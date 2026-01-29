Πέμπτη 29 Γενάρη 2026
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Ψηφίζουμε με βάση τις ανάγκες μας και όχι τα θέλω των εργοδοτών

Ηλιάννα Χατζηευσταθίου, πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας

Δίνουμε τη μάχη μέχρι τελευταία στιγμή να ενισχυθεί η φωνή των εργαζομένων στο μεγαλύτερο ΕΚ της Ελλάδας. Για να αποτελεί στήριγμα των σωματείων, συντονιστής, οργανωτής του αγώνα όλου του λαού κόντρα στην πολιτική των επιχειρηματικών ομίλων, των κυβερνήσεων και ιμπεριαλιστικών ενώσεων και όχι ανάχωμα για την εναλλαγή κυβερνήσεων, προωθητής της απογοήτευσης και του συμβιβασμού.

Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στα σούπερ μάρκετ ξέρουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εργοδοτικός, κυβερνητικός συνδικαλισμός. Ξέρουμε τι εργαλείο αποτελούν σωματεία που βρίσκονται στα χέρια της εργοδοσίας, τι εμπόδιο στην οργάνωση και διεκδίκηση των εργαζομένων, στην κάλυψη των δικών μας αναγκών.

Εχουμε κριτήριο για το πώς η αλλαγή στον συσχετισμό υπέρ των αγωνιστικών δυνάμεων μέσα στο κίνημα μπορεί να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια των εργαζομένων. Η αλλαγή σελίδας στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων ήδη εκφράζεται με το δυνάμωμα του αγώνα σε χώρους δουλειάς, με τη διεκδίκηση Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης στο ύψος των αναγκών μας.

Με το βλέμμα στραμμένο σε αυτήν την κατεύθυνση, βαδίζουμε προς το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Ψηφίζουμε με βάση την πείρα μας, με βάση τις ανάγκες μας και όχι τα θέλω της εργοδοσίας, ψηφίζουμε «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
