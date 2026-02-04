Τετάρτη 4 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Η αυριανή μέρα με ενισχυμένη τη ΔΑΣ μπορεί να βρει όλους τους εργαζόμενους από καλύτερες θέσεις

Γιάννης Ανδρέου, πρόεδρος του ΣΕΤΗΠ ν. Αττικής, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΠΑΣΥΠ - ΟΤΕ

Το Συνέδριο του ΕΚΑ είναι μια στιγμή μεγάλης σημασίας για τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στην Αθήνα.

Σήμερα μπορεί να αλλάξει ρότα στην πορεία του, να ενισχυθεί ο προσανατολισμός που θα έχει στο επίκεντρο τις ανάγκες και τις ζωές μας και όχι τις αντοχές της οικονομίας, την ανταγωνιστικότητα, τα κέρδη των αφεντικών.

Αν σήμερα τη ζωή των εργαζομένων τη χαρακτηρίζει η άθλια κατάσταση που δημιουργείται από τα 13ωρα, την εντατικοποίηση, την απουσία μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, τους μισθούς που δεν φτάνουν να βγει ο μήνας, τις τεράστιες ελλείψεις στην Υγεία, στην Παιδεία και στην προστασία της ζωής μας, αυτή η κατάσταση μπορεί να οξυνθεί με την εμπλοκή της χώρας στην πολεμική προετοιμασία και στους ανταγωνισμούς.

Στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής οι εργαζόμενοι έχουμε πείρα. Εργοδοτικές συνδικαλιστικές ηγεσίες υπογράφουν Συμβάσεις που καθηλώνουν τους μισθούς ή προβλέπουν την κατάργηση του 8ώρου (πριν καν γίνει νόμος της κυβέρνησης), που ακούνε για απεργίες και αγώνες και κρύβονται, για να μην υπάρχει κανενός είδους διεκδίκηση. Ξέρουμε πως αυτός ο δρόμος δεν βγάζει πουθενά.

Η αυριανή μέρα με ενισχυμένη τη ΔΑΣ μπορεί να βρει όλους τους εργαζόμενους από καλύτερες θέσεις. Η σημερινή αγανάκτηση που νιώθουμε όλοι να γίνει αγώνας και διεκδίκηση, με ΕΚ πραγματικό στήριγμα των εργαζομένων, που δεν θα τα διπλώνει αλλά θα συγκρούεται με την εργοδοσία, τις κυβερνήσεις, δεν θα επιδιώκει να εκτονωθεί η δυσαρέσκεια αλλά θα δίνει μάχες για τη ζωή μας, απέναντι στη σημερινή κατάσταση που βιώνουμε και στις αιτίες της.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Να μη λείψει κανείς από τα Σωματεία! Δουλειά σημαίνει ζωή, όχι θάνατος!
Ως εδώ! Οχι άλλο αίμα για τα κέρδη των εργοδοτών!
Σε όλη τη χώρα ο απεργιακός αγώνας ενάντια στο μακελειό διαρκείας
«Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα» το μήνυμα της διαδήλωσης στη Θεσσαλονίκη
«Λυτοί και δεμένοι» ενάντια στον διεθνή συντονισμό των λιμενεργατών
Κοινός απεργιακός βηματισμός - «Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους»
Με παρακαταθήκη τον μεγάλο αγώνα τους συνεχίζουν
Αγωνιστική «υποδοχή» στον υπουργό «εμπορίου Υγείας», σε μία ακόμα φιέστα
Από τα χαράματα στις πύλες των εργοστασίων
 «Θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στη θέση τους»
Καλεί εργαζόμενους για δουλειά ενώ υπάρχει κίνδυνος νέας έκρηξης!
 Απλήρωτοι 40 εργαζόμενοι στην «ELITE»
 Επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας λόγω της υποστελέχωσης
 Αναβάλλονται (ξανά) μεταγγίσεις σε δεκάδες θαλασσαιμικούς ασθενείς
Για να γίνει το ΕΚΑ πραγματικό στήριγμα των εργαζομένων, ισχυρή ΔΑΣ στο 33ο Συνέδριο!
Ενισχύουμε τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο κίνημα για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης
 Ενισχυμένη σε ψήφους και έδρες η ΔΑΣ
Με τη ΔΑΣ στο τιμόνι για να γίνει «όπλο» στα χέρια των εργατών
 Εργαζόμενος στα ΕΛΠΕ έπαθε ανακοπή μετά από 12ωρη βάρδια!
«Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο»
 Στις πλάτες των εργαζομένων τα κέρδη των ομίλων της πολεμικής βιομηχανίας
 Ξεκίνησε χθες, συνεχίζεται σήμερα η 48ωρη απεργία
 Νέα συλλαλητήρια σε Σάμο και Ικαρία για την Υγεία
 Απεργία στις 18 Μάρτη, μέρα πανελλαδικής δράσης στις 11 Μάρτη
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