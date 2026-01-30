Νέα εργατικά «ατυχήματα» στις αρένες του μεροκάματου

Κάταγμα στη λεκάνη υπέστη τη Δευτέρα εργαζόμενος στο εργοτάξιο κατασκευής της γραμμής 4 του Μετρό στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο ΤΒΜ ΝΙΚΗ (φρέαρ Βεΐκου), που «προστίθεται στα πολλά "μικρά ατυχήματα" που έχουν συμβεί στα εργοτάξια του Μετρό μόνο από το καλοκαίρι και μετά», όπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων - Εργαζομένων στο μεγάλο αυτό έργο.

Ο εργαζόμενος, αναφέρει το Σωματείο, «είχε ανέβει σε φορτηγό για να λύσει ή να δέσει προκατασκευασμένα στοιχεία (δαχτυλίδια TBM) και καθώς κατέβαινε ανατράπηκε η σκάλα».Το συγκεκριμένο εργατικό «ατύχημα», όπως και όλα τα προηγούμενα που έχουν συμβεί, «είναι αποτέλεσμα της εντατικοποίησης και της συσσωρευμένης κόπωσης των εργαζομένων, αφού στα εργοτάξια του Μετρό ο κανόνας είναι τα 10ωρα - 12ωρα και η 6ήμερη εργασία. Από τη μία η εργοδοσία να πιέζει για να πιαστούν τα χρονοδιαγράμματα του έργου, από την άλλη οι συνάδελφοι εξαναγκάζονται να κάνουν υπερωρίες, αφού ο μισθός τελειώνει στις 15 - 20 του μήνα».

Αναφερόμενο στη γενικότερη εικόνα και με αφορμή το γεγονός ότι την ίδια μέρα με το εργατικό «ατύχημα» στο Μετρό σημειώθηκε το εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» με 5 νεκρές εργαζόμενες, τονίζει πως «όταν τα μέτρα υγείας και ασφάλειας θεωρούνται "εμπόδιο" στην ανταγωνιστικότητα και στην κερδοφορία, τότε το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο και το έγκλημα προδιαγεγραμμένο».

Το Σωματείο απαιτεί από την εταιρεία να πληρώσει το κόστος νοσηλείας και τους μισθούς του εργαζόμενου μέχρι να ξαναπιάσει δουλειά, ενώ προβάλλει τα αιτήματα για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια κ.ά.

Αλλο ένα σοβαρό εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε χθες στη Λευκάδα, σε ανεγειρόμενη οικοδομή στη Νικιάνα, όπως καταγγέλλει σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Οικοδόμων Λευκάδας - Βόνιτσας. Θύμα ένας 49χρονος οικοδόμος από την περιοχή της Αμφιλοχίας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση από τον 3ο όροφο, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά. Ο εργαζόμενος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.