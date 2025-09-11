ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΤΡΟΧΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

1η Οκτώβρη «νεκρώνουν» τα πάντα, να μην τολμήσουν να φέρουν το νομοσχέδιο

Στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας, την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη

Σε τροχιά προετοιμασίας της πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρυχθεί για την Τετάρτη 1η Οκτώβρη κινούνται εργαζόμενοι και συνδικάτα, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο της 13ωρης εργασίας και της απογείωσης της ευελιξίας.

Η επιτυχία της απεργίας «είναι στα χέρια των εργαζομένων και των συνδικάτων που όλα αυτά τα χρόνια όρθωσαν το αγωνιστικό τους ανάστημα απέναντι σε αντεργατικούς σχεδιασμούς, που αποτέλεσαν ορόσημο στην όξυνση της επίθεσης κυβέρνησης και εργοδοσίας απέναντι σε δικαιώματα και κατακτήσεις δεκάδων χρόνων», σημειώνει το ΠΑΜΕ και καλεί τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία, όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να θέσουν στόχους επιτυχίας της απεργίας και των απεργιακών συγκεντρώσεων.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.

«Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές, δεν αρκούνται σε ένα πιάτο φαΐ, όπως αρκούν τα καύσιμα στα αυτοκίνητα ή η Ενέργεια στις μηχανές για να δουλεύουν ασταμάτητα. Δικαίωμά τους είναι να έχουν ελεύθερο και δημιουργικό χρόνο, για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Να περνούν δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά τους, να μοιράζονται τις χαρές και τις αγωνίες τους, να πηγαίνουν διακοπές με την οικογένειά τους», ξεκαθαρίζει το ΠΑΜΕ.





Στη Θεσσαλονίκη

Και μαζί με τα συνδικάτα παλεύει για συνθήκες δουλειάς και αμοιβής που να αντιστοιχούν στο σήμερα, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, σημαντικές αυξήσεις των μισθών, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας στους χώρους δουλειάς.

Σε καθολική συμμετοχή στην απεργία την 1η Οκτώβρη και στη συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στο άγαλμα Βενιζέλου καλούν εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης. Με παρακαταθήκη το πολύ μεγάλο συλλαλητήριο των συνδικάτων στα εγκαίνια της ΔΕΘ, μπαίνουν στη μάχη για την οργάνωση και την επιτυχία της απεργίας.

Η στόχευση του νομοσχεδίου - τονίζουν - είναι ξεκάθαρη: «Περισσότερες ώρες δουλειάς, χειρότερα αμειβόμενες, με ωράριο εργασίας ευέλικτο, στα μέτρα που καθορίζουν τα business plans της μεγαλοεργοδοσίας. Στον βωμό των κερδών θυσιάζονται ακόμα και η ζωή, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, αφού αντικειμενικά οι 13 και 14 ώρες δουλειάς πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες για εργατικά "ατυχήματα", για εκατοντάδες νεκρούς και σακατεμένους στους χώρους δουλειάς κάθε χρόνο».

Και προειδοποιούν: «Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή αυτό το άθλιο νομοσχέδιο, να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που καταργούν το 8ωρο και επιβάλλουν τη διαρκή ευελιξία. (...) Το δίκιο θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα, στον δρόμο για την ανατροπή της βαρβαρότητας, της εκμετάλλευσης, του πολέμου».

Το κάλεσμα υπογράφουν τα Σωματεία: Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Μετάλλου Κ. Μακεδονίας, «Pfizer Hellas», Φαρμάκου, Χημικής Βιομηχανίας Βόρειας Ελλάδας, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Λογιστών, Δασεργατών Μακεδονίας - Θράκης - Θεσσαλίας, Ηλεκτροτεχνιτών και Βοηθών Ανελκυστήρων Βόρειας Ελλάδας, «Praktiker» (παράρτημα Θεσσαλονίκης), ΣΕΤΗΠ, Οικοδόμων, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, «Σκλαβενίτη» Βόρειας Ελλάδας, «Μασούτη» Β.Ελλάδας, Πωλητών - Οδηγών και Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών και Τυποποιημένων Τροφίμων Βόρειας Ελλάδας, «Τσάνταλη», «Σουρωτή», «Μαλαματίνα», «Coca Cola 3Ε», Εμφιαλωμένων Ποτών Βόρειας Ελλάδας.

Στην Πάτρα

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην πανελλαδική πανεργατική απεργία της 1ης Οκτώβρη και στη συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Επίσης καλεί συνδικάτα, νεολαιίστικους και λαϊκούς φορείς, συλλόγους μικροεπαγγελματιών και φτωχών αγροτών σε σύσκεψη τη Δευτέρα 15 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία του.

Σε σύσκεψη για την οργάνωση της απεργιακής μάχης καλεί τα συνδικάτα και τους φορείς του νησιού το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, την Τρίτη 16 Οκτώβρη στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία του.

Συνελεύσεις και συσκέψεις

Η Ενωση Λογιστών Θεσσαλονίκης καλεί τους εργαζόμενους σε Γενική Συνέλευση το Σάββατο 13 Σεπτέμβρη, στις 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

Σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 14 Σεπτέμβρη στις 10 π.μ. προχωρά ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.

Το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής οργανώνει σύσκεψη με τη συμμετοχή μελών των διοικήσεων επιχειρησιακών Σωματείων και εργαζομένων του κλάδου την Κυριακή 14 Σεπτέμβρη, στις 10.30 π.μ. στα γραφεία του (Χαλκοκονδύλη 56, 1ος όροφος).

Το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας διοργανώνει σύσκεψη σωματείων και εργαζομένων τη Δευτέρα 15 Σεπτέμβρη, στις 8 μ.μ. στο κτίριό του στο Αλιβέρι.