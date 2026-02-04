Τετάρτη 4 Φλεβάρη 2026
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
Απεργία στις 18 Μάρτη, μέρα πανελλαδικής δράσης στις 11 Μάρτη

Την οργάνωση μέρας πανελλαδικής δράσης για τους ειδικευόμενους γιατρούς στις 11 Μάρτη αποφάσισε η ΟΕΝΓΕ, προκηρύσσοντας επίσης στάση εργασίας (12 μ. - 3 μ.μ.) για την Αττική και συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα πάρουν αποφάσεις οι κατά τόπους Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών για αντίστοιχες δράσεις.

Επίσης η ΟΕΝΓΕ αποφάσισε την οργάνωση πανελλαδικής κλαδικής απεργίας στις 18 Μάρτη, για το Ιατρικό Μισθολόγιο και την υποστελέχωση, και καλεί όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις να πραγματοποιήσουν συνελεύσεις και πολύμορφες δράσεις για την προετοιμασία της απεργίας.

    

