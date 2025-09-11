Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σήμερα η πανθεσσαλική σύσκεψη συντονισμού στον Παλαμά Καρδίτσας

Διεκδικούν για την επιβίωσή τους απέναντι στην επίθεση κυβέρνησης - ΕΕ

Από κινητοποίηση με τρακτέρ στη Λάρισα τον περασμένο Ιούλη
Με τον συντονισμό του αγώνα τους σε πανθεσσαλικό επίπεδο απαντάνε οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας στην επίθεση που δέχονται από την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ.

Και με την οργή και την αγανάκτηση να ξεχειλίζουν, σήμερα Πέμπτη αναμένεται να αποφασίσουν κλιμάκωση της πάλης, στη σύσκεψη που οργανώνουν οι Ομοσπονδίες των Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων (7 μ.μ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Παλαμά Καρδίτσας).

Η πανθεσσαλική σύσκεψη παίρνει τη σκυτάλη από τις μαχητικές κινητοποιήσεις των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, που οργανώθηκαν και στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας το διάστημα του καλοκαιριού για τα οξυμένα προβλήματα αλλά και με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας «Daniel» και τις μεγάλες ζημιές που άφησε πίσω της, για τις οποίες οι αγροτοκτηνοτρόφοι αντί για αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την κυβερνητική κοροϊδία και εγκατάλειψη.

Ταυτόχρονα η οργή τους συσσωρεύεται για όσα συνεχίζουν να αποκαλύπτονται γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που γεννήθηκε στο σάπιο έδαφος της ΚΑΠ της ΕΕ και για το οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να φορτώσει στις πλάτες τους τα σπασμένα, ενώ οι ίδιοι με τις κινητοποιήσεις τους έχουν κάνει ξεκάθαρο πως θα πληρώσουν όσοι είναι ένοχοι και όσοι γνώριζαν για τη βιομηχανία απάτης που στήθηκε σε βάρος τους.

Ολα τα παραπάνω αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής σύσκεψης, που θα αποτελέσει το επόμενο βήμα στον κοινό αγώνα που δίνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της περιοχής μέσα από τις Ομοσπονδίες τους.

    
