ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Να παρθεί πίσω η απόλυση του προέδρου του από την «Goldair Handling»

Κινητοποίηση, για να παρθεί πίσω η απόλυση τουαπό τηνπραγματοποίησαν χθες το πρωί εκπρόσωποι σωματείων της Θεσσαλονίκης.

Στη διάρκεια της κινητοποίησης ενημέρωσαν πλατιά τους εργαζόμενους και το επιβατικό κοινό για την εκδικητική απόλυση του προέδρου του σωματείου.

Υπενθυμίζεται πως η εργοδοσία απέλυσε τον πρόεδρο του σωματείου, που εργαζόταν με μηνιαίες συμβάσεις για πάνω από δύο χρόνια, επικαλούμενη προσχηματικά «οικονομικές δυσκολίες», την ώρα που όλα τα στοιχεία μιλούν για άλλη μια χρονιά - ρεκόρ με 70% αύξηση τζίρου στην «Goldair Handling».

Οι εκπρόσωποι των σωματείων κατήγγειλαν ότι η απόλυση έγινε λίγο μετά τις καταγγελίες για τα 4 πρόσφατα εργατικά ατυχήματα, τα οποία η εταιρεία προσπάθησε να συγκαλύψει, και τις αιτίες που οδηγούν σε αυτά, δηλαδή την εντατικοποίηση, την έλλειψη προσωπικού, τις επισφαλείς συμβάσεις και την απουσία μέτρων ασφάλειας.

Μέσα από τις συζητήσεις με τους εργαζόμενους σε όλα τα πόστα εκφράστηκε η αλληλεγγύη στον απολυμένο και παράλληλα η αναγκαιότητα να δυναμώσει ο αγώνας για τη μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Για μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, για να μην θρηνήσουν νεκρό συνάδελφο ούτε στη Θεσσαλονίκη ούτε σε κάποιο άλλο Αεροδρόμιο. Για αυξήσεις στους μισθούς σε όλα τα πόστα και σταθερό κυκλικό ωράριο εργασίας που θα βάλει τέλος στο εξαντλητικό κυλιόμενο.

Την απαράδεκτη απόλυση του προέδρου του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων νομού Θεσσαλονίκης καταγγέλλει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «η απόλυση του συναδέλφου συνδικαλιστή έχει ως στόχο από την εργοδοσία την επιβολή "σιγής νεκροταφείου" μέσα στον χώρο δουλειάς, ενώ τα εργατικά ατυχήματα έχουν πολλαπλασιαστεί».

Σημειώνει ότι «δεν αποδεχόμαστε ως κανονικότητα οι εργαζόμενοι να ζουν με το μόνιμο άγχος των μηνιαίων συμβάσεων για χρόνια, όπως ισχύει και για τον απολυμένο! (...) Δεν ανεχόμαστε την κλιμάκωση της επίθεσης στο δικαίωμα της συνδικαλιστικής δράσης που αποκτάει χαρακτηριστικά "πανδημίας" από τους εργοδότες! Ξέρουμε καλά ότι οι συνδικαλιστικές διώξεις είναι στην πραγματικότητα η προετοιμασία για γενίκευση της επίθεσης στους εργαζόμενους, δηλαδή την επιβολή της 13ωρης εργασίας μέσα στους χώρους, την εφαρμογή ωραρίου - λάστιχο με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων σε συνθήκες όπου η ΕΕ κάνει προσαρμογή σε όλες τις οικονομίες με προσανατολισμό την πολεμική προετοιμασία».

Η ΟΙΥΕ στηρίζει τις διεκδικήσεις και τη δράση του σωματείου για να ακυρωθεί η απόλυση, για να σπάσει η εργοδοτική τρομοκρατία και αδιαλλαξία, για αυξήσεις στους μισθούς και κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.