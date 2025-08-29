ΧΑΛΚΙΔΑ

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός στα ΚΕΠΑ για εργαζόμενη με σοβαρά προβλήματα αναπηρίας

Διπλά εκτεθειμένοι είναι πλέον ημε τον συνεχιζόμενοστησε βάρος εργαζόμενης γυναίκας με σοβαρά προβλήματα αναπηρίας, αφού συνεχίζεται η άρνησή τους να πιστοποιήσουν τα εμφανή κινητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, ώστε να της δοθεί το επίδομα κινητικής αναπηρίας.

Μετά την κατακραυγή για την προκλητική στάση της δευτεροβάθμιας επιτροπής ΚΕΠΑ, η οποία, την Τρίτη 26 Αυγούστου, επικαλούμενη ως δικαιολογία την έλλειψη ειδικότητας, αρνήθηκε για δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες να εξετάσει την ένσταση της εργαζόμενης, η διοίκηση του ΕΦΚΑ Χαλκίδας επιχειρεί να μετριάσει τις αρνητικές εντυπώσεις. Ομως ακόμα και τώρα δεν την δικαιώνει όπως οφείλει, αλλά ουσιαστικά συνεχίζει τον εμπαιγμό σε βάρος της.

Συγκεκριμένα, αν και αρχικά η ταλαιπωρημένη γυναίκα έφυγε άπραγη από τον ΕΦΚΑ Χαλκίδας και περίμενε για τρίτη φορά να ειδοποιηθεί να περάσει από επιτροπή, χτες και μετά την κατακραυγή ειδοποιήθηκε ότι υπήρξε «παρανόηση» και ότι η εξέταση της Τρίτης ισχύει! Μάλιστα, της κοινοποίησαν και το αποτέλεσμα, που από τη μία ανεβάζει το ποσοστό αναπηρίας στο 89%, από την άλλη όμως της πιστοποιεί εκ νέου ποσοστό κινητικής αναπηρίας κάτω από το 67% (51% από 44% στην πρωτοβάθμια εξέταση), κάτι που της στερεί το δικαίωμα να λάβει και το επίδομα κινητικής αναπηρίας και να συμπληρώσει την πενιχρή αναπηρική σύνταξη που δικαιούται.

Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη εργαζόμενη αντιμετωπίζει σοβαρά και διαγνωσμένα προβλήματα αναπηριών. Μάλιστα μία αναπηρία την κουβαλάει εκ γενετής, με την οποία όμως εργαζόταν εδώ και πολλά χρόνια σε δύσκολες μάλιστα συνθήκες εργασίας, όπως αυτές που επικρατούσαν στο πτηνοσφαγείο του ομίλου Φιλίππου στην Εύβοια (HQF-ΜΙΜΙΚΟΣ). Σε αυτήν την αναπηρία, πιθανά και ως αποτέλεσμα των δύσκολων συνθηκών εργασίας, ήρθε να προστεθεί και κινητική αναπηρία, κάνοντάς την επί της ουσίας να αδυνατεί ακόμη και να περπατήσει, κάτι που, όπως επισημαίνει το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας - Βοιωτίας, ήταν και ο πραγματικός λόγος απόλυσής της από την εργοδοσία του ομίλου Φιλίππου.

Από τον περασμένο Φλεβάρη η συγκεκριμένη εργαζόμενη βιώνει ένα μαρτύριο και εμπαιγμό χωρίς τέλος. Η επιτροπή ΚΕΠΑ στον ΕΦΚΑ Χαλκίδας, στην πρωτοβάθμια εξέταση που έγινε τον περασμένο Φλεβάρη, παρότι αποδέχτηκε το υψηλό ποσοστό αναπηρίας που της επιτρέπει να συνταξιοδοτηθεί, και πάλι δεν πιστοποίησε το υψηλό ποσοστό κινητικής αναπηρίας (πάνω από 67%).

Απέναντι σε αυτή την απόφαση η εργαζόμενη κατέθεσε ένσταση. Ωστόσο, στην πρώτη κλήση στη δευτεροβάθμια επιτροπή ΚΕΠΑ τον Μάη δεν έγινε η εξέταση, με τη δικαιολογία ότι στη σύνθεση της επιτροπής δεν υπήρχε ειδικότητα νευρολόγου, ενώ την περασμένη Τρίτη η δικαιολογία ήταν ότι στην επιτροπή, παρότι υπήρχε νευρολόγος, δεν υπήρχε ορθοπεδικός!

Η απαράδεκτη αυτή ταλαιπωρία που βιώνει η συγκεκριμένη εργαζόμενη είναι αποτέλεσμα των εγκληματικών ευθυνών τόσο της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που με τους νόμους τους έχουν διαμορφώσει ένα απαράδεκτο πλαίσιο εξέτασης για απονομή αναπηρικών συντάξεων, με μοναδικό σκοπό να «κόβουν» δικαιούχους, να στερούν σε σακατεμένους εργαζόμενους τα δικαιώματά τους και να τους πετούν σαν στυμμένες λεμονόκουπες.

Στο πλευρό της εργαζόμενης στέκονται το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας - Βοιωτίας και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων(ΣΕΑΑΝ), που απαιτούν την άμεση δικαίωσή της και την πιστοποίηση του ποσοστού κινητικής αναπηρίας που θα της δώσει το δικαίωμα να λάβει και τα «ψίχουλα» του επιδόματος κινητικής αναπηρίας.