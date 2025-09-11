ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Τα «κοράκια» πλειστηριάζουν πρώτη κατοικία οικογένειας με ΑμεΑ

Σε κινητοποίηση έξω από συμβολαιογραφείο στη Ζάκυνθο (Τερτσέτη 20), για να αποτραπεί ο πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας οικογένειας με δύο ανήλικα παιδιά, με το ένα μέλος της να έχει 87% αναπηρία, καλεί για αύριο Παρασκευή στις 9.30 π.μ. το Εργατικό Κέντρο.

Συγκεκριμένα, η οικογένεια απειλείται να χάσει το σπίτι της - ισόγειο διαμέρισμα 55 τ.μ. στην πόλη - για δάνειο ύψους περίπου 20.000 ευρώ, με τον πλειστηριασμό να ξεκινά από τις 55.000 ευρώ! Από τα «κοράκια» της διαχειρίστριας εταιρείας «Cepal» που μετρά εκατομμύρια ευρώ κερδών, ζητείται μάλιστα ποσό άμεσης καταβολής για χρέη και πανωτόκια 6.000 ευρώ! Η «Cepal» αρνείται επίσης να δεχτεί τις προτάσεις που έχει κάνει η οικογένεια για διακανονισμό του χρέους, βάσει των δυνατοτήτων της.

Το ΕΚΖ απαιτεί από όσους έχουν καταθέσει εγγυοδοσίες για τον πλειστηριασμό του ακινήτου (κωδικός gJI30WCpZe) να παραιτηθούν τώρα, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων: «Στο σπίτι μένει λαϊκή οικογένεια και δεν πρόκειται να την αφήσουμε να πεταχτεί στον δρόμο».

Καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση προειδοποιεί ότι απάντηση στην ασυδοσία των κορακιών και των κυβερνήσεών τους δίνει η αλληλεγγύη και ο οργανωμένος μας αγώνας, με τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς σε κάθε γειτονιά.

«Κανένας δεν είναι μόνος του απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης, των κορακιών, των κατασκευαστών που αρπάζουν το βιος των ανθρώπων για τις μπίζνες τους. Θα είμαστε εδώ, κάθε μέρα, δίπλα σε όποιον το έχει ανάγκη και παλεύει αυτή την άθλια πολιτική», καταλήγει το κάλεσμα.