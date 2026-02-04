Τετάρτη 4 Φλεβάρη 2026
Ενισχύουμε τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο κίνημα για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης

Βασίλης Παρασκευόπουλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου

Καταλαβαίνετε, τώρα δεν χρειάζονται περισσότερα. Σήμερα οι εργαζόμενοι έχουμε πείρα. Ξέρουμε τι σημαίνουν οι υποσχέσεις από συνδικαλιστές που είναι κοντά στην εργοδοσία, από συνδικαλιστές που είναι δίπλα στις κυβερνήσεις. Ξέρουμε πού οδηγούν οι λογικές του κοινωνικού εταιρισμού και της εργασιακής ειρήνης.

Τώρα πια μπορούμε να καταλάβουμε ότι αν δεν χάσουν οι εργοδότες δεν θα κερδίσουμε εμείς.

Εχουμε πείρα από μεγάλους αγώνες που στρίμωξαν κυβέρνηση και εργοδοσία. Είδαμε τη δύναμή μας σε μεγάλες κλαδικές απεργίες αλλά και στη μεγάλη απεργία στις 28 Φλεβάρη, που ένα τεράστιο ποτάμι σάρωσε τα πάντα δείχνοντας τη μεγάλη δύναμη των πολλών.

Δε χάνουμε άλλο χρόνο. Ενισχύουμε τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο συνδικαλιστικό κίνημα, για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης ενάντια στα κέρδη που φέρνουν φτώχεια και πολέμους. Στηρίζουμε το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ στο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Για να δυναμώσει το ταξικό εργατικό κίνημα στην Αθήνα.

    

