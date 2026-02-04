Η αυριανή μέρα με ενισχυμένη τη ΔΑΣ μπορεί να βρει όλους τους εργαζόμενους από καλύτερες θέσεις

Το Συνέδριο του ΕΚΑ είναι μια στιγμή μεγάλης σημασίας για τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στην Αθήνα.

Σήμερα μπορεί να αλλάξει ρότα στην πορεία του, να ενισχυθεί ο προσανατολισμός που θα έχει στο επίκεντρο τις ανάγκες και τις ζωές μας και όχι τις αντοχές της οικονομίας, την ανταγωνιστικότητα, τα κέρδη των αφεντικών.

Αν σήμερα τη ζωή των εργαζομένων τη χαρακτηρίζει η άθλια κατάσταση που δημιουργείται από τα 13ωρα, την εντατικοποίηση, την απουσία μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, τους μισθούς που δεν φτάνουν να βγει ο μήνας, τις τεράστιες ελλείψεις στην Υγεία, στην Παιδεία και στην προστασία της ζωής μας, αυτή η κατάσταση μπορεί να οξυνθεί με την εμπλοκή της χώρας στην πολεμική προετοιμασία και στους ανταγωνισμούς.

Στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής οι εργαζόμενοι έχουμε πείρα. Εργοδοτικές συνδικαλιστικές ηγεσίες υπογράφουν Συμβάσεις που καθηλώνουν τους μισθούς ή προβλέπουν την κατάργηση του 8ώρου (πριν καν γίνει νόμος της κυβέρνησης), που ακούνε για απεργίες και αγώνες και κρύβονται, για να μην υπάρχει κανενός είδους διεκδίκηση. Ξέρουμε πως αυτός ο δρόμος δεν βγάζει πουθενά.

Η αυριανή μέρα με ενισχυμένη τη ΔΑΣ μπορεί να βρει όλους τους εργαζόμενους από καλύτερες θέσεις. Η σημερινή αγανάκτηση που νιώθουμε όλοι να γίνει αγώνας και διεκδίκηση, με ΕΚ πραγματικό στήριγμα των εργαζομένων, που δεν θα τα διπλώνει αλλά θα συγκρούεται με την εργοδοσία, τις κυβερνήσεις, δεν θα επιδιώκει να εκτονωθεί η δυσαρέσκεια αλλά θα δίνει μάχες για τη ζωή μας, απέναντι στη σημερινή κατάσταση που βιώνουμε και στις αιτίες της.