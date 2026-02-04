ΕΑΒ

Στις πλάτες των εργαζομένων τα κέρδη των ομίλων της πολεμικής βιομηχανίας

Με νέες περικοπές στα ήδη πετσοκομμένα δικαιώματα των εργαζομένων επιδιώκει η κυβέρνηση να μεγαλώσει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων της πολεμικής βιομηχανίας που λειτουργούν ως «πελάτες» της ΕΑΒ (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία) και των κάθε λογής εργολάβων που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις της.

Συγκεκριμένα, την ώρα που δίνονται δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και στροφή προς την πολεμική οικονομία, προωθείται η περικοπή και η κατάργηση ακόμη και του μικρού «εφάπαξ» ποσού που έπαιρναν οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ με τη συνταξιοδότησή τους ως «κίνητρο ευδόκιμης υπηρεσίας», καθώς και η αναγνώριση της προϋπηρεσίας για όσους εργαζόμενους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

Σημειώνεται ότι στους εργαζόμενους της ΕΑΒ, με βάση τους μνημονιακούς νόμους και την ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο, έχουν γίνει περικοπές που σε μέσο όρο ξεπερνούν το 45%, δεν παίρνουν 13ο και 14ο μισθό, κυριαρχούν οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, ενώ υπάρχουν ελλείψεις σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Την ίδια στιγμή, η ΕΑΒ συνεχίζει να λειτουργεί για κολοσσούς της πολεμικής βιομηχανίας που θησαυρίζουν, όπως η αμερικανική «Lockheed Martin», ή αντίστοιχες εταιρείες του κράτους - δολοφόνου του Ισραήλ, καθώς και διάφορους εργολάβους που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις της.

Απέναντι στην εξέλιξη αυτή οι εργαζόμενοι και το σωματείο τους απαντούν με αγωνιστικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες. Σε ανακοίνωσή τους οι εκλεγμένοι στο ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΕΣΒ με το ψηφοδέλτιο της «Αγωνιστικής Δημοκρατικής Συσπείρωσης» απαιτούν να μην εφαρμοστούν οι νέες περικοπές που προωθεί η κυβέρνηση, να μετατραπούν όλες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα υπογραφής επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα.