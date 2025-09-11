ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ - «CLUB MED ΓΡΕΓΟΛΙΜΑΝΟ»

Διεκδικούν ΣΣΕ οι εργαζόμενοι στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις

Σε στάση εργασίας, διεκδικώντας αγωνιστικά την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, προχωρούν οι εργαζόμενοι και το Σωματείο τους στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις «Club Med Γρεγολίμανο», στη Λιχάδα της Βόρειας Εύβοιας, το Σάββατο 13 Σεπτέμβρη.

Με την πίεση προς την εργοδοσία για την έναρξη διαπραγματεύσεων με αντικείμενο την επιχειρησιακή ΣΣΕ, οι εργαζόμενοι στην ξενοδοχειακή μονάδα της γαλλικής πολυεθνικής δίνουν συνέχεια στις αγωνιστικές διεκδικήσεις που ανέπτυξαν το προηγούμενο διάστημα γύρω από μια σειρά ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, υγείας και ασφάλειας στον χώρο δουλειάς.

Τη στήριξή του στις διεκδικήσεις των εργαζομένων εκφράζει το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, τονίζοντας ότι «οι συνάδελφοι εδώ και χρόνια αγωνίζονται για νέα δικαιώματα και την υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με ουσιαστικές αυξήσεις και κατοχύρωση των κεκτημένων δικαιωμάτων τους».

Προσθέτει δε πως το Σωματείο στο «Club Med Γρεγολίμανο» με τη δράση του και τη συσπείρωση όλων των εργαζομένων «έχει πετύχει την ικανοποίηση αιτημάτων, χωρίς όμως έγγραφη δέσμευση της εταιρείας σε αυτά». Σχολιάζοντας μάλιστα τη στάση της εργοδοσίας, που «παρότι δεν αρνείται τις διαπραγματεύσεις που θα καταλήξουν σε υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, επί της ουσίας τις αποφεύγει, δίνοντας αναβολές ή καθυστερώντας τον ορισμό των συναντήσεων», το Εργατικό Κέντρο υπογραμμίζει ότι «αυτά τα "κόλπα" είναι γνωστά στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, δεν είναι η πρώτη φορά που τα κάνει ένας εργοδότης!». Και προσθέτει:

«Το ότι η εταιρεία δεν υπογράφει ούτε τα συμφωνηθέντα δείχνει τις διαθέσεις της, που δεν είναι άλλες από σχεδιασμούς και σκέψεις να τα πάρει πίσω. Η εταιρεία μάλλον θέλει να περιμένει και το νέο αντεργατικό τερατούργημα, ώστε να επωφεληθεί από διατάξεις του».

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚ Εύβοιας τονίζει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο τον αγώνα και τις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων και του Σωματείου τους, καλώντας την εργοδοσία «να υπογράψει άμεσα τα συμφωνηθέντα και να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με το επιχειρησιακό Σωματείο για την υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και δικαιώματα, και κατοχύρωση των κεκτημένων δικαιωμάτων των συναδέλφων».

Επίσης καλεί τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους σε ολόκληρη την Εύβοια να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους εργαζόμενους στο «Club Med Γρεγολίμανο». Παράλληλα απευθύνει κάλεσμα οργάνωσης της απεργίας την 1η Οκτώβρη και του αγώνα «ενάντια στη νέα αντεργατική νομοθεσία, που θα έρθει να προστεθεί στις προηγούμενες και να διαλύσει τις ζωές μας, αντί να απολαμβάνουμε τα επιτεύγματα της εποχής μας».