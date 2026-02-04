Τετάρτη 4 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΑΒ
Στις πλάτες των εργαζομένων τα κέρδη των ομίλων της πολεμικής βιομηχανίας

Με νέες περικοπές στα ήδη πετσοκομμένα δικαιώματα των εργαζομένων επιδιώκει η κυβέρνηση να μεγαλώσει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων της πολεμικής βιομηχανίας που λειτουργούν ως «πελάτες» της ΕΑΒ (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία) και των κάθε λογής εργολάβων που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις της.

Συγκεκριμένα, την ώρα που δίνονται δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και στροφή προς την πολεμική οικονομία, προωθείται η περικοπή και η κατάργηση ακόμη και του μικρού «εφάπαξ» ποσού που έπαιρναν οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ με τη συνταξιοδότησή τους ως «κίνητρο ευδόκιμης υπηρεσίας», καθώς και η αναγνώριση της προϋπηρεσίας για όσους εργαζόμενους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

Σημειώνεται ότι στους εργαζόμενους της ΕΑΒ, με βάση τους μνημονιακούς νόμους και την ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο, έχουν γίνει περικοπές που σε μέσο όρο ξεπερνούν το 45%, δεν παίρνουν 13ο και 14ο μισθό, κυριαρχούν οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, ενώ υπάρχουν ελλείψεις σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Την ίδια στιγμή, η ΕΑΒ συνεχίζει να λειτουργεί για κολοσσούς της πολεμικής βιομηχανίας που θησαυρίζουν, όπως η αμερικανική «Lockheed Martin», ή αντίστοιχες εταιρείες του κράτους - δολοφόνου του Ισραήλ, καθώς και διάφορους εργολάβους που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις της.

Απέναντι στην εξέλιξη αυτή οι εργαζόμενοι και το σωματείο τους απαντούν με αγωνιστικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες. Σε ανακοίνωσή τους οι εκλεγμένοι στο ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΕΣΒ με το ψηφοδέλτιο της «Αγωνιστικής Δημοκρατικής Συσπείρωσης» απαιτούν να μην εφαρμοστούν οι νέες περικοπές που προωθεί η κυβέρνηση, να μετατραπούν όλες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα υπογραφής επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Να μη λείψει κανείς από τα Σωματεία! Δουλειά σημαίνει ζωή, όχι θάνατος!
Ως εδώ! Οχι άλλο αίμα για τα κέρδη των εργοδοτών!
Σε όλη τη χώρα ο απεργιακός αγώνας ενάντια στο μακελειό διαρκείας
«Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα» το μήνυμα της διαδήλωσης στη Θεσσαλονίκη
«Λυτοί και δεμένοι» ενάντια στον διεθνή συντονισμό των λιμενεργατών
Κοινός απεργιακός βηματισμός - «Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους»
Με παρακαταθήκη τον μεγάλο αγώνα τους συνεχίζουν
Αγωνιστική «υποδοχή» στον υπουργό «εμπορίου Υγείας», σε μία ακόμα φιέστα
Από τα χαράματα στις πύλες των εργοστασίων
 «Θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στη θέση τους»
Καλεί εργαζόμενους για δουλειά ενώ υπάρχει κίνδυνος νέας έκρηξης!
 Απλήρωτοι 40 εργαζόμενοι στην «ELITE»
 Επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας λόγω της υποστελέχωσης
 Αναβάλλονται (ξανά) μεταγγίσεις σε δεκάδες θαλασσαιμικούς ασθενείς
Για να γίνει το ΕΚΑ πραγματικό στήριγμα των εργαζομένων, ισχυρή ΔΑΣ στο 33ο Συνέδριο!
Η αυριανή μέρα με ενισχυμένη τη ΔΑΣ μπορεί να βρει όλους τους εργαζόμενους από καλύτερες θέσεις
Ενισχύουμε τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο κίνημα για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης
 Ενισχυμένη σε ψήφους και έδρες η ΔΑΣ
Με τη ΔΑΣ στο τιμόνι για να γίνει «όπλο» στα χέρια των εργατών
 Εργαζόμενος στα ΕΛΠΕ έπαθε ανακοπή μετά από 12ωρη βάρδια!
«Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο»
 Ξεκίνησε χθες, συνεχίζεται σήμερα η 48ωρη απεργία
 Νέα συλλαλητήρια σε Σάμο και Ικαρία για την Υγεία
 Απεργία στις 18 Μάρτη, μέρα πανελλαδικής δράσης στις 11 Μάρτη
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