Τετάρτη 4 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Εργαζόμενος στα ΕΛΠΕ έπαθε ανακοπή μετά από 12ωρη βάρδια!

Προειδοποίηση για τους πολύ μεγάλους κινδύνους που δημιουργούν η εντατικοποίηση, η υποστελέχωση και τα εξοντωτικά ωράρια που επικρατούν στα ΕΛΠΕ αποτελεί η ανακοπή που έπαθε χθες το πρωί εργαζόμενος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στον Ασπρόπυργο.

Ο εργαζόμενος μάλιστα υπέστη την ανακοπή μετά από 12ωρη βάρδια σε συνθήκες shutdown (διακοπή παραγωγής για γενική συντήρηση) και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν», αφού πρώτα τον επανέφεραν ο γιατρός και ο διασώστης του ιατρείου.

«Δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό. Ο συνάδελφος, όπως και δεκάδες άλλοι αυτήν την περίοδο, δούλευε συνεχόμενα δωδεκάωρα σε συνθήκες shutdown. Είναι αποτέλεσμα της εντατικοποίησης, της υποστελέχωσης των τμημάτων και των εξοντωτικών ωραρίων, στο κυνήγι να πιαστεί το χρονοδιάγραμμα του shutdown. Είναι άλλο ένα προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα της πολιτικής των ΕΛΠΕ, που για τα κέρδη των μετόχων δεν διστάζει να βάλει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε πολύ σύντομα με τον χειρότερο τρόπο, ότι η ψήφιση από την κυβέρνηση της κανονικότητας, κατά την ΕΕ, της 13ωρης εργασίας είναι εγκληματική. Οπλίζει τα χέρια της εργοδοσίας για να μετατρέψει τους εργασιακούς χώρους σε σύγχρονα κάτεργα», σημειώνουν μεταξύ άλλων σε κοινή τους ανακοίνωση το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας και το Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια Αττικής - Βοιωτίας - Εύβοιας - Κορινθίας.

«Η κυνική στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων από πλευράς κυβέρνησης όμως δεν σταματά εκεί, αλλά προσπαθεί με τον πιο ξεδιάντροπο τρόπο να κάνει το μαύρο άσπρο, βαφτίζοντας κάθε κατάρρευση εργαζόμενου από τα εξαντλητικά ωράρια και την εντατικοποίηση "παθολογικά αίτια" και δίνοντας άλλοθι στην εργοδοσία να συνεχίσει ακάθεκτη το εγκληματικό της έργο, με μοναδικό γνώμονα να γεμίζει τα πουγκιά της», προσθέτουν, καλώντας με αφορμή και αυτό το συμβάν σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της Παρασκευής 6 Φλεβάρη.

«Αμεσα να σταματήσουν τα εξαντλητικά δωδεκάωρα. Να δουλεύουμε ανθρώπινα και να γυρνάμε όρθιοι στις οικογένειές μας», αναφέρει επίσης το «Αγωνιστικό Μέτωπο Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ». Καταγγέλλει «την εγκληματική ευθύνη της εταιρείας και οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών της», και καλεί στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση της Ελευσίνας.

    
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
