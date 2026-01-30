Να εκδοθεί άμεσα η απόφαση επαναχορήγησης των Δώρων από το ΣτΕ, απαιτούν η ΑΔΕΔΥ και τα σωματεία
Σε μαζική συμμετοχή καλούν με ανακοινώσεις τους συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Δημόσιο. Μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (ΣΥΠΑ) τονίζει ότι δεν είναι αποδεκτή άλλη μια απόφαση του ΣτΕ που θα δικαιολογεί την περικοπή 13ου και 14ου μισθού στο όνομα του «δημόσιου συμφέροντος», αφού «για εμάς "δημόσιο συμφέρον" είναι τα συμφέροντα των πολλών κι όχι των λίγων, που υπηρετούν με όλους τους τρόπους όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις». Και καλεί σε αγώνα για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης - νομοθετική ρύθμιση, και για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που να κατοχυρώνει δικαιώματα, σταθερό ωράριο, άδειες, αξιοπρεπείς όρους δουλειάς και αμοιβής κ.ά. Επίσης, το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Θριάσιο» υπογραμμίζει πως για να έχει προοπτική ο αγώνας «χρειάζεται να στρέφεται ενάντια στον κοινό μας εχθρό: Τους επιχειρηματικούς ομίλους, το κράτος τους και την Ευρωπαϊκή Ενωση, που τους στηρίζει».