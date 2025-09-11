Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη 2025
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Το Σάββατο 13 Σεπτέμβρη το Εργατικό Φεστιβάλ στο Πάρκο Λιμενικού

Σύσκεψη - συζήτηση και για την οργάνωση της πανελλαδικής απεργίας της 1ης Οκτώβρη

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις εκδηλώσεις του 1ου Εργατικού Φεστιβάλ Καλαμάτας, το Σάββατο 13 Σεπτέμβρη στο Πάρκο Λιμενικού, απευθύνουν συνδικάτα εργαζομένων της Μεσσηνίας.

Στο πλαίσιο το Φεστιβάλ, στις 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη - συζήτηση για την προετοιμασία της πανελλαδικής 24ωρης απεργίας της 1ης Οκτώβρη, και συγκεκριμένα να συντονιστεί η δράση ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης δουλειάς, για να αποσυρθεί το αντεργατικό νομοσχέδιο και να συζητηθούν οι διεκδικήσεις και οι ανάγκες των εργαζομένων.

Τα συνδικάτα απαιτούν επίσης καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις, να σταματήσει η γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Ανακοίνωσαν δε το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, που ξεκινά στις 7 μ.μ. και περιλαμβάνει:

- Στις 7.30 μ.μ. τη συζήτηση - σύσκεψη σωματείων με θέμα τον συντονισμό της δράσης μπροστά στην πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 1η Οκτώβρη.

- Στις 9 μ.μ. συναυλίες από τοπικά συγκροτήματα.

- Στις 10.30 μ.μ. λαϊκό γλέντι

Στον χώρο του Φεστιβάλ θα λειτουργήσουν εκθέσεις με φωτογραφικό υλικό από τη δράση των σωματείων.

Δρόμος μας η οργάνωση!

«Με τα συνδικάτα μας ανοίγουμε τον δρόμο για την ανατροπή, για να ικανοποιηθούν οι δικές μας ανάγκες, κόντρα στα συμφέροντα των λίγων! Με συνδικάτα σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς. Ακόμα πιο μαζικά, με συνεχώς περισσότερους νέους εργαζόμενους στις γραμμές τους. Συνδικάτα ζωντανά, που να τα απασχολεί συνολικά η ζωή των εργαζομένων, μέσα και έξω από τη δουλειά. Με τη συμμετοχή στη συζήτηση και τις αποφάσεις όλων των εργαζομένων», τονίζει στο κάλεσμά του το Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα Μεσσηνίας.

    

