεί ως «συνομιλητής» της κυβέρνησης, αλλά από ένα ΕΚΑ που θα είναι οργανωτής των αγώνων σε κάθε γειτονιά και κάθε κλάδο της Αθήνας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, σας καλώ να κάνουμε το βήμα. Να στείλουμε ηχηρό μήνυμα στη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ και σε όσους θέλουν τους εργαζόμενους υποταγμένους. Στο Συνέδριο του ΕΚΑ στηρίζουμε / ψηφίζουμε «Δημοκρατική Αγωνιστική Συσπείρωση». Μπροστά οι δικές μας ανάγκες, όχι τα κέρδη τους.