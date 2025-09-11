ΟΒΣΑ

Για τους αυτοαπασχολούμενους περισσότερη φοροληστεία, για τους ομίλους νέα «πακέτα»

Φοροληστεία, τεκμήρια, ψηφιακές θηλιές, χαράτσια από το πρώτο ευρώ, κλιμάκωση της γενικευμένης επίθεσης στο εισόδημα για τους μικρούς επαγγελματίες από τη μία, προνόμια και φοροαπαλλαγές για τους επιχειρηματικούς ομίλους από την άλλη: Αυτήν τη σκληρή πραγματικότητα για τους αυτοαπασχολούμενους - η οποία επιβεβαιώθηκε και από τον κυβερνητικό εμπαιγμό στη ΔΕΘ - αναδεικνύει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής.

«Δεν ξεγελιόμαστε», σημειώνει η ΟΒΣΑ, θυμίζοντας την προπαγανδιστική εκστρατεία που έχουν εξαπολύσει η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της στο συνδικαλιστικό κίνημα των ΕΒΕ εδώ και μήνες, ότι τάχα «έρχονται βελτιώσεις για τους μικρούς επαγγελματίες».

Και αναδεικνύει ότι «οι θυσίες μας γεμίζουν τα ταμεία του κράτους, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι τράπεζες απολαμβάνουν προνόμια και φοροαπαλλαγές. 7,9 δισ. πρωτογενές πλεόνασμα μόνο στο επτάμηνο Γενάρη - Ιούλη 2025, 11,3 δισ. κέρδη οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, 4,5 δισ. οι τράπεζες το 2024. Την ίδια ώρα, χιλιάδες μικροί επαγγελματίες πνίγονται στα χρέη. Ακόμα και οι όποιες εξαγγελίες για μείωση της φορολογίας δεν αναιρούν τον ληστρικό χαρακτήρα της».

Η ΟΒΣΑ φέρνει το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα της φοροληστείας για έναν αυτοαπασχολούμενο:

2025: Ελάχιστος τεκμαρτός φόρος στα 2.022 ευρώ.

2026: Ο ελάχιστος τεμαρτός φόρος αυξάνεται στα 2.307 ευρώ.

2027: Ο φόρος μειώνεται ελάχιστα, στα 2.112 ευρώ για 2 παιδιά.

«Δηλαδή το 2027, παρά τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, θα πληρώσουμε περισσότερα απ' ό,τι το 2025!», τονίζει. Και συμπληρώνει:

«Η κυβέρνηση που διαφήμιζε την "πάταξη της φοροδιαφυγής" για να περάσει το έκτρωμα της τεκμαρτής μας φορολόγησης, κατηγορώντας τους μικρούς επαγγελματίες στα μάτια των εργαζομένων και των συνταξιούχων ως τους υπαίτιους για το διαρκές στένεμα του ζωναριού, είναι απόλυτα εκτεθειμένη. Δύο χρόνια μετά τον νόμο 5073, όσα υποσχέθηκε ότι δήθεν θα βελτιώσει μετά τη "φορολογική μας συμμόρφωση" είναι σε χειρότερη κατάσταση. Τα νοσοκομεία είναι διαλυμένα, έρμαια των εργολάβων και των ιδιωτών, τα σχολεία ανοίγουν με χειρότερους όρους από ό,τι έκλεισαν τον Ιούνιο και οι λαϊκές οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα πρέπει να πουν και ευχαριστώ γιατί από το ματωμένο πλεόνασμα των 7,9 δισ. Γενάρη - Ιούλη θα πάρουν πίσω το προκλητικό ποσό των 10 λεπτών τη μέρα!».

«Τέρμα πια στις θυσίες για τα κέρδη των λίγων! Ξέρουμε ότι τα μέτρα "στήριξης" είναι απατηλά. Μας θέλουν στο στόχαστρο για να στηρίξουν την κερδοφορία των λίγων και τις πολεμικές τους δαπάνες, που θα φτάσουν τα 2,6 δισ. ευρώ μόνο για το 2026», ξεκαθαρίζει η ΟΒΣΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους αυτοαπασχολούμενους «να απαντήσουμε προτάσσοντας αυτό που ξέρουμε ότι φοβούνται, τον συλλογικό και οργανωμένο αγώνα. Η συζήτηση και οι προτάσεις για τη δήθεν "υγιή ανταγωνιστικότητα" μεταξύ των χιλιάδων μικρών επαγγελματιών και των μεγαλοκαρχαριών εφοπλιστών και βιομηχάνων, που κάνει η πλειοψηφία της ΓΣΕΒΕΕ πίσω από κλειστές πόρτες με τους εκάστοτε υπουργούς, είδαμε πού μας οδήγησαν και πού συνεχίζουν να οδηγούν. Αφήνουν συνειδητά εκτός κάδρου την αιτία όλων των αντιλαϊκών πολιτικών, που δεν είναι άλλη από τη στήριξη των μεγάλων ομίλων, με βάση και τις επιταγές της ΕΕ. Γι' αυτό οι πλειοψηφίες στα τριτοβάθμια όργανά μας ούτε οργάνωσαν ούτε πρόκειται να οργανώσουν τον αγώνα μας. Αυτές οι θέσεις πρέπει να ηττηθούν για να νικήσουμε εμείς. Πρέπει τώρα να το πάμε αλλιώς, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Να απαντήσουμε με συλλογικό αγώνα, με συσπείρωση στα σωματεία μας, με κοινή δράση με τους εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μας ενώνουν οι ίδιες ανάγκες: Εισόδημα αξιοπρεπές, Υγεία, Ασφάλιση, προστασία της κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης.

Ολοι και όλες στις Ενώσεις και στα Σωματεία μας!».