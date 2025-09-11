ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Απαράδεκτη κλήση ψυχιάτρων σε προανακριτική

Σε προανακριτική εξέταση καλούνται δύο ψυχίατροι της ΨΕΝ του νοσοκομείου «Παπανικολάου», μετά από σχετική μήνυση αστυνομικών (!) για δήθεν «απείθεια εν ώρα εργασίας», επειδή αρνήθηκαν να βάλουν ασθενή για νοσηλεία, πριν τον εξετάσουν.

Την απαράδεκτη πρακτική καταγγέλλει η ΕΝΙΘ και απαιτεί από το υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ και την αρμόδια Ιατρική Υπηρεσία να πάρουν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα στήριξης και κάλυψης των συναδέλφων τους, καθώς και αποτροπής παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Πρόκειται για μία εξέλιξη - αποτέλεσμα της απαράδεκτης εγκυκλίου Βαρτζόπουλου, για τη νοσηλεία ακούσιων περιστατικών, την οποία οι νοσοκομειακοί γιατροί απαιτούν να αποσυρθεί.

Οπως αναφέρει η ΕΝΙΘ, οι δύο ψυχίατροι δέχθηκαν τραμπούκικη συμπεριφορά από τους αστυνομικούς, οι οποίοι κατά τη διάρκεια εφημερίας μετέφεραν άτομο για ακούσια εξέταση. Αξιοποιώντας λοιπόν την εγκύκλιο Βαρτζόπουλου ζητούσαν από τις ψυχιάτρους να νοσηλεύσουν τον ασθενή πριν καν τον εξετάσουν, προκειμένου άμεσα να απεμπλακούν ασχέτως της ασφάλειας της συνθήκης, και επιπλέον ζητούσαν τα στοιχεία τους και απειλούσαν για προσαγωγή, φτάνοντας μάλιστα σε σημείο να ακολουθούν τη μία εκ των δύο γιατρών εντός κλινικής με όπλο σε κοινή θέα!

Είναι μάλιστα το δεύτερο περιστατικό κλήσης ψυχιάτρων από τον ανακριτή στη Θεσσαλονίκη και το πολλοστό πανελλαδικά, εξαιτίας αισχρών και ανυπόστατων κατηγοριών αστυνομικών οι οποίοι μετέφεραν άτομο προς εξέταση με εντολή εισαγγελέα. Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγους μήνες γιατρός της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης είχε κληθεί πάλι σε απολογία για «παράβαση καθήκοντος».

Η ΕΝΙΘ σημειώνει ότι στις περιπτώσεις ακούσιας νοσηλείας, ενώ μέχρι πριν η αστυνομία αναγκαστικά παρέμενε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση και εφόσον ο ασθενής έπρεπε να νοσηλευτεί, τον συνόδευε στην κλινική, πλέον, σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, η αστυνομία που συνοδεύει τα εισαγγελικά περιστατικά, αμέσως μετά την άφιξή της στο εφημερεύον νοσοκομείο, αποδεσμεύεται άμεσα.

Ωστόσο, «επειδή η κυβέρνηση δεν έχει εξασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της διάγνωσης αλλά και τη νοσηλεία των ασθενών, εφόσον κριθεί αναγκαίο, μετά την εφαρμογή της εγκυκλίου, οι εφημερεύοντες ψυχίατροι αλλά και οι ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες, απαράδεκτες, προσβλητικές από κάθε άποψη καταστάσεις. Ετσι, οι εφημερεύοντες ψυχίατροι είναι ταυτόχρονα υπεύθυνοι για διαχείριση περιστατικών στα ΤΕΠ, για τους ήδη νοσηλευόμενους στο τμήμα ευθύνης τους, αλλά και για περιστατικά άλλων ειδικοτήτων που χρήζουν ψυχιατρικής εκτίμησης.

Αυτούς τους υγειονομικούς, λοιπόν, εγκαλεί με θράσος ο υφυπουργός Ψυχικής Υγείας να παραλαμβάνουν άμεσα και να διαχειρίζονται ως "θηριοδαμαστές" το επείγον περιστατικό χωρίς καμία πλαισίωση και ασφάλεια. Αυτούς τους υγειονομικούς που υπερβάλλουν εαυτόν για την υγεία του λαού, αφήνει ακάλυπτους και σφυρίζει αδιάφορα η Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ τόσο νομικά όσο και ηθικά, και να σέρνονται στον ανακριτή λες και έχουν διαπράξει έγκλημα».

Η ΕΝΙΘ ξεκαθαρίζει ότι η τρομοκρατία και η ποινικοποίηση του επιστημονικού έργου των γιατρών δεν θα περάσει και απαιτεί να αποσυρθούν οι ανυπόστατες κατηγορίες για δήθεν παράβαση καθήκοντος, να ανακληθεί η εγκύκλιος, αλλά και να αναπτυχθούν οι αναγκαίες κρατικές δομές που θα παρέχουν σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης για να μπει τέλος στην οδύσσεια των ασθενών και των οικογενειών τους. Επίσης, να αναπτυχθεί ο αναγκαίος αριθμός κρατικών κινητών μονάδων Ψυχικής Υγείας ώστε να απεμπλακεί πλήρως η αστυνομία από τη μεταφορά ασθενών για εξέταση μετά από εισαγγελική παραγγελία.