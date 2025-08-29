ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Οχι στο αντεργατικό τερατούργημα, αγώνας για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο

Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα για το 13ωρο και τα ευέλικτα ωράρια απαιτεί το, καλώντας όλα τα Συνδικάτα στον αγώνα γιαγιακαιΣτο πλαίσιο αυτό καλεί σε συγκέντρωση τηκαι σε

Οι κυβερνητικές αθλιότητες, σημειώνει το ΠΑΜΕ, περί «δίκαιης εργασίας για όλους» και «στήριξης στους εργαζόμενους» δεν μπορούν να κρύψουν ότι μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στον Μεσαίωνα. Με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση επεκτείνει την εργοδοτική ασυδοσία, οδηγεί στην παραπέρα εντατικοποίηση της εργασίας με μοναδικό στόχο την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Παράλληλα, μετατρέπει τον εργαζόμενο σε έρμαιο του εργοδότη αφού καθιστά την ατομική συμφωνία εργοδότη - εργαζόμενου, ισχυρότερη από τη στοιχειωδέστερη προστασία των εργαζομένων που είναι η συλλογική οργάνωση και έκφρασή τους μέσα από τα συνδικάτα.

Με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση κάνει νόμο τη δυνατότητα των εργοδοτών να «κρατάνε» στη δουλειά τους εργαζόμενους μέχρι και 13 ώρες την ημέρα, να επιβάλλουν υπερωρίες σε εργαζόμενους που ήδη εργάζονται εκ περιτροπής, να αυξομειώνουν τον χρόνο εργασίας μέσω της διευθέτησης ακόμα και εντός της εβδομάδας, να ξεχαρβαλώνουν το ωράριο των εργαζομένων με την ευέλικτη προσέλευση και τον «χρόνο προετοιμασίας», να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με συμβάσεις «δύο ημερών», να κομματιάζουν την ετήσια άδεια των εργαζομένων, σε τέσσερα 5ήμερα, όλο τον χρόνο κ.ά.

Αυτή είναι η περιβόητη «ευρωπαϊκή κανονικότητα» και το «κράτος δικαίου» για το οποίο μιλούν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα δηλαδή που έχουν ψηφίσει και εφαρμόσει όλους τους αντεργατικούς νόμους των τελευταίων 15 ετών. Αυτές είναι οι περίφημες οδηγίες της ΕΕ που προβλέπουν 13 ώρες εργασία την ημέρα.

Το μόνο που περιλαμβάνει για τους εργαζόμενους το περιβόητο «καλάθι της ΔΕΘ» της κυβέρνησης είναι η επέκταση της 13ωρης εργασίας και σε έναν μόνο εργοδότη, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας όλο τον χρόνο, τα βάρη που φορτώνονται για τη «στροφή» στην πολεμική οικονομία, την ένταση των εξοπλισμών, τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους ευρωατλαντικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

Από την άλλη, αποτελεί πρόκληση η στάση των ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που τώρα θυμήθηκαν την κατάργηση του 8ώρου ενώ είναι αυτοί που ως κυβερνήσεις προώθησαν αντεργατικές πολιτικές και στηρίζουν και ως αντιπολίτευση τις πολιτικές αυτές. Ακόμα, πρέπει να παραμεριστεί η πλειοψηφία στη διοίκηση της ΓΣΕΕ, που έβαλε πλάτη στο ξήλωμα του 8ωρου και άλλων συλλογικών κατακτήσεων και σήμερα προτείνοντας σαν «διέξοδο» τον «κοινωνικό διάλογο» και την ταξική συνεργασία στο πλαίσιο των Οδηγιών της ΕΕ και της στρατηγικής του κεφαλαίου.

Το ΠΑΜΕ καλεί σε ένταση της πάλης μέσα από τα συνδικάτα απαιτώντας την απόσυρση του αντεργατικού τερατουργήματος και διεκδικώντας το αίτημα 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο για όλους! Κατάργηση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και όλων των μορφών ελαστικής απασχόλησης, αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καμιά εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό του πολέμου. Προστασία της λαϊκής κατοικίας κ.ά.

Συσκέψεις και συνεδριάσεις σωματείων

Ανοικτή σύσκεψη - συζήτηση ενάντια στο νέο αντεργατικό τερατούργημα για τη 13ωρη εργασία, διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής και τα σωματεία της δύναμής του, το Σάββατο 30 Αυγούστου, στις 7 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του ΕΚ στο Λαύριο (Δανουκάρα 7). «Σήμερα που η πρόοδος της επιστήμης, της τεχνολογίας και της παραγωγικότητας της εργασίας έχουν φτάσει σε απίστευτα επίπεδα εξέλιξης, ο εργαζόμενος λαός αναγκάζεται να ζει ολοένα και χειρότερα», τονίζει το Εργατικό Κέντρο καλώντας σωματεία, φορείς και εργαζόμενους «να συντονίσουμε τα βήματά μας, να οργανώσουμε τη δική μας αντεπίθεση, κόντρα στα σχέδια κυβέρνησης και εργοδοσίας που μας θέλουν δούλους τον 21ο αιώνα».

Το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής καλεί σε ανοιχτή συνεδρίαση της Κεντρικής του Διοίκησης, μαζί με εκπροσώπους των επιχειρησιακών σωματείων, τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 μ.μ., στα γραφεία του με θέμα την οργάνωση του αγώνα ενάντια στο νομοσχέδιο για τη 13ωρη εργασία.

Στα Τρίκαλα, κάλεσμα σε ανοιχτή σύσκεψη στα πρωτοβάθμια εργατικά σωματεία, τους εργαζόμενους και τους υπόλοιπους μαζικούς φορείς απευθύνει το Εργατικό Κέντρο, για το Σάββατο 30 Αυγούστου, στις 7.30 μ.μ., στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων του. Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων βρίσκεται σε ετοιμότητα για να δοθεί απεργιακή απάντηση στο νομοσχέδιο - έκτρωμα για την 13ωρη εργασία ενώ προετοιμάζει και τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 6 Σεπτεμβρίου, δρομολογώντας λεωφορεία που θα αναχωρήσουν την ίδια μέρα στις 12.30 μ.μ. από την κεντρική πλατεία της πόλης.