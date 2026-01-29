Ωρολογιακή βόμβα το εργοστάσιο! Ηταν θέμα χρόνου να τιναχτεί στον αέρα...

Ανατριχιαστικά τα ευρήματα της Πυροσβεστικής, «κουμπώνουν» με τις μαρτυρίες των εργαζομένων. Καθησύχαζε η εργοδοσία ότι οι μυρωδιές «είναι από τον βόθρο»!

INTIME NEWS

Σοκάρουν όσα γίνονται γνωστά ώρα με την ώρα για την έκρηξη και το μακελειό στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Με τον «ομαδικό τάφο» που άνοιξε η εργοδοσία ακόμα να καπνίζει, τα νέα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια, και περιλαμβάνουν τόσο τις μαρτυρίες των εργατριών όσο και τις ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής, αποδεικνύουν ότι το έγκλημα ήταν θέμα χρόνου να συμβεί.

Αποδεικνύεται ότι καθημερινά και εν γνώσει της η εργοδοσία έστελνε δεκάδες εργάτες στον θάνατο, αφού εργάζονταν στις ταινίες παραγωγής και στους φούρνους και κάτω από τα πόδια τους για μήνες ήταν ενεργή μια ωρολογιακή βόμβα.

Για μήνες διέρρεε το προπάνιο κάτω από τα πόδια των εργατών!

Αυτό επιβεβαιώνουν λοιπόν οι επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής, που κάνουν λόγο για πολύμηνη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο, επιβεβαιώνοντας τις μαρτυρίες των εργαζομένων για τις οσμές στον χώρο αλλά και τις προειδοποιήσεις του Εργατικού Κέντρου και των σωματείων για ελλιπέστατα μέτρα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, τα στοιχεία είναι τα εξής: Από τη μία διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης. «Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους». Η Πυροσβεστική σημειώνει ότι «κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους».

Εκτιμάται μάλιστα ότι η διαρροή αυτή «, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουνΗ σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης οδήγησε σε έκρηξη».

Δηλαδή, εδώ και μήνες από σωλήνες - σουρωτήρια συγκεντρωνόταν το προπάνιο, που τελικά αρκούσε μια σπίθα για να φέρει το ολοκαύτωμα στο «εργοστάσιο - στολίδι» της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία.

«Δεν κάνανε τίποτα, έλεγαν ότι είναι ο βόθρος»

Εξίσου ανατριχιαστικές είναι και οι μαρτυρίες των εργαζομένων που καταγγέλλουν πως είχαν προειδοποιήσει τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα για έντονη οσμή προπανίου στο εργοστάσιο.

Παρά τις επισημάνσεις τους προς την εργοδοσία και τους υπεύθυνους, φαίνεται πως δεν έγινε το παραμικρό. «Δεν κάνανε τίποτα. Λέγαμε και ξαναλέγαμε» μεταφέρουν οι εργαζόμενες του εργοστασίου.

«Ηταν μία μυρωδιά. Ρωτήσαμε εκεί. Μας καθησύχαζαν. Μας λέγανε ότι κάτι έριξαν στον βόθρο για να τρώει τα λίπη; Κάτι τέτοιο μας είπαν», λέει άλλη εργαζόμενη, αδυνατώντας να πιστέψει πόσο αδίστακτη είναι η εργοδοσία και πώς γίνεται να ήξερε και να άφηνε την κατάσταση έτσι.

Εναν χώρο δουλειάς - αχούρι περιγράφουν κι άλλες εργαζόμενες, με μία από αυτές να έχει χάσει και την κόρη της στο έγκλημα: «Εδώ και έναν μήνα και παραπάνω τους λέγαμε "μυρίζει υγραέριο, μυρίζει υγραέριο", αλλά δεν έδινε κανένας σημασία. Εκεί πέρα όλο καλώδια πεταμένα κάτω, δεν συντηρούνταν τίποτα, τίποτα! Να μας πετάει το ρεύμα πέρα. Πολύμπριζα κάτω στο δάπεδο να είναι, να μην ξέρουμε τι να κάνουμε και να λέμε, και να μην κάνουν τίποτα, να μην κάνουν τίποτα!».

Η ίδια που θρηνεί για το παιδί της λέει: «Μύριζε μέσα, είχε διαρροή εδώ και καιρό. Και η φωτιά δεν ήρθε από τον φούρνο. Οι κοπέλες που ήταν δίπλα στον φούρνο βγήκαν σώες. Η κόρη μου και τα άλλα κορίτσια που ήταν 30 μέτρα πέρα από τον φούρνο, αυτές σκοτώθηκαν. Μόνο αυτό έχω να πω... Οπου ήσουν εκεί μέσα μύριζε. Πήγαινες στα μπάνια, πήγαινες στη λάντζα, παντού μύριζε. Τους λέγαμε, αλλά δεν έκαναν τίποτα...».

Στο μεταξύ, χθες και μετά την παρουσία τους στον εισαγγελέα, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» Κ. Τζιωρτζώτης και άλλα δύο στελέχη της εταιρείας αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο ενόψει της διαμόρφωσης της δικογραφίας. Μάλιστα, δεν περιλαμβάνεται ούτε ο όρος της «απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα». Η δικογραφία κάνει λόγο για πράξεις και παραλείψεις που σχετίζονται με τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της πρόκλησης βαριών σωματικών βλαβών κατά συρροή, του εμπρησμού και της έκρηξης.