ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη χώρα

Ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης του αγώνα για να μην ψηφιστεί το απαράδεκτο σχέδιο νόμου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο και να ακυρωθούν στην πράξη οι αντεργατικοί νόμοι του εχθρικού κράτους, έστειλαν οι δημόσιοι υπάλληλοι και στη Θεσσαλονίκη με τη μαχητική απεργιακή συγκέντρωση χθες, έχοντας στο πλευρό τους και φοιτητές.

Εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους του δημοσίου, συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα Βενιζέλου και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, απαιτώντας «μαζικές προσλήψεις κι αυξήσεις στους μισθούς όχι στις διώξεις και τους εκβιασμούς», «δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία».

Από το βήμα της συγκέντρωσης κατήγγειλαν τη στάση της αστυνομίας που στο πλαίσιο των μέτρων για την παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, σταμάτησαν για εξακρίβωση στοιχείων απεργό που πήγαινε στην απεργιακή συγκέντρωση.

«Λέμε καθαρά και ξάστερα: Δεν πρόκειται να σιωπήσουμε, δεν πρόκειται να υποταχθούμε, δεν πρόκειται να πειθαρχήσουμε στη βαρβαρότητα που μας ετοιμάζετε!», είπε στην ομιλία του ο Στέλιος Γαλατιανός, μέλος του ΓΣ της ΕΔΟΘ.

Στη συγκέντρωση χαιρέτισε η Ρούλα Γεωργιάδη, εκ μέρους του ΔΣ της ΕΝΙΘ. «Είναι το κυνήγι του κέρδους των λίγων αυτό που οδηγεί στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και ταυτόχρονα στο τσάκισμα και το σμπαράλιασμα των δικών μας ζωών και των δικαιωμάτων μας, στη διάλυση της δημόσιας Υγείας», είπε.

, πρόεδρος της Δ' ΕΛΜΕ αναφέρθηκε στις εξελίξεις στον χώρο της Παιδείας, στον αγώνα των εκπαιδευτικών για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών που χτυπιούνται βάναυσα και τόνισε ότι η επιχείρηση τρομοκράτησης φίμωσης των εκπαιδευτικών δεν θα περάσει.

Εκ μέρους των Επιτυχόντων Πρώτου Πανελληνίου Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2022, χαιρέτισε ο Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, γραμματέας του Συλλόγου, προβάλλοντας το αίτημα για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για πραγματική παράταση των πινάκων του διαγωνισμού τους.

Μπροστά στο ΥΜΑΘ, όπου ολοκληρώθηκε η απεργιακή διαδήλωση, μίλησε ο Τάσος Μερτζιανίδης, πρόεδρος του Φοιτητικού Σύλλογου Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ.

Εργαζόμενοι και φοιτητές ανανέωσαν το αγωνιστικό ραντεβού τους για το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στις 5.30 μ.μ., στην πλατεία ΧΑΝΘ, στο μεγάλο συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων στα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Στην Πάτρα

Με δυναμική συγκέντρωση στην πλατεία Τριών Συμμάχων συμμετείχαν οι εργαζόμενοι του δημοσίου στην Πάτρα στην απεργία..

Στην κινητοποίηση το «παρών», στηρίζοντας τον αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων, έδωσαν αντιπροσωπείες της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Δημήτρη Μαρμούτα, καθώς και της δημοτικής αρχής, με επικεφαλής τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη.

τόνισαν οι συγκεντρωμένοι, σημειώνοντας ότι δεν θα επιτρέψουν την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης.

Στην ομιλία του, ο Βασίλης Παπανδριανός, πρόεδρος του Σωματείου Χειριστών Οδηγών του δήμου Πατρέων και μέλος του ΔΣ της ΠΟΕ ΟΤΑ αναρωτήθηκε σκωπτικά πώς θα αξιολογηθούν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ όταν δουλεύουν σε συνθήκες μεγάλων ελλείψεων προσωπικού. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κατάσταση και στον δήμο Πατρέων, με ελάχιστους εργαζόμενους σε συγκεκριμένους τομείς, με ευθύνη των έως και σήμερα κυβερνήσεων, που έχουν επιβάλει την απαγόρευση πραγματοποίησης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης, ο Μιχάλης Στελλάτος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΓΝ «Αγιος Ανδρέας» και ο πρόεδρος του ΝΤ ΑΔΕΔΥ Αχαΐας, Ηλίας Σκεπετάρης.

Στην παρέμβασή του, νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΕΚΠ, κάλεσε σε κοινή πάλη και απέναντι στα μέτρα που ετοιμάζει η κυβέρνηση όπως το 13ωρο στα πλαίσια συνολικότερα των διεθνών εξελίξεων και των πολεμικών προετοιμασιών. Αντίστοιχα, ο δήμαρχος σημείωσε ότι το νομοσχέδιο έρχεται ως συνέχεια αντιδραστικών μέτρων και δράσεων της ΕΕ που εφαρμόζονται διαχρονικά και τόνισε ότι μπορεί να μείνει στα χαρτιά με δυνάμωμα του κοινού αγώνα και της πάλης.

