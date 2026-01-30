Κηδεύτηκαν χθες οι τρεις από τις πέντε αδικοχαμένες εργάτριες

INTIME NEWS

Με ρίγη συγκίνησης, και σε κλίμα βουβής οργής και αγανάκτησης κηδεύτηκαν χθες οι τρεις από τις πέντε εργάτριες, που βρήκαν φριχτό θάνατο στην τελευταία μάχη για το νυχτοκάματο, στο μπισκοτάδικο που αποδείχτηκε «ανοιχτός τάφος» για το προσωπικό.

Πλήθος κόσμου, θρηνώντας, «αποχαιρέτησε» την Αγάπη και την Αναστασία στα χωριά των Τρικάλων και την Σταυρούλα στο Προάστιο Καρδίτσας. Ενώ, σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες της Ελένης και της Βασιλικής, των δύο ακόμη γυναικών που ήταν τα θύματα της εγκληματικής πολιτικής που υπολογίζει την ασφάλεια και την προστασία της ζωής των εργαζομένων ως κόστος.

Με το στομάχι να γίνεται κόμπος και την καρδιά να χτυπά δυνατά, με τα στόματα να σφίγγουν από οργή για το έγκλημα, ο πόνος των συγγενών και των φίλων των θυμάτων γίνεται πόνος ολόκληρης της εργατικής τάξης.

Στο στερνό «αντίο. των εργατριών βρέθηκαν αντιπροσωπείες των Εργατικών Κέντρων Τρικάλων και Καρδίτσας. Επίσης, αντιπροσωπείες των Τομεακών Επιτροπών Τρικάλων και Καρδίτσας του ΚΚΕ.