ΓΙΑ 13ο - 14ο ΜΙΣΘΟ

Την Τρίτη η παναττική στάση εργασίας στο Δημόσιο

Παναττική στάση εργασίας (12 μ. - 3 μ.μ.) των εργαζομένων στο Δημόσιο με κάθε σχέση εργασίας, την Τρίτη 3 Φλεβάρη, με συγκέντρωση στις 12.30 μ.μ. έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ, απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και του 14ου μισθού. Θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Οικονομικών για το ζήτημα αυτό και για τη διεκδίκηση μισθολογικών και άλλων αιτημάτων.

Σε μαζική συμμετοχή καλούν με ανακοινώσεις τους συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Δημόσιο. Μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (ΣΥΠΑ) τονίζει ότι δεν είναι αποδεκτή άλλη μια απόφαση του ΣτΕ που θα δικαιολογεί την περικοπή 13ου και 14ου μισθού στο όνομα του «δημόσιου συμφέροντος», αφού «για εμάς "δημόσιο συμφέρον" είναι τα συμφέροντα των πολλών κι όχι των λίγων, που υπηρετούν με όλους τους τρόπους όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις». Και καλεί σε αγώνα για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης - νομοθετική ρύθμιση, και για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που να κατοχυρώνει δικαιώματα, σταθερό ωράριο, άδειες, αξιοπρεπείς όρους δουλειάς και αμοιβής κ.ά. Επίσης, το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Θριάσιο» υπογραμμίζει πως για να έχει προοπτική ο αγώνας «χρειάζεται να στρέφεται ενάντια στον κοινό μας εχθρό: Τους επιχειρηματικούς ομίλους, το κράτος τους και την Ευρωπαϊκή Ενωση, που τους στηρίζει».