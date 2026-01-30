ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ

Σε απεργιακούς ρυθμούς για την 6η Φλεβάρη, για ζωή και δουλειά με δικαιώματα

Απεργιακές συγκεντρώσεις: Στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, την ίδια ώρα στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα

Η πολιτική που λεηλατεί το εισόδημα και χτυπά τα δικαιώματα των εργαζομένων, που θυσιάζει ακόμα και ζωές εργατών στον βωμό του κέρδους στα εργοστάσια και τους πολέμους, βρίσκεται στο στόχαστρο της απεργίας που θα οργανώνεται την Παρασκευή 6 Φλεβάρη, από τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά (ΕΚΠ) και Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής μαζί με δεκάδες σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Καμιά θυσία για τα κέρδη των ομίλων και τους πολεμικούς σχεδιασμούς

Μια απεργιακή μάχη στις δύο «εμβληματικές» περιοχές για τις στρατηγικές μπίζνες του κεφαλαίου στη χώρα μας, όπου συγκεντρώνονται χιλιάδες εργαζόμενοι στη βαριά βιομηχανία, στις μεταφορές, στην αποθήκευση και την Ενέργεια. Περιοχές που συγκεντρώνουν ταυτόχρονα και τα διασταυρούμενα «πυρά» των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών ΗΠΑ - Κίνας, με τους εργαζόμενους να βρίσκονται στο επίκεντρο των διαγκωνισμών για τις λιμενικές και άλλες υποδομές, ρίχνοντας όλο και περισσότερο εύφλεκτο υλικό δίπλα στα πολεμικά φιτίλια.

Αλλωστε, οι στρατηγικές αυτές υποδομές, όπως τα λιμάνια και τα ναυπηγεία, αξιοποιούνται από την κυβέρνηση και το ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της εμπλοκής στο ιμπεριαλιστικό μακελειό, κάτι που καταγγέλλουν τα σωματεία, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα, με μια σειρά από κινητοποιήσεις, π.χ. στο λιμάνι του Πειραιά, είχαν εμποδιστεί οι μεταφορές στρατιωτικού υλικού για λογαριασμό του κράτους - δολοφόνου του Ισραήλ.

Αλλωστε, η Παρασκευή 6 Φλεβάρη οπότε πραγματοποιείται η απεργία έχει οριστεί ως Κοινή Μέρα Δράσης των λιμενεργατών στις χώρες Ιταλία, Ελλάδα, Χώρα των Βάσκων, Τουρκία και Μαρόκο, με σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».





Ταυτόχρονα, λίγες μέρες μετά το στυγνό εργοδοτικό έγκλημα στο μπισκοτάδικο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και το λαμπάδιασμα των καζανιών στο Πέραμα, που απείλησε να τινάξει στον αέρα την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, η απεργία αποκτά ευρύτερη σημασία, κάτι που αποτυπώνεται και στις αποφάσεις των σωματείων που όλο και πυκνώνουν.

Στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης, θα πραγματοποιηθούν δύο απεργιακές συγκεντρώσεις, στις 10.30 π.μ.: Στον Πειραιά, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, και στην Ελευσίνα, στην πλατεία Ηρώων.

Πυκνώνει το απεργιακό μέτωπο με σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Αποφάσεις συμμετοχής στην απεργία και τις απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν πάρει τα Συνδικάτα Ενέργειας Αττικής, Οικοδόμων Αθήνας, Μετάλλου Αττικής (η απόφασή του αφορά τους εργαζόμενους της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και της Δυτικής Αττικής), Χημικής Βιομηχανίας. Τα Σωματεία Ναυπηγοξυλουργών Πειραιά, Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, ΕΛΠΕ, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», η Ενωση Εργαζομένων στη Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ), Παράρτημα Πειραιά του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής Αττικής.

Με βάση τα παραπάνω «νεκρώνει» απεργιακά όλο το λιμάνι του Πειραιά, αφού στο απεργιακό μέτωπο συμμετέχουν οι λιμενεργάτες, οι ναυτεργάτες και οι μεταλλεργάτες - ναυπηγοξυλουργοί στη Ζώνη.

