ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ξεκίνησε χθες, συνεχίζεται σήμερα η 48ωρη απεργία

Με μαζική συμμετοχή ξεκίνησε και η χθεσινή νέα 48ωρη απεργία των αυτοκινητιστών ταξί Αττικής, με την απεργιακή συγκέντρωση να συγκροτείται έξω από το ΣΑΤΑ για να φτάσει με πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε και ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης.

Κάτω από την πίεση και το μπαράζ των απεργιακών κινητοποιήσεων, αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα παραδώσει τα αιτήματα στον Κυρ. Μητσοτάκη αλλά και στον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών, και θα οριστεί εκ νέου συνάντηση.

Υπενθυμίζεται ότι οι αυτοκινητιστές ταξί απεργούν ενάντια στην απαράδεκτη υποχρέωση που έχει επιβάλει η κυβέρνηση για αντικατάσταση των αυτοκινήτων ταξί από ηλεκτρικά και η οποία «τρέχει» από 1η Γενάρη, προκαλώντας μεγάλη οικονομική αιμορραγία.

Αυτό άλλωστε αναδεικνύουν και οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί, σημειώνοντας: «Δεν πάει άλλο, πρέπει να δοθεί ισχυρή απάντηση στην κυβέρνηση και στο υπουργείο, μας ισοπεδώνει η πολιτική τους». Ανάμεσα σε άλλα προβάλλουν διεκδικήσεις για κατάργηση του ν. 5073/23 και κάθε είδους τεκμαρτής φορολόγησης, φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα, επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κρατικές επιδοτήσεις σε αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες για την αντικατάσταση οχήματος, όπως και για εγκατάσταση ταξιμέτρων, POS κ.λπ.

Επίσης, κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, αφορολόγητο πετρέλαιο στους ταξιτζήδες, όπως δίνει η κυβέρνηση στους εφοπλιστές, μείωση 50% των ασφαλίστρων στα αυτοκίνητα για αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες κ.λπ.