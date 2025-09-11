«Να αποσυρθεί τώρα το έκτρωμα» το μήνυμα από τα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα

Με απαίτηση να αποσυρθεί το νομοσχέδιο της 13ωρης εργασίας και της γενικευμένης ευελιξίας, και με αποφασιστικότητα να απαντήσουν στους αντεργατικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης με πανεργατική απεργία την 1η Οκτώβρη, διαδήλωσαν χθες το απόγευμα στηεργαζόμενοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα τουκαι

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τις συγκεντρώσεις που έγιναν τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές, πραγματοποίησαν δυναμική συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της πόλης και ξεκαθάρισαν σε κυβέρνηση και εργοδοσία ότι δεν θα επιτρέψουν να υπάρξει καμία νέα θυσία των εργαζομένων και του λαού για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, για την πολεμική εμπλοκή και της Ελλάδας στους επικίνδυνους για τους λαούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Απέναντι στη βαρβαρότητα που μεγαλώνει για τους εργαζόμενους με το νέο νομοσχέδιο - έκτρωμα, εκείνοι πρόβαλαν μαχητικά τις διεκδικήσεις τους για επάνοδο των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, υποχρεωτικότητα των Συλλογικών Συμβάσεων, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Στη συγκέντρωση μίλησε ο Ιάσωνας Ακριβός, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, ο οποίος εστιάζοντας στη «διευθέτηση» του εργάσιμου χρόνου τόνισε χαρακτηριστικά: «Για όλους εμάς, τους απλούς ανθρώπους, ο χρόνος εργασίας δεν είναι ένας αριθμός. Το 8ωρο δεν είναι ένα πηλίκο διαίρεσης του ετήσιου χρόνου εργασίας, που μπορεί το αφεντικό να το μοιράζει όπως θέλει, αρκεί στο τέλος να βγαίνει "8"! Για όλους εμάς συνδέεται άμεσα με τον χρόνο που διαθέτουμε για την ξεκούρασή μας, την οικογένεια και τα παιδιά μας, τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Για το μεγάλο κεφάλαιο ο χρόνος εργασίας μεταφράζεται σε παραγωγή περισσότερων κερδών. Μόνο από τη δουλειά του εργαζόμενου ανθρώπου προκύπτουν τα κέρδη των λίγων».

«Γι' αυτό προσπαθούν να τον τεντώσουν στο άπειρο», εξήγησε και πρόσθεσε: «Αυτό είναι ένα σημείο όπου δεν υπάρχει "ισορροπία", "δικαιοσύνη" σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης. Δεν μπορούμε να καθίσουμε κάτω να τα βρούμε, εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι, σε μια "νέα κοινωνική συμφωνία", που προτείνει και η ξεπουλημένη πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, και όλοι να είμαστε ευτυχισμένοι.

Τι να συζητήσουμε; Πόσο πολύ ή λίγο θα κλέβουν τον μόχθο μας, που γεννά τον πλούτο τους; Πόσο λίγο ή πολύ θα ζούμε μέσα στην αθλιότητα και αυτοί μέσα στη χλιδή;».

Τέλος, κάλεσε τα συνδικάτα, τους φορείς και τους εργαζόμενους της πόλης να μπουν στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας, για την οποία θα πραγματοποιηθεί απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία.

Στο Ρέθυμνο

Δυναμικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε χθες και στο Ρέθυμνο, με την συμμετοχή εκατοντάδων εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στη συγκέντρωση, στην πλατεία Δημαρχείου, την κεντρική ομιλία έκανε ο Στάθης Λουκάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, καλώντας «να δυναμώσει ένα μεγάλο αγωνιστικό - απεργιακό ρεύμα σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε όλη τη χώρα! Οι εργαζόμενοι έχουμε τη δύναμη να απορρίψουμε τους εκβιασμούς της εργοδοσίας, της κυβέρνησης, τις Οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΕ για ωράρια - λάστιχο, τις οποίες έχουν υπογράψει φαρδιά - πλατιά όλες οι κυβερνήσεις, και η σημερινή και οι προηγούμενες».

Ακολούθησε μαχητική πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τους διαδηλωτές να στέλνουν το μήνυμα του απεργιακού ξεσηκωμού σε όλο τον νομό.