Από τη Δυτική Αττική, σωματεία σε επιχειρήσεις και χώρους δουλειάς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που παίρνουν θέση στο απεργιακό μέτωπο είναι, μεταξύ άλλων: Το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτου», η Α' ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας - Ειδυλλίας, το Σωματείο Εργαζομένων ΓΝΕ «Θριάσιο», το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής.

Απόφαση για απεργία στο Δημόσιο για όσους εργάζονται στη Δυτική Αττική έχει πάρει επίσης η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Ελευσίνα - Μάνδρα: Με κλειστά τα μαγαζιά ΕΒΕ και έμποροι τη μέρα της απεργίας

Να κλείσουν τα μαγαζιά μέχρι και την ολοκλήρωση της απεργιακής συγκέντρωσης στην Ελευσίνα και να συμμετάσχουν σε αυτήν καλεί τους επαγγελματίες και εμπόρους της περιοχής η Ενωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελευσίνας - Μάνδρας.

Στην ανακοίνωση - κάλεσμά της καταγγέλλει τους σχεδιασμούς παραχώρησης του παραλιακού μετώπου του Θριασίου για ενεργειακές, εμπορικές και αμυντικές δραστηριότητες, «που θα βάλουν την περιοχή μας στο μάτι του κυκλώνα και παράλληλα χρηματοδοτούνται από τη δική μας φοροαφαίμαξη».

Παράλληλα, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα του κλάδου, τονίζει πως η κυβέρνηση αντί να φορολογήσει τους μικρούς επαγγελματίες με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, «μας φορολογεί με τεκμαρτό εισόδημα, ενώ στους επενδυτές της πολεμικής βιομηχανίας δίνει υπερέκπτωση 100% στα κέρδη τους!»

Ακόμα, σημειώνει ότι δεν πείθουν κανέναν οι θριαμβολογίες περί «ανάπτυξης», που θα έρθει για τα μαγαζιά και την τοπική οικονομία. Οι επαγγελματίες, τονίζει, «δεν θα βάλουμε πλάτη για να αυξάνονται τα κέρδη των μεγάλων ομίλων και να γίνει η περιοχή μας σημείο εμπλοκής στους ανταγωνισμούς ΗΠΑ - Κίνας - Ρωσίας».

Δεν αποδεχόμαστε ως κανονικότητα την ανασφάλεια και τους θανάσιμους κινδύνους

«Δεν θα παίζουμε τις ζωές μας κορόνα - γράμματα για τα κέρδη και τους πολέμους τους», είναι το μήνυμα που στέλνουν τα σωματεία μπροστά στην απεργία, αναδεικνύοντας το περιεχόμενό της: Οτι οι εργαζόμενοι απεργούν, γιατί «δεν αποδέχονται την ανασφάλεια και τους τεράστιους κινδύνους που μας επιβάλλουν ως "κανονικότητα"».

Εστιάζουν στη μετατροπή της οικονομίας σε «πολεμική», στα 800 δισ. ευρώ που μαζεύει η ΕΕ, στα 27 δισ. ευρώ που θα ετοιμάζεται να βάλει στο χέρι η κυβέρνηση από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τον κόπο των εργαζομένων, για να στηρίξει τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, στην κούρσα του ανταγωνισμού ανάμεσα σε ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, από τη μία, και Κίνα - Ρωσία, από την άλλη.

Για τους εργαζόμενους, οι σχεδιασμοί αυτοί σηματοδοτούν ένταση της εκμετάλλευσης, σακατεμένους εργάτες και ολόκληρο τον λαό χωρίς πρόσβαση σε Υγεία και Παιδεία, αλλά και ένταση της καταστολής, με στόχο «να μη σηκώνεται κεφάλι απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική», σημειώνεται στα απεργιακά καλέσματα.

«Κανένας να μη μείνει μόνος του και εκτεθειμένος στις ορέξεις της εργοδοσίας! Για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια εμείς και οι οικογένειές μας, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες μας. Για να βγάζουμε το μεροκάματο χωρίς να φοβόμαστε αν θα γυρίσουμε σπίτι σώοι και αβλαβείς», αναφέρεται ακόμα.

Στον αντίποδα της εγκληματικής πολιτικής, της έντασης της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής για τα κέρδη των ομίλων, τα σωματεία προβάλλουν διεκδικήσεις για ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για την Υγεία - Πρόνοια και την Παιδεία, για καμιά εμπλοκή - καμιά στήριξη στους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς.