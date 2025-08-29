ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Δεκάδες σωματεία και φορείς «στο πόδι» ενάντια στην καύση των σκουπιδιών

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ | Μεγάλο συλλαλητήριο τη Δευτέρα 15 Σεπτέμβρη στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Σε θέση μάχης βρίσκονται εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς στη Δυτική Μακεδονία απέναντι στα καρκινογόνα σχέδια κατασκευής μονάδας καύσης απορριμμάτων στην περιοχή.

Να σημειωθεί πως οι φορείς και τα σωματεία που συσπειρώνονται στον συντονισμό ενάντια στην καύση ξεπέρασαν τους 50, ενώ ο κατάλογος συνεχώς διευρύνεται.

Αντίστοιχα, όπως δημοσίευσαν σε ανακοίνωσή τους, με βάση την αναβολή του Περιφερειακού Συμβουλίου και τον εκ νέου προγραμματισμό του για τις 9 και 15 Σεπτέμβρη, προχωρούν σε νέο σχεδιασμό των δράσεών τους. Συγκεκριμένα:

Σήμερα Παρασκευή , στις 8 π.μ. συγκέντρωση στην πύλη του ΑΗΣ «Πτολεμαΐδα 5», στον χώρο που προβλέπεται να κατασκευαστεί η μονάδα καύσης, όπου το ΔΣ του Σωματείου Εργατοτεχνιτών και εργαζομένων στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ) αποφάσισε δίωρη στάση εργασίας.

Το Σάββατο 30 Αυγούστου δράσεις ενημέρωσης του λαού με εξορμήσεις σε πόλεις και χωριά.

δράσεις ενημέρωσης του λαού με εξορμήσεις σε πόλεις και χωριά. Το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο των σωματείων στη ΔΕΘ. Με αναχώρηση λεωφορείων από Κοζάνη (2 μ.μ., Κεντρική Πλατεία), Πτολεμαΐδα (2 μ.μ., Δημαρχείο), Φλώρινα (1.30 μ.μ., ΚΤΕΛ), Γρεβενά (1.30 μ.μ., Πλατεία Λαχαναγοράς), Καστοριά (1.30 μ.μ., Πάρκινγκ Πρώην Νομαρχίας).

Την Τρίτη 9 Σεπτέμβρη παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στις 20.00 σύσκεψη παραπέρα συντονισμού των φορέων.

Οι φορείς και τα σωματεία απαιτούν:

- Να μην προχωρήσει η καύση απορριμμάτων ούτε στην Πτολεμαΐδα 5, ούτε στο Νότιο Πεδίο, ούτε πουθενά.

- Να συνεχίσει τη λειτουργία του σαν λιγνιτική μονάδα ο ΑΗΣ «Πτολεμαΐδα 5» με τις απαραίτητες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στα ορυχεία.

- Καμία σκέψη για αύξηση των δημοτικών τελών και της τιμής της τηλεθέρμανσης.