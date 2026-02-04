ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Με τη ΔΑΣ στο τιμόνι για να γίνει «όπλο» στα χέρια των εργατών

Λίγες μόνο μέρες έμειναν για το 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, του μεγαλύτερου Εργατικού Κέντρου της χώρας, με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους με τη «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» (ΔΑΣ) να κάνουν «τη νύχτα μέρα» στους κλάδους τους, ώστε σε αυτό το Συνέδριο να εκφραστεί ο πραγματικός συσχετισμός δυνάμεων, να «ανασάνουν» οι εργάτες με Εργατικό Κέντρο πραγματικό υπερασπιστή τους.

Γιατί, όπως αναδεικνύουν μέσα από τις καθημερινές παρεμβάσεις τους, σε αυτό το Συνέδριο κρίνεται «αν στο ΕΚΑ θα αλλάξει ο συσχετισμός στο Διοικητικό του Συμβούλιο και κυρίως η κατεύθυνση, η λειτουργία και η δράση του για να σταθεί δίπλα σε κάθε εργαζόμενο/η. Για να είναι στην πρώτη γραμμή της πάλης για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας».

«Τι Εργατικό Κέντρο χρειαζόμαστε και ποιους θα στηρίξει»: Αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο η ΔΑΣ καλεί κάθε τίμιο συνδικαλιστή να σταθεί στις εργασίες και στις αρχαιρεσίες του ΕΚΑ:

«- Ενα Εργατικό Κέντρο που δεν θα προσαρμόζεται στις |"αντοχές της οικονομίας", δεν θα αποδέχεται ως όριο στις διεκδικήσεις του την κερδοφορία των ομίλων και δεν θα λειτουργεί ως βαλβίδα εκτόνωσης της αγανάκτησης για να ανεβοκατεβαίνουν στην κυβέρνηση οι επίδοξοι "σωτήρες", αλλά θα στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό των εργαζομένων και των σωματείων, θα βάζει μπροστά τις ανάγκες μας, θα οργανώνει τη σύγκρουση με την πολιτική που θυσιάζει τη ζωή μας για τα κέρδη των ομίλων.

- Ενα Εργατικό Κέντρο που θα μπει μπροστά στην πάλη ενάντια στη συρρίκνωση των μισθών και των κοινωνικών παροχών για λογαριασμό της πολεμικής οικονομίας. Που δεν θα αποδέχεται τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στα σφαγεία του ιμπεριαλιστικού πολέμου των ΗΠΑ - ΕΕ - ΝΑΤΟ, μετατρέποντας τη χώρα και τον λαό μας σε στόχο. Που δεν θα υποταχθεί στην καταστολή και τον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων μας, στην ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών.

- Ενα Εργατικό Κέντρο που θα είναι ΑΝΟΙΧΤΟ για τα σωματεία και τα προβλήματα των εργαζομένων, και όχι όπως το κατάντησαν σήμερα με ευθύνη τους η πλειοψηφία όλων των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ (ΠΑΣΚΕ, ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΑΚΕ, ΕΜΕΙΣ, ΕΑΚ), φτάνοντας στο σημείο να μην μπορεί να φιλοξενήσει ούτε τις εκλογές του Συνεδρίου του».

Ο «Ριζοσπάστης» συνεχίζει τη δημοσίευση δηλώσεων εκλεγμένων αντιπροσώπων που καλούν σε ενίσχυση του ψηφοδελτίου της ΔΑΣ.