ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ηχηρή απεργιακή απάντηση στον νέο πειθαρχικό «βούρδουλα»

Δυναμική απεργιακή απάντηση έδωσαν χτες οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους στο Δημόσιο, απορρίπτοντας το νομοσχέδιο - βούρδουλα που ψήφισε η κυβέρνηση στη Βουλή, οργανώνοντας συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές ακόμα πόλεις σε όλη τη χώρα.

Εκπαιδευτικοί από τα δημόσια σχολεία που καθημερινά δίνουν τη μάχη για τη μόρφωση των παιδιών του λαού κόντρα στη βαρβαρότητα της υποβάθμισης και της εμπορευματοποίησης, εργαζόμενοι στην Τοπική Διοίκηση που παλεύουν με τις τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και προσωπικό και τα αμέτρητα εργατικά «ατυχήματα», υγειονομικοί που τσακίζονται στα δημόσια νοσοκομεία για να τα κρατήσουν όρθια, εργαζόμενοι από μια σειρά ακόμα φορείς του κράτους έδωσαν και χτες απάντηση στην επιχείρηση έντασης του αυταρχισμού και της καταστολής. Εργαζόμενοι δηλαδή που παλεύουν κάθε μέρα απέναντι απέναντι σε μια βάρβαρη πολιτική, και που τώρα η κυβέρνηση προσπαθεί με νύχια και με δόντια να τους «φιμώσει» για να κάνει αυτό το κράτος ακόμα πιο εχθρικό για τον λαό, ακόμα πιο αποτελεσματικό για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.

«Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία και αφήστε τα πειθαρχικά και την τρομοκρατία»





Αυτά αναδείχθηκαν και στηντων Σωματείων στην Παλιά Βουλή στην Αθήνα, όπου χαιρετισμό απηύθυνε ο

«Καμία σχέση δεν έχει το νομοσχέδιο με τα πειθαρχικά αδικήματα, αλλά στόχο έχει να φιμώσει τους αγώνες», ξεκαθάρισε ο συνδικαλιστής, αναδεικνύοντας ότι πρόκειται για μέτρο που πάει χέρι χέρι με το νομοσχέδιο για το 13ωρο, «σε μια περίοδο που το κράτος προσαρμόζεται στην πολεμική οικονομία εξυπηρετώντας τα βρώμικα σχέδια ΝΑΤΟ - ΕΕ - Ισραήλ. Θέλουν φιμωμένους εργαζόμενους».

Ενώ, απαντώντας στα ψέματα της κυβέρνησης ότι τάχα νοιάζεται για «καλύτερες υπηρεσίες» και για την «προστασία των πολιτών», σημείωσε πως «την ίδια στιγμή ο λαός είναι απροστάτευτος, χωρίς Υγεία, Παιδεία, έρμαιο στις φυσικές καταστροφές».

«Φοβούνται, γι' αυτό το φέρνουν. Φοβούνται τις διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών, των υγειονομικών, των υπαλλήλων στους δήμους», τόνισε ο συνδικαλιστής, ξεκαθαρίζοντας ότι η απάντηση είναι μόνο ο μαζικός αγώνας.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής και μέλος του ΔΣ του ΕΚ Αθήνας, μεταφέροντας τη στήριξη των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα «στους δασκάλους των παιδιών μας, στους γιατρούς, τους εργαζόμενους σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες». Και σημείωσε ότι το έκτρωμα αυτό «το φέρνουν για να κάνουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες εμπόρευμα και μας αφορά και εμάς, γιατί συνδυάζεται με όλους τους νόμους για να μας φιμώσουν όπως ο νόμος Χρυσοχοΐδη.





Αυτός ο νόμος έρχεται λίγο πριν η κυβέρνηση φέρει το έκτρωμα με το 13ωρο, είναι Οδηγίες της ΕΕ και του ΣΕΒ για να υπηρετήσουν τους ανταγωνισμούς και τους σχεδιασμούς για την πολεμική οικονομία. Ολοι έχουμε ένα καθήκον.. Να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής».

Το «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση έδωσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης και Αφροδίτη Κτενά. Επίσης παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της Γραμματείας του ΠΑΜΕ.

Δεν θα περάσει η φίμωση!

Στη συνέχεια, με πορεία οι απεργοί κατευθύνθηκαν στη Βουλή, όπου η κυβέρνηση, σε μια πρόβα φίμωσης, απαγόρευσε με κλούβες και μπλόκο στα Σωματεία να κατευθυνθούν στο υπουργείο Εσωτερικών.

