KOMMATIKH OΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η «νέα» ΕΥΑΘ έχει τα ίδια υλικά της «παλιάς»: Το κέρδος γεννάει τα ατυχήματα

σημειώνει ηγια τον τραυματισμόνέου αγωγού Φ600 (στη συμβολή Αγίου Δημητρίου - Ηφαιστίωνος) την περασμένη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για έργο στο πλαίσιο διαχείρισης του νερού από τις δύο βασικές πηγές υδροδότησης, τον Αλιάκμονα και την Αραβησσό, για την κάλυψη των περιοχών Συκεών, Ανω Πόλης, Επταπυργίου, Ξηροκρήνης, Αμπελοκήπων, Μενεμένης και Νεάπολης. Το «ατύχημα» σημειώθηκε με την ολοκλήρωση των εργασιών, την ώρα που ξεκίνησε η διαδικασία εκκένωσης του αέρα και εισροής των νερών στον αγωγό. Τότε λοιπόν έσκασε τμήμα του αγωγού και πετάχτηκαν κομμάτια τραυματίζοντας τρεις εργαζόμενους, ενώ ένας εργαζόμενος στροβιλιζόταν στον αέρα από τα νερά. Ολοι υπέστησαν κατάγματα στα άκρα, ενώ δύο απ' αυτούς νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο.

«Τα γεγονότα αυτά δεν είναι "η κακιά στιγμή"», σημειώνει η ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, προσθέτοντας: «Είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που θεωρεί την προστασία της ζωής και της υγείας "κόστος" και βάζει πάνω απ' όλα την εντατικοποίηση, την εργολαβοποίηση, την υποστελέχωση και την απουσία ουσιαστικών ελέγχων.

Το εργατικό ατύχημα στην ΕΥΑΘ, που από τύχη δεν εξελίχθηκε σε νέα τραγωδία (συνέβη χαράματα χωρίς έντονη κίνηση πεζών), πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος και να αναδειχθούν οι πραγματικές αιτίες: Οι όροι εκτέλεσης του έργου, τα μέτρα ασφάλειας, η πίεση χρόνου, η υποστελέχωση, τα ωράρια, η ανάπαυση των εργαζομένων.

Η κατά 50%+1 "δημόσια" ΕΥΑΘ αποδεικνύεται το ίδιο αναποτελεσματική με την "παλιά" του Υπερταμείου των ιδιωτικοποιήσεων, γιατί λειτουργεί με το ίδιο κριτήριο: Την εμπορευματική αξιοποίηση του νερού και όχι την κάλυψη των λαϊκών αναγκών όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 60/2000 εμπορευματοποίησης του νερού.

Την ίδια στιγμή που καταστρώνονται master plan για επεκτάσεις που θα αποφέρουν νέα έσοδα στους μετόχους, παραμένουν σοβαρές εκκρεμότητες σε κρίσιμα έργα υποδομής, όπως η επέκταση και ολοκλήρωση φάσεων της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, αλλά και η εξασφάλιση κατάλληλου πόσιμου νερού σε περιοχές που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα, όπως κοινότητες του δήμου Ωραιοκάστρου (Λητή - Δρυμός - Μελισσοχώρι), όπου τα έργα καθυστερούν και παραπέμπονται στη "χρηματοδότηση". Το "κέρδος" και το "κόστος" αφήνουν το αποτύπωμά τους παντού, ενάντια στις λαϊκές ανάγκες.

Παράλληλα, η κυβέρνηση αξιοποιεί τη λειψυδρία ως πρόσχημα για νέους σχεδιασμούς: Αυξήσεις τιμολογίων, ενίσχυση της ΡΑΑΕΥ, συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις, που ανοίγουν ακόμη περισσότερο τον δρόμο στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση του νερού».

Η Οργάνωση του Κόμματος ξεκαθαρίζει ότι «για να αλλάξουν πραγματικά οι προτεραιότητες στη διαχείριση του νερού, στην πρόληψη και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, απαιτούνται ριζικές αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ασφάλεια για τους εργαζόμενους και τον λαό όσο το νερό και οι υποδομές αντιμετωπίζονται ως εμπόρευμα και πεδίο κερδοφορίας.

Διέξοδος υπάρχει μόνο με την πάλη για μια νέα κοινωνία, τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό, όπου στο επίκεντρο θα βρίσκονται οι κοινωνικές ανάγκες και όχι τα κέρδη που υπηρετούν σήμερα κυβέρνηση, άλλα κόμματα του συστήματος και διοικήσεις εταιρειών, ανεξάρτητα από το "πρόσημο" ή τη μορφή που παίρνουν».

Παράλληλα, η ΚΟ Κ. Μακεδονίας προβάλλει και στηρίζει τις διεκδικήσεις για πλήρη διερεύνηση του εργατικού «ατυχήματος» και απόδοση όλων των ευθυνών αλλά και για άμεσα και ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλα τα έργα, τις εγκαταστάσεις και τους χώρους δουλειάς. Ακόμα, για κατάργηση της εργολαβοποίησης, σταθερή δουλειά με δικαιώματα και μόνιμες προσλήψεις όλου του αναγκαίου προσωπικού, ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων έργων ύδρευσης και υποδομών, με προτεραιότητα στην πρόληψη, στη συντήρηση και την προστασία της ζωής.

«Νερό κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, έξω από τη λογική του κέρδους και της επιχειρηματικής λειτουργίας», καταλήγει η ανακοίνωση της Οργάνωσης.