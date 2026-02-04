Τετάρτη 4 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ξεκίνησε χθες, συνεχίζεται σήμερα η 48ωρη απεργία

Με μαζική συμμετοχή ξεκίνησε και η χθεσινή νέα 48ωρη απεργία των αυτοκινητιστών ταξί Αττικής, με την απεργιακή συγκέντρωση να συγκροτείται έξω από το ΣΑΤΑ για να φτάσει με πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε και ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης.

Κάτω από την πίεση και το μπαράζ των απεργιακών κινητοποιήσεων, αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα παραδώσει τα αιτήματα στον Κυρ. Μητσοτάκη αλλά και στον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών, και θα οριστεί εκ νέου συνάντηση.

Υπενθυμίζεται ότι οι αυτοκινητιστές ταξί απεργούν ενάντια στην απαράδεκτη υποχρέωση που έχει επιβάλει η κυβέρνηση για αντικατάσταση των αυτοκινήτων ταξί από ηλεκτρικά και η οποία «τρέχει» από 1η Γενάρη, προκαλώντας μεγάλη οικονομική αιμορραγία.

Αυτό άλλωστε αναδεικνύουν και οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί, σημειώνοντας: «Δεν πάει άλλο, πρέπει να δοθεί ισχυρή απάντηση στην κυβέρνηση και στο υπουργείο, μας ισοπεδώνει η πολιτική τους». Ανάμεσα σε άλλα προβάλλουν διεκδικήσεις για κατάργηση του ν. 5073/23 και κάθε είδους τεκμαρτής φορολόγησης, φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα, επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κρατικές επιδοτήσεις σε αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες για την αντικατάσταση οχήματος, όπως και για εγκατάσταση ταξιμέτρων, POS κ.λπ.

Επίσης, κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, αφορολόγητο πετρέλαιο στους ταξιτζήδες, όπως δίνει η κυβέρνηση στους εφοπλιστές, μείωση 50% των ασφαλίστρων στα αυτοκίνητα για αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες κ.λπ.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Να μη λείψει κανείς από τα Σωματεία! Δουλειά σημαίνει ζωή, όχι θάνατος!
Ως εδώ! Οχι άλλο αίμα για τα κέρδη των εργοδοτών!
Σε όλη τη χώρα ο απεργιακός αγώνας ενάντια στο μακελειό διαρκείας
«Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα» το μήνυμα της διαδήλωσης στη Θεσσαλονίκη
«Λυτοί και δεμένοι» ενάντια στον διεθνή συντονισμό των λιμενεργατών
Κοινός απεργιακός βηματισμός - «Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους»
Με παρακαταθήκη τον μεγάλο αγώνα τους συνεχίζουν
Αγωνιστική «υποδοχή» στον υπουργό «εμπορίου Υγείας», σε μία ακόμα φιέστα
Από τα χαράματα στις πύλες των εργοστασίων
 «Θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στη θέση τους»
Καλεί εργαζόμενους για δουλειά ενώ υπάρχει κίνδυνος νέας έκρηξης!
 Απλήρωτοι 40 εργαζόμενοι στην «ELITE»
 Επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας λόγω της υποστελέχωσης
 Αναβάλλονται (ξανά) μεταγγίσεις σε δεκάδες θαλασσαιμικούς ασθενείς
Για να γίνει το ΕΚΑ πραγματικό στήριγμα των εργαζομένων, ισχυρή ΔΑΣ στο 33ο Συνέδριο!
Η αυριανή μέρα με ενισχυμένη τη ΔΑΣ μπορεί να βρει όλους τους εργαζόμενους από καλύτερες θέσεις
Ενισχύουμε τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο κίνημα για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης
 Ενισχυμένη σε ψήφους και έδρες η ΔΑΣ
Με τη ΔΑΣ στο τιμόνι για να γίνει «όπλο» στα χέρια των εργατών
 Εργαζόμενος στα ΕΛΠΕ έπαθε ανακοπή μετά από 12ωρη βάρδια!
«Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο»
 Στις πλάτες των εργαζομένων τα κέρδη των ομίλων της πολεμικής βιομηχανίας
 Νέα συλλαλητήρια σε Σάμο και Ικαρία για την Υγεία
 Απεργία στις 18 Μάρτη, μέρα πανελλαδικής δράσης στις 11 Μάρτη
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