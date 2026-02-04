Τετάρτη 4 Φλεβάρη 2026
Απλήρωτοι 40 εργαζόμενοι στην «ELITE»

Συγκέντρωση χτες στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σε επίσχεση εργασίας βρίσκονται τους τελευταίους μήνες οι περίπου 40 εργαζόμενοι της «Elite Πατραϊκής Χαρτοποιίας» στην Πάτρα, διεκδικώντας την καταβολή των δεδουλευμένων τους από την εργοδοσία, για οφειλές που ξεκινούν από 4 έως και 10 μήνες για καθέναν.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε καθεστώς «εκκαθάρισης» μέχρι να βρεθεί «επενδυτής», όπως αναφέρει η εργοδοσία, και με βάση το νομοθετικό πλαίσιο αφήνει ουσιαστικά στον δρόμο τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους και μάλιστα απλήρωτους.

Χτες εργαζόμενοι της εταιρείας, από κοινού με το κλαδικό συνδικάτο Τύπου - Χάρτου και το Εργατικό Κέντρο, προχώρησαν σε συγκέντρωση και παρέμβαση στην Επιθεώρηση Εργασίας, απαιτώντας άμεσα την καταβολή των δεδουλευμένων τους όπως και των απλήρωτων αποζημιώσεων όσων απολύθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Απαίτησαν παράλληλα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα από την Επιθεώρηση προς την εργοδοσία και να μη μείνει κανένας εργαζόμενος στον δρόμο.

Οπως έγινε επίσης γνωστό, στην «Elite» πραγματοποιήθηκε έλεγχος τον Νοέμβριο, επιβλήθηκαν πρόστιμα για τις απληρωσιές και σχηματίστηκε δικογραφία, και είναι στο «χέρι» του εισαγγελέα αν θα προχωρήσει σε δίκη. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχει προχωρήσει κανένα μέτρο υπέρ των εργαζομένων. Αντιθέτως, η εργοδοσία εξακολουθεί να επικαλείται ότι αναμένει «επενδυτή», αφήνοντας ουσιαστικά στο έλεος όλους τους εργατοϋπαλλήλους στον χώρο.

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι τόνισαν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν από τα αιτήματά τους, καλώντας στην άμεση ικανοποίησή τους.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
