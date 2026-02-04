Σε όλη τη χώρα ο απεργιακός αγώνας ενάντια στο μακελειό διαρκείας

«

Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα»: Αυτό το σύνθημα αντηχούσε χθες σε όλη τη χώρα στις δεκάδες απεργιακές συγκεντρώσεις του κλάδου των Τροφίμων - Ποτών, με τους χιλιάδες εργαζόμενους να ενώνουν τις φωνές τους στον απόηχο του στυγνού εργοδοτικού εγκλήματος στη «Βιολάντα». Εργάτες και εργάτριες που κάθε μέρα αναμετρούνται με κάθε λογής κίνδυνο στα γκέτο της εργοδοσίας στον κλάδο - καμάρι τις εξωστρέφειας, διαδήλωσαν χθες μαζικά για να επιστρέφουν σώοι από το μεροκάματο.

Στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, εργαζόμενοι από μια σειρά επιχειρήσεις του κλάδου συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί έξω από το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Μάλιστα, καθολικά απήργησαν οι εργαζόμενοι στην «Ολυμπιακή Ζυθοποιία», ενώ μαζικά απήργησαν σε άλλες μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου.

Στη διάρκεια της κινητοποίησης στην Επιθεώρηση Εργασίας κοινό ψήφισμα κατέθεσαν εκπρόσωποι του Κλαδικού Σωματείου και των επιχειρησιακών σωματείων της «Ολυμπιακής Ζυθοποιίας», της ΔΕΛΤΑ και της ΜΕΒΓΑΛ. Απαίτησαν μεταξύ άλλων την ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, αφού όπως έγινε γνωστό από 450 επιθεωρητές που υπήρχαν, πλέον υπάρχουν λιγότεροι από 250.

Στους συγκεντρωμένους μίλησε οδιαμηνύοντας ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να παλεύουν μέσα στους χώρους δουλειάς για μέτρα ασφαλείας και αξιοπρεπείς μισθούς, για τη δημιουργία επιτροπών υγείας και ασφάλειας σε κάθε χώρο δουλειάς, τη δημιουργία και άλλων σωματείων σε κάθε χώρο ώστε να μπορέσουν να επιβάλουν το δίκιο τους.

Μαχητική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί και στην Τεχνική Επιθεώρηση Ημαθίας, από το Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Ημαθίας - Πέλλας.

Στην Πάτρα

Με συμμετοχή στη χθεσινή 24ωρη απεργία του κλάδου, ιδιαίτερα σε μεγάλους χώρους δουλειάς και σε εργοστάσια όπως στην «Αθηναϊκή Ζυθοποιία», τη «Med Frigo» κ.α., εργαζόμενοι στα Τρόφιμα - Ποτά και στην Αχαΐα απαίτησαν μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας τους στους χώρους δουλειάς.

«Ο αγώνας που δίνουμε είναι δίκαιος, αφορά κάθε εργάτη, την οικογένεια και τα παιδιά του σήμερα και αύριο», τόνισε το κλαδικό Συνδικάτο Αχαΐας, καλώντας ταυτόχρονα σε οργάνωση της πάλης σε κάθε χώρο δουλειάς με συγκρότηση και επιχειρησιακών σωματείων.

«Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα» ακούστηκε δυνατά και στην απεργιακή συγκέντρωση, όπου δίπλα στους εργαζόμενους του κλάδου βρέθηκε και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, με αντιπροσωπεία του, με επικεφαλής τον πρόεδρό του Δημήτρη Μαρμούτα. Το «παρών» έδωσαν επίσης συνταξιουχικά σωματεία, καθώς και εργαζόμενοι από τη χαρτοποιία «Elite», που διεκδικούν την καταβολή δεδουλευμένων τους από την επιχείρηση.

Στη συγκέντρωση μίλησε ο, αντιπρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων στη «Med Frigo», ενώ τα πολύ σοβαρά εργατικά «ατυχήματα» σε χώρους δουλειάς στη ΒΙΠΕ Πάτρας, όπως αυτό στην «ΑΚΡΟΝ», όπου ακόμη δεν έγιναν γνωστά τα αίτια έκρηξης, κατήγγειλε ανάμεσα σε άλλα η γγ του ΕΚΠ,. Τον μεγαλειώδη αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων και στον νομό, όπως και στο μπλόκο της Εγλυκάδας χαιρέτισε στην εισαγωγή της ομιλίας του ο, πρόεδρος του κλαδικού Συνδικάτου Τροφίμων - Ποτών και της αντίστοιχης Ομοσπονδίας.

Ακολούθησε παρέμβαση αντιπροσωπείας συνδικαλιστών των σωματείων και του ΕΚΠ στην Επιθεώρηση Εργασίας, καλώντας άμεσα να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στους χώρους δουλειάς στη ΒΙΠΕ, σημειώνοντας ότι ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι και σε τοπικές επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται αυτό να μείνει έτσι από την πλευρά των συνδικαλιστικών φορέων.

