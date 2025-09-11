Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Απεργία για δεύτερη μέρα χτες στα ταξί

Με συγκέντρωση και πορεία με τα ταξί στο υπουργείο Μεταφορών συνεχίστηκε χτες, για δεύτερη μέρα, η 48ωρη απεργία των αυτοκινητιστών ταξί της Αττικής. Με την κινητοποίηση, που είχε προκηρύξει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), οι αυτοκινητιστές ταξί αντέδρασαν στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που εκδόθηκε μέσα στο καλοκαίρι και δίνει τη δυνατότητα μίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης από νομικά πρόσωπα, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τη συγκέντρωση του μεταφορικού έργου στα χέρια των επιχειρήσεων.

Οι απεργοί συγκεντρώθηκαν με τα ταξί στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με την οδό Σπύρου Πάτση, από όπου έφτασαν με αυτοκινητοπορεία στο υπουργείο Μεταφορών. Εκεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου αρνήθηκε για μια ακόμα φορά να συναντήσει την αντιπροσωπεία τους και να απαντήσει στα αιτήματά τους, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες τους. Η κινητοποίηση συνεχίστηκε με νέα αυτοκινητοπορεία που κατευθύνθηκε προς το κέντρο του Πειραιά.

Υπενθυμίζεται ότι προχτές Τρίτη, πρώτη μέρα της απεργίας, είχε γίνει συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ και πορεία μέχρι το υπουργείο Τουρισμού.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
