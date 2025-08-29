ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κλιμακώνουν τις προετοιμασίες για το μεγάλο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

Με καθημερινές εξορμήσεις και περιοδείες στους χώρους δουλειάς, με συσκέψεις και συνελεύσεις, τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, αλλά και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν ριχτεί στη μάχη για την επιτυχία του συλλαλητηρίου που θα πραγματοποιηθεί στα εγκαίνια της ΔΕΘ, το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στις 5.30 μ.μ., στην πλατεία ΧΑΝΘ.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στους χώρους δουλειάς βρίσκεται η οργάνωση της μαχητικής και μαζικής απάντησης των σωματείων στην επίθεση που δέχονται από κυβέρνηση και εργοδοσία, με το νομοσχέδιο έκτρωμα για 13 ώρες δουλειά, με το Πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, με την κλιμάκωση της καταστολής και της τρομοκρατίας στα πανεπιστήμια, με τα εμπόδια που υψώνονται για την πρόσβαση σε Υγεία και Παιδεία, με την εμπλοκή της χώρας στα πολεμικά σφαγεία.

Κινητοποιήσεις - συνελεύσεις - συσκέψεις

Στο πλαίσιο αυτό, το ΣΕΤΕΠΕ οργανώνει κινητοποίηση την Τρίτη 2/9 στις 11 π.μ., στο ΥΜΑΘ για επαναφορά των ΒΑΕ και του εφάπαξ στους ξενοδοχοϋπαλλήλους, καθώς και του επιδόματος ΔΕΘ. Την ίδια μέρα οργανώνει σύσκεψη με εργαζόμενους στα παρασκευαστήρια των «Plaisir».

Επίσης, την Τρίτη 2/9, στις 7.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Πιερίας.

Περιοδείες εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς

Τις επόμενες μέρες τα σωματεία στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζουν μεταξύ άλλων:

Το ΣΕΤΕΠΕ, σήμερα Παρασκευή περιοδεία σε επισιτιστικά καταστήματα της Κάτω Τούμπας, στα ξενοδοχεία στην περιοχή των Λαδάδικων, καθώς και στο «Hyatt Regency». Το Σάββατο 30/8 σε επισιτιστικά καταστήματα της Λαμπράκη (Ανω Τούμπα). Την Τρίτη 2/9, στα παρασκευαστήρια της Ραιδεστού. Την Παρασκευή 5/9 στα ξενοδοχεία στις Καλύβες Χαλκιδικής.

Το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων και Ποτών Κ. Μακεδονίας την Τρίτη 3/9 εξόρμηση στις επιχειρήσεις «Φάρμα Κουκάκη», «Φαίδων», «Εurimac». Την Τετάρτη 4/9 στις επιχειρήσεις «Αραμπατζής», «hellenic catering». Την Πέμπτη 5/9 στα εργοστάσια «ΜΕΒΓΑΛ», «ΒΙΤΟΜ», «ΟΗΟΝΟS» και την Παρασκευή 5/9 στις επιχειρήσεις «ΚΟΛΙΟΣ», «ΤΖΑΝΗΣ», «ΚΟΝΒΑ» και στην ΒΙΠΕ Σίνδου στις επιχειρήσεις «ΔΕΛΤΑ», «Μπάρμπα - Στάθης», «Παπαδόπουλος», «Ολυμπιακή Ζυθοποιία».

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Θεσσαλονίκης, σήμερα Παρασκευή εξόρμηση στο εργοτάξιο του παιδιατρικού νοσοκομείου στο Φίλυρο. Αύριο Σάββατο 30/8 στο εργοτάξιο του «FLYOVER».

Η Ενωση Εμποροϋπαλλήλων Ν.Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 1/9 στο εμπορικό κέντρο COSMOS, την Τρίτη 3/9 σε εμπορικά καταστήματα στην Τσιμισκή και την Τετάρτη 4/9, στο εμπορικό κέντρο ONE SALONICA.

Παράλληλα τα επιχειρησιακά σωματεία του «Μασούτη» και «Σκλαβενίτη» οργανώνουν καθημερινά συσκέψεις με εργαζόμενους και πραγματοποιούν περιοδείες στα καταστήματα και τις αποθήκες των επιχειρήσεων.

Το Σωματείο εργαζομένων Γυμναστών - Προπονητών Ν. Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 2/9 εξόρμηση σε γυμναστήρια της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και την Πέμπτη 4/9 σε γυμναστήρια της Δυτικής θεσσαλονίκης και στο «Μακεδονικό» στην Ευκαρπία.

Στους άλλους νομούς

Σήμερα στις 7.30 μ.μ., περιοδεία σε Super Market στο κέντρο της Κατερίνης και στο κέντρο των Σερρών.

Αύριο Σάββατο 30/8 στις 11 π.μ., σε Super Market του νομού Πιερίας.

Την Κυριακή 31/8 στις 4 μ.μ., σε Ξενοδοχεία της παραλίας Κατερίνης.

Τη Δευτέρα 1/9 στις 11 π.μ. σε καταστήματα επισιτισμού στο κέντρο της Κατερίνης, σε Super Market στο κέντρο των Γαννιτσών και στην «ΠΑΝΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ» στις Σέρρες.

Την Τρίτη 2/9, στο εργοστάσιο τροφίμων «ΚΡΙ- ΚΡΙ» στις Σέρρες, σε πολυκαταστήματα και Super Market σε Σέρρες και Γιαννιτσά, σε δημόσιες υπηρεσίες στην Εδεσσα.

Την Τετάρτη 3/9, σε εργοστάσια της ΒΙΠΕ Σερρών, στην επιχείρηση «Παυλίδης» στα Γιαννιτσά, σε υπηρεσίες του δήμου Πέλλας και σε καταστήματα επισιτισμού και εμπορίου στο κέντρο της Εδεσσας.

Την Πέμπτη 4/9, στο εργοστάσιο «FIBRAN» στις Σέρρες και στην εταιρεία «Alterra» στα Γιαννιτσά.

Σύσκεψη σωματείων στον Εβρο

Στη μάχη ρίχνονται, μπροστά στο μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού των εργατικών σωματείων στα εγκαίνια της ΔΕΘ και σωματεία εργαζομένων του Ν. Εβρου.

Συγκεκριμένα, τα σωματεία Εμποροϋπαλλήλων - Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», το Σωματείο Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων Αλεξ/πολης και Περιφέρειας, το Σωματείο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Θράκης, το Σωματείο Τουριστικών Επαγγελμάτων Ν. Εβρου, και το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Εβρου, καλούν τη Δευτέρα 1η Σεπτέμβρη στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Εβρου, όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της περιοχής σε σύσκεψη για την οργάνωση της παρέμβασης των σωματείων στους χώρους δουλειάς και τη μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ.