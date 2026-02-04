Τετάρτη 4 Φλεβάρη 2026
Αναβάλλονται (ξανά) μεταγγίσεις σε δεκάδες θαλασσαιμικούς ασθενείς

«Χωρίς αποθέματα αίματος η χώρα», είναι η κραυγή αγωνίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, η οποία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη δραματική κατάσταση που επικρατεί αναφορικά με την επάρκεια αίματος. Οπως καταγγέλλει για άλλη μια φορά τα αποθέματα αίματος είναι ανεπαρκή, με τις επιπτώσεις στη ζωή και στην υγεία των ασθενών με Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο να είναι ήδη σοβαρές και μετρήσιμες.

Σε πολλά νοσοκομεία παρατηρούνται συστηματικές αναβολές μεταγγίσεων ή χορήγηση μειωμένων ποσοτήτων αίματος στους θαλασσαιμικούς ασθενείς, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την υγεία τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Λαϊκό Νοσοκομείο 40 ασθενείς βρίσκονται σε καθεστώς αναβολής μεταγγίσεων, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα, ενώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου 55 ασθενείς αντιμετωπίζουν αντίστοιχες αναβολές.

Σχετικά με την Κεντρική Διαχείριση Αίματος, που ξεκίνησε πιλοτικά τον Μάη του 2024, η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι παραμένει περιορισμένη γεωγραφικά στην Αττική, παρά το γεγονός ότι το ΕΚΕΑ καλείται να καλύψει ανάγκες σε όλη τη χώρα. Στηλιτεύει επίσης την πολιτική διαχείρισης των ελλείψεων με αποσπασματικές και προσωρινές εξορμήσεις των υπηρεσιών αιμοδοσίας, κάτι που οδηγεί σε στέρηση της τακτικής και προγραμματισμένης θεραπείας των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτα περιστατικά.

«Η πρακτική αυτή οδηγεί σε μακροχρόνιες και μη αναστρέψιμες οργανικές βλάβες, όπως καρδιολογικές και ισχαιμικές επιπλοκές, αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων και συνολική επιδείνωση της υγείας των θαλασσαιμικών ασθενών. Παράλληλα επιβαρύνει το σύστημα Υγείας, λόγω συχνότερων αναγκών νοσηλείας και μεταγγίσεων, και επιτείνει την ταλαιπωρία μιας ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας πασχόντων», προσθέτει η Ομοσπονδία, μεταφέροντας την αγωνία για τη ζωή των θαλασσαιμικών ασθενών.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Να μη λείψει κανείς από τα Σωματεία! Δουλειά σημαίνει ζωή, όχι θάνατος!
Ως εδώ! Οχι άλλο αίμα για τα κέρδη των εργοδοτών!
Σε όλη τη χώρα ο απεργιακός αγώνας ενάντια στο μακελειό διαρκείας
«Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα» το μήνυμα της διαδήλωσης στη Θεσσαλονίκη
«Λυτοί και δεμένοι» ενάντια στον διεθνή συντονισμό των λιμενεργατών
Κοινός απεργιακός βηματισμός - «Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους»
Με παρακαταθήκη τον μεγάλο αγώνα τους συνεχίζουν
Αγωνιστική «υποδοχή» στον υπουργό «εμπορίου Υγείας», σε μία ακόμα φιέστα
Από τα χαράματα στις πύλες των εργοστασίων
 «Θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στη θέση τους»
Καλεί εργαζόμενους για δουλειά ενώ υπάρχει κίνδυνος νέας έκρηξης!
 Απλήρωτοι 40 εργαζόμενοι στην «ELITE»
 Επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας λόγω της υποστελέχωσης
Για να γίνει το ΕΚΑ πραγματικό στήριγμα των εργαζομένων, ισχυρή ΔΑΣ στο 33ο Συνέδριο!
Η αυριανή μέρα με ενισχυμένη τη ΔΑΣ μπορεί να βρει όλους τους εργαζόμενους από καλύτερες θέσεις
Ενισχύουμε τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο κίνημα για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης
 Ενισχυμένη σε ψήφους και έδρες η ΔΑΣ
Με τη ΔΑΣ στο τιμόνι για να γίνει «όπλο» στα χέρια των εργατών
 Εργαζόμενος στα ΕΛΠΕ έπαθε ανακοπή μετά από 12ωρη βάρδια!
«Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο»
 Στις πλάτες των εργαζομένων τα κέρδη των ομίλων της πολεμικής βιομηχανίας
 Ξεκίνησε χθες, συνεχίζεται σήμερα η 48ωρη απεργία
 Νέα συλλαλητήρια σε Σάμο και Ικαρία για την Υγεία
 Απεργία στις 18 Μάρτη, μέρα πανελλαδικής δράσης στις 11 Μάρτη
