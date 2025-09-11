ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Απεργούν σήμερα οι μηχανοδηγοί ενάντια στις απολύσεις

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα Πέμπτη οι μηχανοδηγοί στον Σιδηρόδρομο ενάντια σε απολύσεις που κάνει η «Hellenic Train», στην προσπάθειά της να δημιουργήσει κλίμα τρομοκρατίας στους εργαζόμενους.

Και, όπως καταγγέλλει η ΔΕΣΚ-Σ («Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση» Σιδηροδρομικών), οι απολύσεις πάνε χέρι χέρι με την πολιτική της «απελευθέρωσης» και της ιδιωτικοποίησης του σιδηρόδρομου, με στόχο την ολοένα μεγαλύτερη κερδοφορία της επιχείρησης και τη «βελτίωση» της επιχειρηματικής λειτουργίας της. Την απεργία έχει κηρύξει η Πανελλήνια Ενωση Προσωπικού Ελξης (ΠΕΠΕ).

Μάλιστα, την ίδια ώρα που η εργοδοσία κάνει απολύσεις προχωρά σε εντατικοποίηση της εργασίας, η οποία «έχει φτάσει στο κόκκινο», σημειώνει η ΔΕΣΚ-Σ. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι για να «βγει το έργο», το καλοκαίρι όχι μόνο κόπηκαν πολλά ρεπό αλλά η διοίκηση της «Hellenic Train» ζήτησε να κοπούν και κάποιες καλοκαιρινές άδειες «με ό,τι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια». Ακόμα, τα κεντρικά μηχανοστάσια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πολλές φορές μένουν χωρίς τις απαραίτητες εφεδρείες.

Η ΔΕΣΚ-Σ αναδεικνύει τις σοβαρές ευθύνες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς, η οποία μένει παρατηρητής των εξελίξεων «αντί να συντονίζει τον αγώνα των σωματείων μελών της» ενάντια στις απολύσεις, τον εκφοβισμό, την έλλειψη προσωπικού, τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας.

Επίσης η ΔΕΣΚ-Σ καλεί την Πανελλήνια Ενωση Προσωπικού Ελξης να σταματήσει να υλοποιεί τον νόμο Χατζηδάκη, με το να πραγματοποιεί το 1/3 των δρομολογίων την ημέρα της απεργίας, σημειώνοντας ότι το εργατικό κίνημα πρέπει να συγκρούεται με τους νόμους που βάζουν στο στόχαστρο τις συνδικαλιστικές ελευθερίες.

Καλώντας τους μηχανοδηγούς σε συμμετοχή στη σημερινή απεργία η ΔΕΣΚ-Σ προβάλλει μεταξύ άλλων τα αιτήματα: Να παρθούν πίσω οι απολύσεις τώρα. Αμεσες προσλήψεις προσωπικού μέχρι την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας σε όλες τις ειδικότητες. Να μην περάσει το αντεργατικό τερατούργημα για τη 13ωρη δουλειά. 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Επαναλειτουργία των γραμμών που καταργήθηκαν, είναι σε αναστολή ή επισκευάζονται. Εκσυγχρονισμό και σωστή συντήρηση της γραμμής. Εγκατάσταση και λειτουργία σε όλο το μήκος της γραμμής των συστημάτων διαχείρισης και ασφαλούς κυκλοφορίας των τρένων κ.ά.