Επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας λόγω της υποστελέχωσης

Οσο η κυβέρνηση διαφημίζει τη μείωση της αναμονής στα Επείγοντα κατά 65% (!) χάρη στο ...βραχιολάκι, διαψεύδεται καθημερινά από την πραγματικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο οι περισσότερες εφημερίες ξεκινάνε με ελάχιστες διαθέσιμες κλίνες, με αποτέλεσμα περιστατικά να παραμένουν για ώρες στα ΤΕΠ μέχρι να βρεθεί κενή κλίνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σωστή νοσηλεία και παρακολούθησή τους.

Παράλληλα έχει δημιουργηθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση με την ύπαρξη διασπορών, ιδιαίτερα παθολογικών περιστατικών, σε όλο το νοσοκομείο αλλά ακόμα και στο παράρτημα του Ιπποκράτειου, με αποτέλεσμα την αντικειμενική αδυναμία επαρκούς παρακολούθησης των περιστατικών, την αδυναμία ελέγχου της διασποράς λοιμώξεων σε άλλα επιβαρυμένα περιστατικά και σοβαρά προβλήματα στη νοσηλευτική φροντίδα, αφού όλα τα Τμήματα έχουν μετατραπεί σε μεικτά.

Τις παραπάνω απαράδεκτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο Ιπποκράτειο μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος εφημέρευσης, από 1/11/2024, καταγγέλλει το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, επισημαίνοντας την απίστευτη ταλαιπωρία για τους ασθενείς και τη διαμόρφωση συνθηκών νοσηλείας επικίνδυνων και επισφαλών, την εξουθένωση του νοσηλευτικού προσωπικού, την υποβάθμιση της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων και την καταστρατήγηση της νομοθεσίας (ωράρια, ρεπό κ.λπ.).

Με αφορμή αυτήν την τραγική κατάσταση, η ΕΙΝΑΠ επαναφέρει την απαίτησή της να καταργηθεί η καθημερινή πρωινή εφημέρευση σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής και να πραγματοποιείται μία 24ωρη εφημερία κάθε 4 μέρες, που να καλύπτει το σύνολο των ειδικοτήτων.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται και στο ΓΝ Νέας Ιωνίας «Αγία Ολγα», με τον Σύλλογο Εργαζομένων να κάνει λόγο για σοβαρή και επικίνδυνη υποστελέχωση των Παθολογικών κλινικών και ιδίως της Β' Παθολογικής, λόγω της σοβαρής και παρατεταμένης υποστελέχωσης.