Ως παράδειγμα αναφέρθηκε η «ΑΚΡΟΝ», όπου έως σήμερα η επιχείρηση λειτουργεί, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης που τραυμάτισε εργαζόμενο τον Νοέμβριο!

Στα Γιάννενα

Με συμμετοχή εργαζομένων από μεγάλες βιομηχανικές μονάδες της περιοχής πραγματοποιήθηκε η απεργιακή συγκέντρωση και στα Γιάννενα, στο Εργατικό Κέντρο, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας στον κλάδο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν εργάτες από τη «Δωδώνη», τον «Σδούκο», τον «Νιτσιάκο», την «Πίνδο», κάβες και άλλους χώρους δουλειάς.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του κλαδικού Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Ν. Ιωαννίνων,, ανέδειξε με συγκεκριμένα παραδείγματα τιςσυνδέοντάς τες με την τραγωδία στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σταόπου εργαζόμενοι χάνουν δάχτυλα σε πριονοκορδέλες, αποτέλεσμα της εντατικοποίησης και της υπερεργασίας, καθώς δουλεύουν έως και 10 ώρες συνεχόμενα χωρίς διάλειμμα, ενώ απαιτείται άδεια ακόμα και για τη χρήση τουαλέτας. Κατήγγειλε επίσης την απουσία εξόδων διαφυγής, με τους εργαζόμενους να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε καθεστώς ανασφάλειας. Αντίστοιχες επικίνδυνες συνθήκες περιέγραψε και στον κλάδο της εμφιάλωσης νερού, όπου εργαζόμενοι αναγκάζονται να περνούν κάτω από γραμμές παραγωγής για να φτάσουν στα πόστα τους, την ώρα που οι μονάδες αυτές παρουσιάζονται ως «πρότυπα εκσυγχρονισμού».

Ο ομιλητής συνέδεσε τα παραπάνω με τη συνολική υποβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών, σημειώνοντας ότι μόλις πέντε επιθεωρητές καλούνται να καλύψουν Κέρκυρα και Θεσπρωτία, αφήνοντας το κεφάλαιο ουσιαστικά ανεξέλεγκτο. Τόνισε ότι η αιτία των εργατικών «ατυχημάτων» βρίσκεται στην «αναρχία στην παραγωγή», όπου το κόστος για την Υγεία και Ασφάλεια θεωρείται εμπόδιο στην κερδοφορία.

Μετά τη συγκέντρωση, κλιμάκιο τουκαι τουπραγματοποίησεστην, απαιτώντας την άμεση στελέχωσή της και τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων. Παράλληλα έθεσε συγκεκριμένα ζητήματα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για τα οποία η υπηρεσία οφείλει να παρέμβει άμεσα. Υπενθυμίζεται ότι η αταλάντευτη στάση των συνδικαλιστών έχει προκαλέσει την, όπως του, ο οποίος τους τελευταίους μήνες

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έγιναν στην Ηγουμενίτσα από το επιχειρησιακό Σωματείο του Ομίλου «Νηρεύς» και το κλαδικό Συνδικάτο Ιχθυοκαλλιεργειών - Τροφίμων - Ποτών, που κατήγγειλαν ότι η Επιθεώρηση λειτουργεί με δύο υπαλλήλους για εργασιακά ζητήματα, ενώ η Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας καλύπτεται από πέντε υπαλλήλους με έδρα τα Γιάννενα για τρεις νομούς. Οπως ανέφεραν, στις εγκαταστάσεις του ομίλου «Avramar» στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας έλεγχος πραγματοποιήθηκε μόνο μετά από παρέμβαση του σωματείου. Κινητοποίηση έγινε και στην Πρέβεζα από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Σε Λάρισα και Βόλο

Απεργοί από χώρους δουλειάς του κλάδου των Τροφίμων - Γάλακτος - Ποτών συμμετείχαν μαζικά και στην απεργιακή συγκέντρωση που έγινε από το κλαδικό Συνδικάτο της Λάρισας, απαιτώντας «όσοι φεύγουμε από τα σπίτια μας για το μεροκάματο τόσοι να γυρνάμε στις οικογένειές μας». Στην απεργιακή συγκέντρωση που έγινε στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου βρέθηκαν δεκάδες εργαζόμενοι, κυρίως γυναίκες εργάτριες από μεγάλους χώρους δουλειάς του κλάδου στην περιοχή, για να καταδικάσουν το εργοδοτικό έγκλημα στη «Βιολάντα» όπου έχασαν τη ζωή τους οι πέντε συναδέλφισσές τους στη μάχη για το νυχτοκάματο.

Σε αυτό το πλαίσιο, από το βήμα της συγκέντρωσης ο Κλεάνθης Καλιαμπάς, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, κατήγγειλε το εργοδοτικό έγκλημα στη «Βιολάντα» αλλά και τα εργατικά «ατυχήματα» σε πολλούς χώρους δουλειάς, όπως «έγινε πρόσφατα στο εργοστάσιο ΕΛΒΑΚ με αποτέλεσμα συναδέλφισσά μας να τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι της».

