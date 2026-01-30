ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

Στις 3 Φλεβάρη η μεγάλη μάχη για να επιστρέφουν ζωντανοί από το μεροκάματο

Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών: «Οχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών!» | Απεργιακή συγκέντρωση στις 10 π.μ. στο υπουργείο Εργασίας

Σε μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις του κλάδου στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις την Τρίτη 3 Φλεβάρη καλεί η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, ως απάντηση στο πολύνεκρο εργοδοτικό έγκλημα στο μπισκοτάδικο των Τρικάλων, απαιτώντας εδώ και τώρα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς.

«Οχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών», είναι το σύνθημα της Ομοσπονδίας, που αναφερόμενη στις εξελίξεις μετά το μακελειό στη «Βιολάντα» τονίζει ότι «ώρα με την ώρα επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων για τις ελλείψεις μέτρων με ευθύνη εργοδοσίας και κράτους, που οδήγησαν στο στυγνό εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της "Βιολάντα" στα Τρίκαλα. Δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα προκειμένου να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους».

Θυμίζει τις επισημάνσεις των εργαζομένων ότι «μύριζε αέριο εδώ και μέρες», αλλά όπως σχολιάζει «αυτό που προείχε ήταν να βγει η παραγωγή. Είναι εγκληματική η ευθύνη της εργοδοσίας να συνεχιστεί η εργασία ενώ δεν είχαν εξασφαλιστεί οι συνθήκες για τη υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Είναι εγκληματική η πολιτική των κυβερνήσεων ότι ο έλεγχος θα γίνεται εκ των υστέρων, μετά θάνατον, για να μην εμποδίζεται η επιχειρηματικότητα.

Δεκάρα δεν δίνουν για την ανθρώπινη ζωή. Αυτό δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό τους, αποτελούν εργοδοτικά - κρατικά εγκλήματα».

Δείχνοντας ότι ο θάνατος των πέντε εργατριών οφείλεται ακριβώς στην εργοδοτική ασυδοσία, επισημαίνει: «Μας γεμίζει οργή γιατί θα μπορούσαν να προληφθούν, εάν δεν υπήρχε το εμπόδιο του κέρδους. Μας εξοργίζει γιατί πίσω από τις μεγάλες ελλείψεις μέτρων προστασίας στα εργοστάσια και στους χώρους δουλειάς του κλάδου, πίσω από τον φόρο αίματος που πληρώνει διαχρονικά η τάξη μας, βρίσκεται η διασφάλιση του μέγιστου ποσοστού κέρδους.

Η ανάπτυξή τους δεν λογαριάζει σακατεμένους και νεκρούς εργάτες, αν οι εργαζόμενες μανάδες θα ξαναγυρίσουν στα σπίτια τους».

Ακόμα, υπογραμμίζει πως ο εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δεν σημαίνει αυτόματα και καλύτερες συνθήκες για τους εργαζόμενους, γιατί «γίνεται με το "ιερό" κριτήριο της αύξησης της παραγωγικότητας και των κερδών. Καρφί δεν τους καίγεται αν ελλοχεύουν ένα σωρό κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Οι προηγμένες τεχνολογίες για την αποφυγή ατυχήματος δεν αξιοποιούνται. Δεν αποτελούν "πρότυπο", θεωρούνται κόστος. Οι ζωές μας θεωρούνται κόστος. Γι' αυτό τα εγκλήματα σε βάρος της ζωής μας είναι προδιαγεγραμμένα».

«Χρέος μας», συνεχίζει, «είναι να ανατρέψουμε αυτήν τη βαρβαρότητα. Για να σταματήσουμε να θρηνούμε συναδέλφους μας, να είναι ναρκοπέδια οι χώροι δουλειάς.

Αποτελεί μονόδρομο για εμάς η σύγκρουση με την εγκληματική πολιτική του κέρδους, που θυσιάζει τις ζωές και τα δικαιώματα μας στον βωμό της κερδοφορίας των βιομηχάνων. Είναι μονόδρομος ο οργανωμένος αγώνας για να επιβάλουμε μέτρα προστασίας της ζωής μας. Για να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των εργατικών "ατυχημάτων", με ευθύνη της εργοδοσίας και ουσιαστικό, ολοκληρωμένο, τακτικό έλεγχο από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς».

Η Ομοσπονδία καλεί όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες του κλάδου να συσπειρωθούν στα Συνδικάτα και στις 3 Φλεβάρη «να δώσουμε αποφασιστικό μήνυμα σε εργοδοσία και κυβέρνηση ότι δεν αποδεχόμαστε η ζωή μας να λογίζεται ως κόστος, η ζωή μας και η υγεία μας να μπαίνουν στο ζύγι με κέρδη και ζημιές.

Δεν αποδεχόμαστε να ζούμε εμείς με την ανασφάλεια και τον φόβο της απόλυσης, με τα 6ήμερα και τα 13ωρα, την εντατικοποίηση και την ευελιξία, για να σπάνε αυτοί το ένα ρεκόρ κερδών μετά το άλλο.

Ανυποχώρητος αγώνας είναι η απάντησή μας στο πρόσταγμα κράτους, εργοδοσίας και κυβερνήσεων ότι οι εργάτες είμαστε αναλώσιμοι, θα σκοτωνόμαστε στα σύγχρονα κάτεργα για να αυγαταίνουν τα κέρδη τους οι εκμεταλλευτές μας».

Απεργιακές συγκεντρώσεις

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10 π.μ. στο υπουργείο Εργασίας.

Στα Τρίκαλα, όπου συνέβη και το εργοδοτικό έγκλημα, το κλαδικό Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών καλεί τη μέρα της απεργίας στις 11 π.μ. έξω από το Εργατικό Κέντρο, ενώ στη Λάρισα η συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

Ακόμα θα πραγματοποιηθούν από κλαδικά Συνδικάτα απεργιακές συγκεντρώσεις έξω από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας σε μια σειρά περιοχές: Αχαΐας (11 π.μ., Πάτρα), Μεσσηνίας (11 π.μ., Καλαμάτα), Εύβοιας (10 π.μ., Χαλκίδα), Αργολίδας - Κορινθίας, (11 π.μ., Ναύπλιο, Μεγάλου Αλεξάνδρου 12), Θεσπρωτίας (11 π.μ., Ηγουμενίτσα).

Το Συνδικάτο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης θα πραγματοποιήσει απεργιακή συγκέντρωση στις 6 μ.μ. στην Καβάλα (πλατεία Καπνεργάτη).

Μπροστά στην απεργία, σήμερα Παρασκευή το Σωματείο Εργαζομένων «Tasty Food ΑΒΓΕ» πραγματοποιεί δίωρες στάσεις εργασίας σε όλες τις βάρδιες.

Τέλος, χθες το Σωματείο Εργαζομένων «ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα ΜΑΕ» Αττικής πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση στο πλαίσιο στάσεων εργασίας, όπου εκφράστηκε η θέληση για μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία, αναδείχθηκαν οι αιτίες των εργοδοτικών εγκλημάτων και αποφασίστηκε να απαιτηθεί να κατοχυρώνεται και μέσα από την επιχειρησιακή ΣΣΕ η εφαρμογή μέτρων υγείας και ασφάλειας.