Στη Θεσσαλία

Στο πλευρό των εργαζομένων στο δημόσιο βρέθηκαν και συνταξιουχικά σωματεία, ενώ ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης.

«Μαζικές προσλήψεις, αυξήσεις στους μισθούς. Οχι στα πειθαρχικά και στους εκφοβισμούς» ήταν το σύνθημα που ακούστηκε δυνατά και στην απεργιακή συγκέντρωση της Λάρισας στην οποία συμμετείχαν εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί κ.ά.

Την απεργιακή συγκέντρωση στήριξε το Εργατικό Κέντρο Λάρισας με αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Γιάννη Σκόκα.

Ανάλογη κινητοποίηση έγινε και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στον Βόλο. «Είναι νομοσχέδιο του εκφοβισμού και της τρομοκρατίας», τόνισε η Εύη Καρυδάκη, αντιπρόεδρος του ΝΤ ΑΔΕΔΥ Μαγνησίας, σε δηλώσεις της απαιτώντας την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου.

Μήνυμα καταδίκης του νομοσχεδίου που επιχειρεί να επιβάλει «σιωπητήριο» έστειλαν με τη συγκέντρωσή τους οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και στα Τρίκαλα έχοντας τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου της πόλης εκ μέρους του οποίου χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρός του, Δημήτρης Αρμάγος.

«Οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα ούτε εκφοβίζονται, ούτε τρομοκρατούνται» διαμήνυσαν, επίσης, οι απεργοί στη συγκέντρωση στην Καρδίτσα.

Στην Ηπειρο

Μαχητική απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποίησαν και στα Γιάννενα, έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου, οι εργαζόμενοι του δημοσίου, όπου χαιρετισμούς απηύθυναν, μεταξύ άλλων, η Τίνα Ζέκα, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ιωαννίνων, ο Μπάμπης Παππάς, πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Ηπείρου, και ο Γιώργος Πρέντζας, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ.

Στο τέλος της συγκέντρωσης τον λόγο πήρε η Δήμητρα Ηλία, πρόεδρος του Σωματείου Σχολικών Καθαριστριών Νομού Ιωαννίνων, η οποία παρενέβη για να καταγγείλει δημόσια την απόλυση εκλεγμένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου από τη δημοτική αρχή Ιωαννίνων, καταδεικνύοντας την προσπάθεια φίμωσης της συνδικαλιστικής δράσης.

Στην Πρέβεζα, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ προχώρησε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, ενώ στην Ηγουμενίτσα, η συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Δημαρχείου.

Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις οργανώθηκαν σε όλη τη χώρα, από την Ξάνθη έως την Κρήτη.

Στο Ηράκλειο, η απεργιακή συγκέντρωση των σωματείων πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Λιονταριών, όπου δυναμικό «παρών» έδωσαν εργαζόμενοι των νοσοκομείων της πόλης, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στους δήμους και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε ο Μανώλης Συντυχάκης, βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ.

Επίσης, συγκεντρώσεις έγιναν στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, ενώ στον Νομό Λασιθίου οργανώθηκαν κινητοποιήσεις των σωματείων των υγειονομικών στις πύλες των νοσοκομείων του Αγίου Νικολάου και της Σητείας.

Στη Χαλκίδα, την απόσυρση του αντιδραστικού νομοσχεδίου απαίτησαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου και ο Σύλλογός τους. Στο γεγονός ότι ήδη με βάση το υπάρχον πειθαρχικό δίκαιο εργαζόμενοι του νοσοκομείου έχουν κληθεί σε απολογία για την άσκηση πειθαρχικών διώξεων, όπου τελικά δικαιώθηκαν στο πειθαρχικό συμβούλιο, στάθηκε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Ιωάννου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Χαλκίδας, φέρνοντας ως παράδειγμα το προσωπικό της μαιευτικής κλινικής που αρνήθηκαν να εκτελέσουν αλλότρια καθήκοντα. Παράλληλα, μαζί και άλλα μέλη της διοίκησης του Συλλόγου τόνισαν τη μήνυση που έχει υποβληθεί σε βάρος της προέδρου του Συλλόγου για την ανάδειξη των προβλημάτων και των σοβαρών ελλείψεων που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Χαλκίδας και αναρωτήθηκαν το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και εφαρμοστεί ο νέος πειθαρχικός κώδικας.

Δυναμικές συγκεντρώσεις έγιναν, μεταξύ άλλων, στη Βόρεια Ελλάδα σε Βέροια και Ξάνθη. Επίσης, στην Καλαμάτα, στον Πύργο Ηλείας, σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, σε νησιά του Αιγαίου κ.α.