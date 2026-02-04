Τετάρτη 4 Φλεβάρη 2026
Σελίδα 17
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ
Ενισχυμένη σε ψήφους και έδρες η ΔΑΣ

Ενισχυμένη, καταγράφοντας άνοδο σε ψήφους και εκλεγμένους στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πύργου, βγαίνει από τις τελευταίες αρχαιρεσίες η «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία».

Συγκεκριμένα, η ΔΑΣ πήρε 24 ψήφους, από 13 στις εκλογές του 2023 (+11), εκλέγοντας 4 μέλη στη νέα διοίκηση του ΕΚΠ, από 2 στην προηγούμενη (+2).

Οι εκλεγμένοι και οι υποψήφιοι με τη ΔΑΣ χαιρετίζουν όλους τους εργαζόμενους που στήριξαν το αγωνιστικό ψηφοδέλτιό της, «ενισχύοντας την προσπάθεια για ένα Εργατικό Κέντρο στα χέρια των εργαζομένων», σημειώνουν. Απευθύνονται δε και σε όσους δεν έκαναν το βήμα «αλλά εξέφρασαν με διάφορους τρόπους την εκτίμησή τους. Γι' αυτό τους καλούμε μέσα από τα σωματεία τους να συναντηθούμε στους κοινούς αγώνες το επόμενο διάστημα».

Οι συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ δεσμεύονται πως θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους «για να ζωντανέψουν τα πρωτοβάθμια σωματεία στον νομό, η ανάπτυξη αγώνων για τη διεκδίκηση όσων χάσαμε, για τη ζωή που μας αξίζει. Μπροστά στα δύσκολα που έρχονται, η μόνη διέξοδος είναι η συλλογική οργάνωση και ο αγώνας».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