Το γεγονός κατήγγειλε ο Ανδρέας Καργόπουλος, γραμματέας της ΟΛΜΕ, τονίζοντας πως όταν η κυβέρνηση κάνει λόγο για «κανονικότητα», εννοεί εργαζόμενους που να μην αντιδρούν στα διαλυμένα σχολεία, στα κτίρια «χρέπια», στις τεράστιες ελλείψεις σε καθηγητές. «Αν νομίζουν ότι θα φιμωθούμε και ότι δεν θα καταγγελθεί η εγκληματική πολιτική του κράτους και της κυβέρνησης είναι γελασμένοι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της η Νίκη Χρονοπούλου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανέφερε: «Είμαστε εδώ οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια ενώνοντας τις φωνές μας με όλους τους εργαζόμενους ενάντια στη σωρεία των πειθαρχικών διώξεων. Θέλουν να μην τολμάμε να διαμαρτυρόμαστε ενάντια στα τεράστια κενά και τις ελλείψεις, την εμπορευματοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Ενώ πρόσθεσε πως ποινικοποίηση του αγώνα για τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια θα θεωρείται η διαμαρτυρία για τις διαγραφές των φοιτητών, για τη συνεργασία των πανεπιστημίων με τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ.





, εκ μέρους τηςτόνισε πως αυτό το νομοσχέδιο είναι «άλλο ένα νομοσχέδιο που η κυβέρνηση φέρνει σαν τον κλέφτη». Κατήγγειλε πως οι προθέσεις της κυβέρνησης είναι να καταστείλει και να φιμώσει κάθε φωνή αντίστασης στην εφαρμοζόμενη αντιλαϊκή πολιτική της.

Ταυτόχρονα ανέδειξε ότι μετατρέπει την κοινωνική και συνδικαλιστική δράση σε παράπτωμα, γιατί θέλει υπαλλήλους που δεν θα καταγγέλλουν τα προβλήματα και τις ελλείψεις, γιατί θέλει υπαλλήλους «με τα κεφάλια μέσα στην πολιτική του κεφαλαίου». «Η απεργία είναι μήνυμα πως δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν οι χώροι δουλειάς νεκροταφείο. Το ΕΣΥ στενάζει και αντί η κυβέρνηση να το στηρίξει, απειλεί με απολύσεις, ενώ όποιος αντιδρά στην κυρίαρχη πολιτική θα στοχοποιείται και θα διώκεται». Καταλήγοντας, υπογράμμισε πως «με δυνατά Σωματεία θα αντιπαλέψουμε την πολιτική τους».

Κράτος εχθρικό για τον λαό

Το γεγονός ότι η προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής από τις αστικές κυβερνήσεις πάει πάντα χέρι χέρι με την ένταση της καταστολής ανέδειξε ο Παναγιώτης Πάνας, πρόεδρος της ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας, σημειώνοντας πως «το εχθρικό για τις ανάγκες του λαού κράτος θωρακίζεται ενάντια σε όποιον πάει κόντρα». Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα βρώμικα σχέδια εμπλοκής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στη σφαγή του λαού της Παλαιστίνης, ξεκαθαρίζοντας πως οι δάσκαλοι δεν θα φιμωθούν μέσα στα σχολεία, δεν θα αναπαράγουν την κυβερνητική προπαγάνδα. Ενώ σε άλλο σημείο τόνισε πως μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται η μη πρόσληψη στο Δημόσιο, εάν κάποιος έχει παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. «Μας απειλούν δηλαδή με μη διορισμό αν έχουμε συμμετάσχει σε μια διαδήλωση, διεκδικώντας!».

Ο Σπύρος Κωνσταντάς, πρόεδρος του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, κατήγγειλε την κυβέρνηση που «μέσα στο κατακαλόκαιρο, έφερε ένα αντιδραστικό νομοσχέδιο όχι για τους επίορκους όπως ισχυρίζεται, αλλά για να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς». Αναφέρθηκε στις απειλές που δέχονται για παραπομπή στο πειθαρχικό όσοι εργαζόμενοι απαίτησαν δικαιώματα για τους συμβασιούχους, κατήγγειλαν τις τεράστιες ελλείψεις, αγωνίστηκαν ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και τις απολύσεις. «Η τρομοκρατία δεν θα περάσει!» κατέληξε.

Μιλώντας τέλος στη συγκέντρωση έξω από τη Βουλή, η Βέτα Πανουτσάκου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών (ΟΣΥΑΠΕ) και μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, επισήμανε μεταξύ άλλων: «Απεργούμε, αντιστεκόμαστε στην αντιλαϊκή πολιτική που πάει χέρι χέρι με την καταστολή! Ξέρουν καλά ότι το άδειο καλάθι της ΔΕΘ, η ένταση της καταστολής, όλα τα αντιλαϊκά μέτρα θα φέρουν αντίδραση. Ολοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα σταθούμε με τα συμφέροντα του λαού και όχι με τα συμφέροντα του αστικού κράτους που μπουκώνει κέρδη τους ομίλους, δεν πρόκειται να συντάχθουμε με τα βρώμικα σχέδιά τους».

Στο τέλος της συγκέντρωσης τα Σωματεία των εργαζόμενων στο Δημόσιο απηύθυναν μαζικό κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ. στην Αθήνα.