Με τη σειρά του ο Γιάννης Σκόκας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, σημείωσε πως «το εργοδοτικό έγκλημα στη "Βιολάντα" επανέφερε στο προσκήνιο τη βαρβαρότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς». Μίλησε για τις επιδοτήσεις που δίνονται στους βιομήχανους, θυμίζοντας πως «από λεφτά του λαού που δίνονται μέσω "αναπτυξιακών προγραμμάτων" όπως έγινε και στη "Βιολάντα", όπου η περιφερειακή αρχή πέντε ημέρες πριν την μοιραία έκρηξη ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 2 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο - ναρκοπέδιο».

Στη συνέχεια οι απεργοί κατευθύνθηκαν με δυναμική πορεία στο κτίριο της Επιθεώρησης Εργασίας, όπου παρέδωσαν τα αιτήματα του κλαδικού Συνδικάτου για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς με παράσταση διαμαρτυρίας.

«Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» διατράνωσαν επίσης οι εργαζόμενοι στον Βόλο, που ανταποκρίθηκαν χθες το απόγευμα στο κάλεσμα σωματείων και φορέων. Ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης, όπου ακούστηκαν δυνατά συνθήματα όπως: «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές», «Η ανάπτυξή τους τσακίζει τη ζωή μας, οργάνωση και αγώνας η επιλογή μας», «Στο σύστημα του κέρδους καμία υποταγή, σύγκρουση κι αγώνας για την ανατροπή».

Σε Στερεά και Εύβοια

Στη Χαλκίδα, εργαζόμενοι και συνδικάτα του κλάδου, μαζί με τα Εργατικά Κέντρα Εύβοιας και Θήβας, αλλά και εκπροσώπους συνδικάτων από άλλους κλάδους, πραγματοποίησαν δυναμική απεργιακή κινητοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας. Στη συγκέντρωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντώνης Κούκουρας και ο Κώστας Καπούλας, πρόεδροι των δύο Εργατικών Κέντρων, ο Αρης Βενιζέλος, πρόεδρος του Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών Βοιωτίας και ο Γιάννης Τζαβάρας, πρόεδρος του Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας και μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας του κλάδου.

Ενδεικτικό της τραγικής υποστελέχωσης των ελεγκτικών υπηρεσιών είναι το γεγονός ότι στο Τμήμα Επιθεώρησης Υγείας και Ασφάλειας στη Χαλκίδα υπηρετούν μόλις 6 εργαζόμενοι για χιλιάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Εύβοια αλλά και τη βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων και Σχηματαρίου!

Αυτό προέκυψε στη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία των συνδικάτων με στελέχη και προσωπικό της Επιθεώρησης Εργασίας στη Χαλκίδα, αναδεικνύοντας τη «γύμνια» των ελεγκτικών υπηρεσιών και τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης. Ουσιαστικά 6 μόλις εργαζόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τις εκατοντάδες μεγάλες και «βαριές» βιομηχανίες σε Σχηματάρι και Οινόφυτα, τις χιλιάδες ακόμη επιχειρήσεις κάθε είδους και κλάδου που λειτουργούν σε ολόκληρη την Εύβοια και τον γειτονικό δήμο Τανάγρας!

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην Επιθεώρηση Εργασίας Φθιώτιδας, όπου επίσης στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας από το Εργατικό Κέντρο Λαμίας και συνδικάτα του κλάδου των Τροφίμων. Αντιπροσωπεία των συνδικάτων παρέδωσε υπόμνημα με τα αιτήματα της κινητοποίησης και έγινε για μία ακόμη φορά αποδέκτης της υποστελέχωσης και της ουσιαστικής αδυναμίας πραγματοποίησης ελέγχων στους χώρους δουλειάς.

Σε άλλες πόλεις

Απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα σε Δράμα, Καβάλα και Ξάνθη μετά από κάλεσμα του Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Ανατ. Μακεδονίας - Θράκη.

Στην Πελοπόννησο, παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο τμήμα Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην εργασία του ΣΕΠΕ Μεσσηνίας. Με βάση τα στοιχεία μάλιστα που γνωστοποίησε η υπηρεσία, επιβεβαιώνεται η τεράστια υποστελέχωση με μόλις δύο (!) επιθεωρητές για τους νομούς Μεσσηνίας - Λακωνίας.

Συγκέντρωση στο τμήμα της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας πραγματοποιήθηκε και στο Ναύπλιο, από το κλαδικό Συνδικάτο Γάλακτος - Ποτών - Τροφίμων Αργολίδας - Κορινθίας.

Στο Ηράκλειο Κρήτης, το κλαδικό Συνδικάτο πραγματοποίησε εξορμήσεις και παρεμβάσεις έξω από μεγάλες βιομηχανίες του κλάδου στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, ενώ στα Χανιά συγκέντρωση έγινε στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Συμμετοχή στην απεργία του κλάδου εκφράστηκε και στις ιχθυοκαλλιέργειες στην Κεφαλονιά.